CLOUDFLARE REGISTRAR
Tu dominio, tu base
Elegir un nombre de dominio es la base de tu presencia en línea — y seleccionar el registrador adecuado es una decisión crucial para controlar los costos y agilizar la gestión de nombres de dominio.
Si bien puedes elegir entre una variedad de registradores conocidos, como GoDaddy, Namecheap y Squarespace, debes comprender cuáles son tus opciones. Para muchas organizaciones, Cloudflare ofrece una alternativa más fácil de usar, más flexible y menos costosa que esos otros registradores.
EL PANORAMA DE LOS DOMINIOS
Entender a los actores
Un registrador te vende el nombre de dominio que elijas para tu sitio web. Aunque muchos registradores parecen ofrecer servicios similares, no todos son iguales.
Al elegir un registrador, no te limites a los precios iniciales ni a las listas de funciones. Evalúa el modelo de negocio de cada registrador. ¿Ofrecen numerosas ventas adicionales, como creadores de sitios web o alojamiento de correo electrónico? ¿Hay cargos por los complementos? Muchos registradores tradicionales priorizan la maximización de sus ingresos por encima de la optimización de la gestión de dominios.
En concreto, los registradores tradicionales suelen tener varias desventajas:
Desventajas de los registradores tradicionales
Servicios integrados limitados
Muchos ofrecen servicios básicos de dominio, pero las funciones de rendimiento y seguridad se venden por separado. Esto te obliga a reunir soluciones de distintos proveedores, lo que crea una infraestructura fragmentada.
Sin red global
La mayoría de los registradores no operan redes globales extensas. Y sin esa red, el rendimiento y la resiliencia pueden verse afectados. Una red global ayuda a mejorar la velocidad de distribución de contenido y ofrece una protección superior contra los ciberataques.
Cargos ocultos y ventas adicionales
Pueden atraerte con precios iniciales bajos, y luego presionarte agresivamente con complementos "esenciales" que suelen ser costosos. Incluso las necesidades básicas como la privacidad de WHOIS pueden tener un costo adicional.
Seguridad básica
La seguridad suele ser una idea secundaria o mejora costosa. Busca un registrador diseñado en función de la seguridad, que ofrezca mitigación integrada contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), capacidades de DNSSEC y un firewall de aplicaciones web (WAF) como funciones principales.
Gestión fragmentada
Gestionar dominios y servicios en diferentes plataformas de múltiples proveedores puede ser ineficaz y complejo para los desarrolladores y las empresas.
Por qué Cloudflare: Diseñado para la Internet moderna
El servicio de registro de dominios de Cloudflare prioriza la infraestructura, no los ingresos. Cloudflare ingresó al mercado de registradores para ofrecer un servicio seguro, confiable y orientado a desarrolladores, que se integra perfectamente con las soluciones de rendimiento y seguridad.
Cloudflare ofrece una alternativa distinta a los registradores tradicionales. Consideramos que un dominio debe ser un componente seguro e integral de tu presencia en línea, sin ventas adicionales constantes ni cargos imprevistos. Registrarse en Cloudflare significa unirse a una plataforma integral de seguridad y rendimiento, con beneficios incorporados y gratuitos que nos distinguen.
Para desarrolladores
Cloudflare optimiza los flujos de trabajo. Un dominio registrado en Cloudflare se conecta de inmediato a nuestra red global, automatizando la gestión de DNS, la provisión de SSL (Universal SSL) y otros servicios esenciales. Esto te permite desarrollar e implementar, en lugar de tener que solucionar problemas en sistemas dispares.
Para propietarios de pequeñas empresas y emprendedores
Cloudflare elimina la complejidad que puede resultar una carga para los equipos pequeños. Ofrecemos precios transparentes y al costo para registros y renovaciones. Sin cargos ocultas, sin ventas adicionales agresivas y con privacidad WHOIS gratuita. Esta previsibilidad de costos te permite priorizar el crecimiento de tu negocio de manera segura.
Para usuarios preocupados por la seguridad
Cloudflare prioriza la protección de dominios desde el primer día. A diferencia de los registradores que cobran por la seguridad, toda nuestra plataforma está diseñada para ello. Los registros DNS están naturalmente protegidos gracias a nuestra sólida infraestructura, que ofrece mitigación de DDoS integrada, DNSSEC predeterminado y una red global que bloquea ataques. Dispones de funciones de seguridad incorporadas que numerosos registradores tradicionales no logran ofrecer sin recurrir a servicios adicionales de alto costo.
Más allá de la compra
Integración y preparación para el futuro
Registrar tu dominio en Cloudflare significa una integración inmediata en una infraestructura más amplia.
Tu dominio se convierte en una puerta de entrada a potentes herramientas de rendimiento, seguridad y desarrollo. Con Cloudflare, obtienes más que un nombre de dominio. Obtienes una base para una pila sólida y escalable. Puedes simplificar considerablemente la gestión y evitar los costos cada vez mayores de otros registradores.
CDN global
Acelera la carga del sitio web en todo el mundo.
Aceleración dinámica del tráfico
Optimiza el tráfico global con Argo Smart Routing, que complementa la CDN para acelerar aún más la distribución de datos.
Protección DDoS
Aplica una protección integral contra el tráfico malicioso.
WAF
Protege las aplicaciones web de las vulnerabilidades.
Cifrado SSL/TLS
Comunicación segura para tu sitio web.
Computación sin servidor
Implementación de funciones en el perímetro a través de Cloudflare Workers.
Gestión de bots de IA
Aprovecha las herramientas avanzadas para identificar y gestionar rastreadores automatizados de IA, proteger tu contenido y preparar tus activos digitales para el futuro.
Cloudflare Registrar
Tu elección de dominio estratégico
Elegir un registrador de nombre de dominio es una decisión estratégica que sienta las bases para tu experiencia en línea. Significa seleccionar un socio que respalde tu presencia digital más allá de la compra inicial, facilitando su desarrollo, crecimiento y seguridad.
¿Estás preparado para experimentar un tipo diferente de registro de dominio? Busca hoy el dominio de tu sitio web,