Cloudflareのドメイン登録サービスは、収益ではなくインフラストラクチャを重視したサービスです。Cloudflareは、安全で信頼性が高く、パフォーマンス製品やセキュリティ製品とシームレスに統合しする開発者目線のサービスを提供するという信念のもと、レジストラ市場に参入しました。

Cloudflareは、従来のレジストラとは一線を画すサービスを提供します。Cloudflareは、ドメインはお客様のサービスを安全かつ継続的に提供するために無くてはならない存在であるとともに、アップセルや予期せぬ料金とは無縁であるべきと考えています。Cloudflareで登録することで、セキュリティとパフォーマンスに必要な全機能を備えたプラットフォームを利用できるだけでなく、多くの特典も無料で組み込まれています。