Cloudflare Registrar
ドメインは基盤です
ドメイン名の選択は、オンラインでサービスを継続提供するための基盤であり、適切なレジストラを選択することは、ドメインに係るコストや運用のしやすさに直結する重要な決断となります。
単にGoDaddy、Namecheap、Squarespaceなどの有名なレジストラから選ぶという手もありますが、選択肢を正しく理解することが重要です。多くの企業にとってCloudflareは、これらのレジストラに比べて、使いやすく、柔軟性が高く、コストも抑えられる選択肢となります。
ドメイン情勢
サービス提供者を理解する
レジストラは、あなたが自分の運営するWebサイト用に選んだドメイン名を販売する事業者です。一見するとどのレジストラも似たサービスを提供しているように見えますが、実際にはレジストラごとに異なります。
レジストラを選択する際は、初期価格や機能一覧だけで判断しないことが大切です。それぞれのレジストラのビジネスモデルを見極めましょう。Webサイト作成ツールやメールホスティングなど、多くのアップセルを勧めてきませんか？追加機能に料金がかかることはありませんか？従来のレジストラの多くは、顧客のドメイン管理をいかに合理化させるかよりも、いかに自分たちの収益を最大化させるかに重点を置いています。
特に、従来のレジストラにはいくつかの欠点があります：
従来のレジストラの欠点
統合サービスが限定的
多くのレジストラはドメインサービスの基本機能のみを提供し、パフォーマンス機能やセキュリティ機能は別個に販売しています。そのため、求める環境を実現するためには、さまざまなベンダーのソリューションを寄せ集めて継ぎはぎのようなインフラストラクチャを作ることになります。
グローバルネットワークがない
レジストラの大半は、広範囲に及ぶグローバルネットワークを保有していません。このネットワークがなければ、パフォーマンスとレジリエンスが低下する可能性があります。グローバルネットワークは、コンテンツ配信の高速化や高度なサイバー攻撃対策に不可欠です。
隠れた料金とアップセル
最初は低価格を謳いながら客を引き寄せ、後から「必須」とされるアドオンを売り付けてコストをつり上げたり、WHOISプライバシーのような基本的な必要性でさえ別料金を請求する事業者も存在します。
基本的なセキュリティ
セキュリティは、後付け扱いや、高額なオプション扱いにされることが多い存在です。分散型サービス妨害（DDoS）軽減、DNSSEC機能、Webアプリケーションファイアウォール（WAF）を標準機能として提供する、セキュリティ重視のレジストラを探しましょう。
断片化された管理
複数プロバイダーの異なるプラットフォームでドメインやサービスを管理することは、開発者や企業にとって非効率かつ複雑な作業です。
Cloudflareが選ばれる理由：現代のインターネットに合わせた設計
Cloudflareのドメイン登録サービスは、収益ではなくインフラストラクチャを重視したサービスです。Cloudflareは、安全で信頼性が高く、パフォーマンス製品やセキュリティ製品とシームレスに統合しする開発者目線のサービスを提供するという信念のもと、レジストラ市場に参入しました。
Cloudflareは、従来のレジストラとは一線を画すサービスを提供します。Cloudflareは、ドメインはお客様のサービスを安全かつ継続的に提供するために無くてはならない存在であるとともに、アップセルや予期せぬ料金とは無縁であるべきと考えています。Cloudflareで登録することで、セキュリティとパフォーマンスに必要な全機能を備えたプラットフォームを利用できるだけでなく、多くの特典も無料で組み込まれています。
開発者向け
Cloudflareは、運用作業をシンプルにします。Cloudflareで登録されたドメインは、瞬時に当社のグローバルネットワークに結び付けられ、DNS管理、SSLプロビジョニング（Universal SSL）、その他の重要なサービスも自動化されるため、システムのトラブルシューティングに個別に追われることなく、構築とデプロイに集中できます。
中小企業のオーナーや起業家向け
Cloudflareは、小規模チームの負担となる複雑さを排除します。登録と更新の料金は、透明性の高い原価で提供しています。隠れた料金や、積極的なアップセルはなく、WHOISプライバシーも無料です。こうしたコストの予測可能性により、お客様は安心して事業成長に集中して取り組むことができます。
セキュリティ重視の方向け
Cloudflareは、登録初日からドメインの保護を最優先として扱います。セキュリティに追加料金を課すレジストラとは異なり、当社のプラットフォームは全体がセキュリティを前提に設計されています。お客様のDNSレコードは、統合されたDDoS軽減、標準で有効なDNSSEC、攻撃に対する防御機能を備えたグローバルネットワークを提供する堅牢なインフラストラクチャによって本質的に保護されます。多くの従来型レジストラが高価な追加サービスで提供するセキュリティ機能を、ビルトイン型で提供します。
購入後も続く価値
統合と将来性
Cloudflareでドメインを登録すると、すぐに広範なインフラストラクチャへと組み込まれます。
ドメインは、パフォーマンス、セキュリティ、開発者向けの強力なツールへつながる入り口となります。Cloudflareが提供する価値は、単なるドメイン名だけでなく、堅牢で拡張性の高い基盤も同時に提供します。管理を大幅にシンプルにしながら、他社レジストラで起こりがちなコスト増も避けることができます。
グローバルなCDN
Webサイトの表示速度を世界中で高速化します。
動的なトラフィック高速化
Argo Smart Routingでグローバルな通信経路を最適化し、CDNと組み合わせることでコンテンツ配信をさらに高速化します。
DDoS攻撃対策
悪意のあるトラフィックに対して包括的な防御を適用します。
WAF
Webアプリケーションを脆弱性から守ります。
SSL / TLS暗号化
Webサイト通信のセキュリティを確保します。
サーバーレスコンピューティング
Cloudflare Workersを介してエッジに機能をデプロイします。
AIボット管理
高度なツールを活用して自動で動くAIクローラーを識別および管理し、コンテンツを保護し、デジタル資産を将来にわたって保護します。
Cloudflare Registrar
戦略的なドメインの選択
ドメインレジストラの選択は、オンライン活動の土台を築く戦略的な決断です。それは、単なる購入にとどまらず、貴社のデジタルプレゼンスの発展、成長、セキュリティを支えてくれるパートナーを選ぶことでもあります。
これまでとは違うドメイン登録を体験してみませんか？今すぐ、あなたのWebサイトドメインを検索してみましょう。