Cloudflare Registrar
您的域名，您的基础
选择域名是建立在线存在的基础——而选择合适的注册商则是控制成本和优化域名管理的关键决策。
虽然您可以直接从少数几家知名注册商（如 GoDaddy、Namecheap 和 Squarespace）中选择，但理解您的选项至关重要。对于许多组织来说，Cloudflare 提供了比其他注册商更易用、更灵活和更便宜的替代方案。
域名市场状况
了解市场参与者
注册商向出售您为网站选择的域名。尽管许多注册商看起来都提供类似的服务，但它们并不完全相同。
选择注册商时，不要仅关注初始价格或功能列表。评估每家注册商的商业模式。他们是否推销众多附加服务，比如网站构建工具或电子邮件托管？附加服务是否收费？许多传统的注册商更专注于最大化他们的收入，而非简化您的域名管理。
具体来说，传统的注册商往往有几个缺点：
传统注册商的缺点
有限的集成服务
许多提供商提供基本的域名服务，但性能和安全功能需单独购买。这使您被迫从不同供应商的解决方案中组合拼凑，形成分散的基础设施。
缺乏全球网络
大多数注册商并不运营覆盖全球的广泛网络。没有这个网络，性能和韧性就会受到影响。全球网络能够加速内容交付，并提供强大的网络攻击防御能力。
隐藏费用和追加销售
他们可能会以低廉的初始价格吸引您，随后咄咄逼人地推销“必需”的附加功能，而且通常定价虚高。即便是像 WHOIS 隐私这样的基本必需功能，也可能需要额外付费。
Basic security
安全往往是事后才考虑的问题，或者是代价高昂的升级。寻找基于安全打造，提供集成分布式拒绝服务 (DDoS) 缓解、DNSSEC 功能和 Web 应用防火墙 (WAF) 为核心功能的注册商。
碎片化管理
在多个提供商的不同平台上管理域名和服务效率低下且复杂繁琐，给开发人员和企业带来负担。
为何选择 Cloudflare：专为现代互联网打造
Cloudflare 的域名注册服务以基础设施优先，而非以收入优先。Cloudflare 进入注册商市场是为了提供安全、可靠、对开发人员友好的服务，与性能和安全产品无缝集成。
Cloudflare 提供不同于传统注册商的独特替代方案。我们认为，域名应该是您在线业务安全、不可或缺的一部分，不应被持续的追加推销和意外费用所困扰。使用 Cloudflare 注册域名意味着加入一个综合全面的安全和性能平台，并获得内置的免费权益，这正是我们的差异所在。
开发人员专用
Cloudflare 简化工作流程。在 Cloudflare 注册的域名可立即连接到我们的全球网络，自动化 DNS 管理、SSL 配置（Universal SSL）和其他关键服务。这让您可以专注于构建和部署，无需对分散的系统进行故障排查。
适用于小企业主和企业家
Cloudflare 消除了会给小团队增加负担的复杂性。我们以透明的成本价提供域名注册和续期服务。没有隐藏费用，没有激进的追加销售，免费提供 WHOIS 隐私。这种成本的可预测性让您能够专注于安全的业务增长。
适用于注重安全的用户
Cloudflare 从第一天起就优先考虑域名保护。与收费提供安全功能的注册商不同，我们的整个平台在设计时充分考虑了安全因素。您的 DNS 记录原生得到我们强大的基础设施保护，包括集成 DDoS 缓解、默认 DNSSEC 以及能够防御攻击的全球网络。您获得了多数传统注册商需要额外支付高额费用才提供的内置安全功能。
超越购买阶段
集成与长期发展
通过 Cloudflare 注册域名，意味着立即集成到我们更广泛的基础设施平台中。
您的域名成为通往强大的性能、安全性和开发者工具的入口。Cloudflare 给您提供的不仅仅是一个域名。您将为构建强大、可扩展的堆栈奠定基础。您将显著简化管理，从而避免其他注册商不断增加的费用。
全球 CDN
加速网站全球加载速度。
动态流量加速
通过 Argo Smart Routing 优化全球流量，与 CDN 协同配合实现更高效的内容交付。
DDoS 防护
部署全面的恶意流量防护。
WAF
保护 Web 应用免受漏洞威胁。
SSL / TLS 加密
保护您的网站通信安全。
无服务器计算
通过 Cloudflare Workers 在边缘部署函数。
AI 机器人管理
通过先进工具识别和管控自动化 AI 爬虫，保护内容安全，为数字资产的未来发展做好准备。
Cloudflare Registrar
您的战略性域名选择
选择域名注册商是一项战略性决策，为您的线上旅程奠定基础。这意味着选择一个合作伙伴，在您初次购买后继续为您的数字存在提供发展、增长和安全支持。
准备好体验不一样的域名注册了吗？立即搜索您的网站域名。