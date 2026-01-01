Cloudflare 的域名注册服务以基础设施优先，而非以收入优先。Cloudflare 进入注册商市场是为了提供安全、可靠、对开发人员友好的服务，与性能和安全产品无缝集成。

Cloudflare 提供不同于传统注册商的独特替代方案。我们认为，域名应该是您在线业务安全、不可或缺的一部分，不应被持续的追加推销和意外费用所困扰。使用 Cloudflare 注册域名意味着加入一个综合全面的安全和性能平台，并获得内置的免费权益，这正是我们的差异所在。