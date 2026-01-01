CLOUDFLARE REGISTRAR
Il tuo dominio, la tua base
La scelta di un nome di dominio è la base della tua presenza online e selezionare il registrar giusto è una decisione cruciale per controllare i costi e semplificare la gestione dei nomi di dominio.
Sebbene tu possa semplicemente scegliere tra alcuni noti registrar, come GoDaddy, Namecheap e Squarespace, è essenziale comprendere le tue opzioni. Per molte organizzazioni, Cloudflare offre un'alternativa più facile da usare, più flessibile e meno costosa agli altri registrar.
IL PANORAMA DEI DOMINI
Capire i player
Un registrar ti vende il nome di dominio che scegli per il tuo sito Web. Sebbene molti registrar sembrino offrire servizi simili, non sono tutti uguali.
Quando scegli un registrar, guarda oltre i prezzi iniziali o gli elenchi di funzionalità. Valuta il modello di business di ciascun registrar. Presentano numerosi upsell, come i costruttori di siti Web o l’hosting di posta elettronica? Ci sono costi per i componenti aggiuntivi? Molti registrar tradizionali sono più concentrati sulla massimizzazione dei ricavi che sulla semplificazione della gestione del dominio.
Nello specifico, i registrar tradizionali presentano spesso diversi svantaggi:
Svantaggi dei registrar tradizionali
Servizi integrati limitati
Molti offrono servizi di dominio di base, ma le funzionalità di performance e sicurezza sono vendute separatamente, costringendoti a combinare soluzioni di vari fornitori e quindi a creare un'infrastruttura frammentata.
Nessuna rete globale
La maggior parte dei registrar non gestisce reti globali estese. E senza quella rete, le performance e la resilienza possono risentirne. Una rete globale aiuta a migliorare la velocità di distribuzione dei contenuti e fornisce una difesa di livello superiore contro gli attacchi informatici.
Commissioni nascoste e upselling
Potrebbero attirarti con prezzi iniziali bassi, quindi spingere in modo aggressivo i componenti aggiuntivi "essenziali", spesso a costi gonfiati. Anche le necessità di base come la privacy WHOIS potrebbero costare di più.
Sicurezza di base
La sicurezza è spesso un ripensamento o un aggiornamento costoso. Cerca un registrar basato sulla sicurezza, che offra mitigazione degli attacchi DDoS integrata, funzionalità DNSSEC e un Web Application Firewall (WAF) come funzionalità principali.
Gestione frammentata
La gestione di domini e servizi su piattaforme diverse da più provider può essere inefficiente e complessa per sviluppatori e aziende.
Perché Cloudflare: realizzato per l'Internet moderno
Il servizio di registrazione dei domini di Cloudflare privilegia l'infrastruttura, non il profitto. Cloudflare è entrata nel mercato dei registrar per fornire un servizio sicuro, affidabile e intuitivo per gli sviluppatori che si integra perfettamente con i prodotti di performance e sicurezza.
Cloudflare offre un'alternativa distinta ai registrar tradizionali. Riteniamo che un dominio debba essere una parte integrante e sicura della tua presenza online, libero da continui upsell e addebiti imprevisti. Registrarsi con Cloudflare significa entrare a far parte di una piattaforma completa di sicurezza e performance, con vantaggi gratuiti integrati che ci distinguono dagli altri.
Per gli Sviluppatori
Cloudflare semplifica i flussi di lavoro. Un dominio registrato su Cloudflare si connette istantaneamente alla nostra rete globale, automatizzando la gestione DNS, il provisioning SSL (Universal SSL) e altri servizi critici. Questo ti consente di creare e distribuire, non di risolvere i problemi di sistemi eterogenei.
Per gli imprenditori e i titolari di piccole imprese
Cloudflare elimina la complessità che può gravare sui team di piccole dimensioni. Offriamo prezzi trasparenti e al costo per le registrazioni e i rinnovi. Nessun costo nascosto, nessun upsell aggressivo e privacy WHOIS gratuita. Questa prevedibilità dei costi ti consente di concentrarti sulla crescita della tua attività in modo sicuro.
Per utenti attenti alla sicurezza
Cloudflare dà priorità alla protezione del dominio fin dal primo giorno. A differenza dei registrar che fanno pagare per la sicurezza, l'intera nostra piattaforma è progettata per questo. I tuoi record DNS sono intrinsecamente protetti dalla nostra solida infrastruttura, che fornisce mitigazione degli attacchi DDoS integrata, DNSSEC predefinito e una rete globale in grado di deviare gli attacchi. Ottieni funzionalità di sicurezza integrate che molti registrar tradizionali non possono eguagliare senza servizi aggiuntivi e costosi.
Oltre l'acquisto
Integrazione e predisposizione per il futuro
La registrazione del tuo dominio con Cloudflare significa integrazione immediata in un'infrastruttura più ampia.
Il tuo dominio diventa un gateway per potenti strumenti di performance, sicurezza e sviluppatori. Con Cloudflare, ricevi più di un nome di dominio. Ottieni le basi per uno stack robusto e scalabile. Puoi semplificare notevolmente la gestione evitando i costi crescenti di altri registrar.
CDN globale
Accelera il caricamento del sito web in tutto il mondo.
Accelerazione dinamica del traffico
Ottimizza il traffico globale con Argo Smart Routing, integrando la CDN per una distribuzione dei contenuti ancora più rapida.
Protezione da attacchi DDoS
Applica una difesa completa contro il traffico dannoso.
WAF
Proteggi le applicazioni web dalle vulnerabilità.
Crittografia SSL/TLS
Comunicazione sicura per il tuo sito Web.
Elaborazione serverless
Distribuisci funzioni all'edge tramite Cloudflare Workers.
Gestione dei bot IA
Sfrutta gli strumenti avanzati per identificare e gestire i crawler IA automatizzati, proteggendo i tuoi contenuti e predisponendo le tue risorse digitali per il futuro.
Cloudflare Registrar
La tua scelta strategica del dominio
La scelta di un registrar di nomi di dominio è una decisione strategica che getta le basi per il tuo percorso online. Significa selezionare un partner che supporti la tua presenza digitale oltre l'acquisto iniziale, consentendone lo sviluppo, la crescita e la sicurezza.
È tutto pronto per provare un diverso tipo di registrazione del dominio? Cerca oggi stesso il tuo dominio web.