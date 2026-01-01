Il servizio di registrazione dei domini di Cloudflare privilegia l'infrastruttura, non il profitto. Cloudflare è entrata nel mercato dei registrar per fornire un servizio sicuro, affidabile e intuitivo per gli sviluppatori che si integra perfettamente con i prodotti di performance e sicurezza.

Cloudflare offre un'alternativa distinta ai registrar tradizionali. Riteniamo che un dominio debba essere una parte integrante e sicura della tua presenza online, libero da continui upsell e addebiti imprevisti. Registrarsi con Cloudflare significa entrare a far parte di una piattaforma completa di sicurezza e performance, con vantaggi gratuiti integrati che ci distinguono dagli altri.