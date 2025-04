Link zum Artikel kopieren

Was ist der Network Layer? Durch Verbindungen zwischen unterschiedlichen Netzwerken wird das Internet erst möglich. Der „Netzwerk-Layer“ ist der Teil des Kommunikationsprozesses im Internet, in dem diese Verbindungen erfolgen, wenn Datenpakete zwischen den Netzwerken hin und her geschickt werden. Im OSI-Modell mit 7 Layern (siehe unten) bildet der Netzwerk-Layer den Layer 3. Das Internet-Protokoll (IP) ist eines der wichtigsten Protokolle in diesem Layer. Dazu kommen noch einige andere Protokolle für Routing , Tests und Verschlüsselung Nehmen wir einmal an, dass Bob und Alice mit demselben lokalen Netzwerk (LAN) verbunden sind, und dass Bob eine Mitteilung an Alice schicken möchte. Da sich Bob im selben Netzwerk befindet wie Alice, könnte er die Mitteilung über das Netzwerk direkt an ihren Computer schicken. Wenn sich Alice jedoch viele Kilometer entfernt in einem anderen LAN befindet, muss Bobs Mitteilung adressiert und an Alices Netzwerk gesendet werden, bevor sie ihren Computer erreichen kann. Bei diesem Vorgang handelt es sich um einen Network-Layer-Prozess. Was ist ein Netzwerk? Ein Netzwerk ist eine Gruppe von zwei oder mehr verbundenen Computergeräten. Gewöhnlich sind alle Geräte im Netzwerk mit einem zentralen Hub verbunden, z. B. mit einem Router. Ein Netzwerk kann auch Subnetzwerke, d. h. kleinere Unterabteilungen des Netzwerks enthalten. Mithilfe von Subnetzen können sehr große Netzwerke wie diejenigen, die von ISPs bereitgestellt werden, Tausende von IP-Adressen und verbundenen Geräten handhaben.

Sie können sich das Internet als Netzwerk von Netzwerken vorstellen: Computer sind innerhalb von Netzwerken miteinander verbunden, und diese Netzwerke sind wiederum mit anderen Netzwerken verbunden. Auf diese Weise können diese Computer mit anderen Computern nah und fern verbunden werden.

Was passiert im Network Layer?

Im Network Layer laufen alle Vorgänge ab, die mit Verbindungen zwischen Netzwerken zu tun haben. Dazu gehören die Festlegung der Routen für Datenpakete, Kontrollen, ob ein Server in einem anderen Netzwerk betriebsbereit ist, sowie Adressierung und Empfang von IP-Paketen von anderen Netzwerken. Dieser letzte Vorgang ist vielleicht der allerwichtigste, weil der überwiegend größte Teil des Internet-Traffics über das IP gesendet wird.

Was ist ein Paket?

Alle über das Internet gesendeten Daten werden in kleinere Einheiten aufgeteilt, die als „Pakete“ bezeichnet werden. Wenn zum Beispiel Bob eine Mitteilung an Alice schickt, wird sie in kleinere Einheiten unterteilt und in Alices Computer wieder zusammengesetzt. Ein Paket hat zwei Teile: den Header, der Informationen zum Paket selbst enthält, und den Hauptteil mit den eigentlichen Daten.

Im Network Layer wird jedes Paket, das über das Internet gesendet wird, von Netzwerksoftware mit einem Header versehen, und am anderen Ende kann Netzwerksoftware anhand dieses Headers verstehen, wie das Paket gehandhabt werden soll.

Ein Header enthält Informationen zu Inhalt, Quelle und Ziel jedes Pakets (ähnlich wie Adresse und Absender auf einem Briefumschlag). Zum Beispiel enthält ein IP-Header die IP-Zieladresse jedes Pakets, die Gesamtgröße des Pakets, eine Angabe darüber, ob das Paket bei der Übertragung fragmentiert (in noch kleinere Einheiten aufgeteilt) wurde oder nicht, und die Anzahl der Netzwerke, die das Paket durchquert hat.

Was ist das OSI-Modell?

Das OSI-Modell (Open Systems Interconnection) ist eine Beschreibung der Funktionsweise des Internets. Es teilt die Funktionen, die am Senden von Daten über das Internet beteiligt sind, in sieben Schichten (Layer) auf. Jeder Layer hat eine bestimmte Funktion, die die über Drähte, Kabel und Funkwellen zu sendenden Daten in Form einer Bitfolge vorbereitet.

Das OSI-Modell besteht aus den folgenden sieben Layern: