Cos'è un livello di rete? Le connessioni da rete a rete sono ciò che rende possibile Internet. Un "livello di rete" è la parte del processo di comunicazione di Internet in cui si verificano queste connessioni e si spostano i pacchetti di dati avanti e indietro tra reti diverse. Nel modello OSI a 7 livelli (vedi sotto), il livello di rete è il livello 3. Il protocollo Internet (IP) è uno dei principali protocolli utilizzati a questo livello, insieme a molti altri protocolli per routing , test e crittografia Supponiamo che Bob e Alice siano connessi alla stessa rete locale (LAN) e Bob voglia inviare un messaggio ad Alice. Poiché Bob è sulla stessa rete di Alice, potrebbe inviarlo direttamente al suo computer attraverso la rete. Tuttavia, se Alice si trova invece su una LAN diversa a diverse miglia di distanza, il messaggio di Bob dovrà essere indirizzato e inviato alla rete di Alice prima che possa raggiungere il suo computer, che è un processo a livello di rete. Cos'è una rete? Una rete è un gruppo di due o più dispositivi informatici connessi. Di solito tutti i dispositivi della rete sono collegati a un hub centrale, ad esempio un router. Una rete può includere delle sottoreti, o suddivisioni più piccole della rete. La suddivisione in sottoreti è il modo in cui reti molto grandi, come quelle fornite dagli ISP, sono in grado di gestire migliaia di indirizzi IP e dispositivi connessi.

Pensa a Internet come a una rete di reti: i computer sono collegati tra loro all'interno di reti e queste reti si connettono ad altre reti. Ciò consente a questi computer di connettersi con altri computer vicini e lontani.

Cosa accade a livello di rete?

Tutto ciò che ha a che fare con le connessioni tra reti avviene a livello di rete. Ciò include l'impostazione di route per i pacchetti di dati, il controllo per vedere se un server in un'altra rete è attivo e funzionante e l'indirizzamento e la ricezione di pacchetti IP da altre reti. Quest'ultimo processo è forse il più importante, poiché la stragrande maggioranza del traffico Internet viene inviata tramite IP.

Cos'è un pacchetto?

Tutti i dati inviati su Internet vengono suddivisi in blocchi più piccoli chiamati "pacchetti". Quando Bob invia un messaggio ad Alice, ad esempio, il suo messaggio viene suddiviso in pezzi più piccoli e poi riassemblato sul computer di Alice. Un pacchetto ha due parti: l'intestazione, che contiene informazioni sul pacchetto stesso, e il corpo, che sono i dati effettivi inviati.

A livello di rete, il software di rete allega un'intestazione a ciascun pacchetto quando il pacchetto viene inviato su Internet e, dall'altra parte, il software di rete può utilizzare l'intestazione per capire come gestire il pacchetto.

Un'intestazione contiene informazioni sul contenuto, sull'origine e sulla destinazione di ciascun pacchetto (un po' come timbrare una busta con una destinazione e un indirizzo di ritorno). Ad esempio, un'intestazione IP contiene l'indirizzo IP di destinazione di ciascun pacchetto, la dimensione totale del pacchetto, un'indicazione se il pacchetto è stato frammentato o meno (scomposto in pezzi ancora più piccoli) in transito e un conteggio di quante reti ha viaggiato il pacchetto.

Che cos’è il modello OSI?

Il modello Open Systems Interconnection (OSI) è una descrizione di come funziona Internet. Suddivide le funzioni coinvolte nell'invio di dati su Internet in sette livelli. Ogni livello ha una funzione che prepara i dati da inviare su fili, cavi e onde radio come una serie di bit.

I sette livelli del modello OSI sono: