Un réseau est un ensemble composé de deux ou plusieurs appareils informatiques connectés. La plupart du temps, tous les appareils du réseau sont connectés à un hub (ou concentrateur) central, par exemple un routeur . Le réseau peut également comprendre des sous-réseaux , c'est-à-dire des sous-divisions du réseau, plus petites. Les réseaux particulièrement étendus, comme ceux des FAI, s'appuient sur ces sous-divisions pour gérer les milliers d'adresses IP et d'appareils connectés.

Imaginons que Bob et Alice soient connectés au même réseau local (LAN), et que Bob veuille envoyer un message à Alice. Bob étant connecté au même réseau qu'Alice, il pourrait l'envoyer directement à son ordinateur. En revanche, si Alice est connectée à un autre réseau local distant de plusieurs kilomètres, le message de Bob devra être adressé et envoyé au réseau d'Alice avant qu'il ne puisse atteindre son ordinateur, ce qui relève de la couche réseau.

Songez à Internet comme à un réseau de réseaux : les ordinateurs sont reliés entre eux au sein de réseaux, et ces réseaux se connectent à d'autres réseaux. Cela permet à ces ordinateurs de se connecter à d'autres ordinateurs, qu'ils soient proches ou distants.

Tout ce qui a trait aux connexions inter-réseaux a lieu au niveau de la couche réseau. Cela comprend la configuration des itinéraires que les paquets de données doivent emprunter, la vérification de la disponibilité d'un serveur dans un autre réseau, ainsi que l'envoi et la réception de paquets IP provenant d'autres réseaux. Ce dernier processus est peut-être le plus important, car la grande majorité du trafic Internet passe par des adresses IP.

Toutes les données envoyées sur Internet sont décomposées en petits morceaux appelés « paquets ». Lorsque Bob envoie par exemple un message à Alice, son message est décomposé en petits morceaux puis reconstitué sur l'ordinateur d'Alice. Les paquets sont divisés en deux parties : l'en-tête, qui contient des informations sur le paquet lui-même, et le corps, qui contient les données envoyées.

Au niveau de la couche réseau, les logiciels de mise en réseau ajoutent un en-tête à chaque paquet lorsque celui-ci est envoyé sur Internet, et à l'autre extrémité, les logiciels de réseau peuvent utiliser cet en-tête pour comprendre comment traiter le paquet.

L'en-tête contient des informations sur le contenu, la source et la destination de chaque paquet (un peu comme lorsqu on affranchit une enveloppe en indiquant l'adresse du destinataire et celle de l'expéditeur). Un en-tête IP contien par exemple l'adresse IP de destination1 de chaque paquet, la taille totale du paquet, la mention indiquant si le paquet a été ou non fragmenté (découpé en morceaux plus petits) pendant le transit et le nombre de réseaux par lesquels le paquet a transité.

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) décrit le fonctionnement d'internet. Il décompose en sept couches les fonctions liées à l'envoi de données sur Internet. Chaque couche a une fonction qui prépare les données à envoyer via des lignes, des câbles et des ondes radio sous la forme d'une série de bits.

Voici les sept couches du modèle OSI :

7. Couche applicative : les données générées et utilisables par les applications logicielles. Le protocole principalement utilisé au niveau de cette couche est le HTTP.

6. Couche de présentation : cette couche assure la traduction des données sous une forme acceptable par l'application. Certaines autorités considèrent que les opérations de chiffrement et déchiffrement HTTPS ont lieu au niveau de cette couche.

5. Couche de session : cette couche contrôle les connexions entre les ordinateurs (ce contrôle peut également être traité au niveau de la couche 4 par le protocole TCP).

4. Couche de transport : cette couche permet de transmettre des données de bout en bout entre les deux parties connectées et de contrôler la qualité du service. Les principaux protocoles utilisés ici sont le TCP et l'UDP.

3. Couche réseau : elle gère le routage et l'envoi de données entre différents réseaux. Les protocoles les plus importants utilisés au niveau de cette couche sont l'IP et l'ICMP.

2. Couche de liaison de données : cette couche gère les communications entre les appareils présents sur le même réseau. Si la couche 3 est comparable à l'adresse figurant sur un courrier, la couche 2 correspond au numéro du bureau ou de l'appartement situé à cette adresse. Le protocole le plus utilisé ici est l'Ethernet.

1. Couche physique : les paquets sont ici convertis en impulsions électriques, radio ou optiques et transmis sous forme de bits (la plus petite quantité d'information utilisable) par l'intermédiaire de lignes, d'ondes radio ou de câbles.

Il convient de garder à l'esprit que le modèle OSI constitue une représentation conceptuelle et abstraite des processus qui font fonctionner Internet, et que l'interprétation et l'application du modèle à la réalité d'Internet est parfois un exercice subjectif.

Le modèle OSI permet de faciliter les discussions concernant les équipements et les protocoles de réseau, de déterminer quels protocoles sont utilisés par quels logiciels et quels équipements, et de décrire grossièrement le fonctionnement d'internet. Toutefois, il ne s'agit pas d'une définition stricte et précise de la manière dont fonctionnent les connexions Internet.

Modèle OSI et modèle TCP/IP

Le modèle TCP/IP constitue une variante du mode de fonctionnement d'internet. Il divise les processus concernés en quatre couches au lieu de sept. Certains diront que le modèle TCP/IP illustre mieux le fonctionnement actuel d'internet, mais le modèle OSI demeure largement utilisé pour décrire Iinternet, et les deux modèles ont leurs points forts et leurs points faibles.

Voici les quatre couches du modèle TCP/IP :