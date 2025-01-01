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可以将 Internet 视为由许多网络组成的网络：计算机在网络内相互连接，这些网络又与其他网络连接。这样，这些计算机就可以与附近或远处的其他计算机连接。

在网络层会发生什么？

与网络间连接相关的所有流程都发生在网络层。这包括设置数据包采用的路由，检查其他网络中的服务器是否在正常运行，以及寻址和接收来自其他网络的 IP 数据包。由于绝大多数 Internet 流量都是通过 IP 发送的，最后的这个流程可能最为重要。

什么是数据包？

通过 Internet 发送的所有数据都被分解为较小的块，称为“数据包”。例如，当鲍勃向爱丽丝发送消息时，他的消息被分解成较小的部分，然后在爱丽丝的计算机上重新组合。一个数据包包含两部分：标头（包含有关数据包本身的信息）和正文（正在发送的实际数据）。

在网络层，当数据包通过 Internet 发出时，网络软件会在每个数据包上附加一个标头，另一方面，网络软件可以通过标头获知如何处理该数据包。

标头包含有关每个数据包的内容、源和目标的信息（有点像在信封上标记目的地和退回地址）。例如，IP 标头包含每个数据包的目标 IP 地址 、数据包的总大小、在传输过程中是否已将数据包分段（分解成更小的片段）的标示，以及数据包经过的网络的计数。

什么是 OSI 模型？

开放系统互连（OSI）模型是对 Internet 工作方式的描述。它将通过 Internet 发送数据所涉及的功能分解为七层。每一层都有特定功能，以便将数据准备好，作为一系列比特通过电线、电缆和无线电波发送出去。

OSI 模型的七层包括：