Der KI-Imperativ

Einige Jahre nach dem Aufstieg der KI stehen viele Unternehmen an einem strategischen Wendepunkt. Obwohl 71 % der Unternehmen generative KI bereits in gewissem Umfang einsetzen, haben die meisten dieser Projekte bislang noch keinen messbaren Mehrwert geliefert.

Dieses Executive Brief zeigt auf, warum Vertrauen die Grundlage ist, um den KI-Imperativ , dem sich jede Führungskraft stellen muss, erfolgreich zu beschleunigen.