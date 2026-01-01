Der KI-Imperativ
Schaffen Sie den Sprung von Pilotprojekten zu messbarem KI-Impact.
Einige Jahre nach dem Aufstieg der KI stehen viele Unternehmen an einem strategischen Wendepunkt. Obwohl 71 % der Unternehmen generative KI bereits in gewissem Umfang einsetzen, haben die meisten dieser Projekte bislang noch keinen messbaren Mehrwert geliefert.
Dieses Executive Brief zeigt auf, warum Vertrauen die Grundlage ist, um den KI-Imperativ , dem sich jede Führungskraft stellen muss, erfolgreich zu beschleunigen.
Vertrauen ist die Grundlage von KI
Damit generative KI und Agenten auf Kundendaten zugreifen können, müssen Unternehmen in der Lage sein, nachzuverfolgen, wie diese Dienste die Daten verwenden.
Zudem müssen sie die KI-gestützten Kundenerlebnisse und Mitarbeiteranwendungen zuverlässig schützen können. Aber sie stehen vor Herausforderungen wie komplexen Umgebungen, begrenzter Datentransparenz und dem Datenschutz.
Herausforderungen
Komplexe Umgebungen
Daten sind häufig über mehrere Anwendungen und Cloud-Umgebungen verteilt, die jeweils durch unterschiedliche Sicherheitslösungen geschützt sind.
Eingeschränkte Datentransparenz
Unternehmen fehlt häufig die nötige Transparenz, um sicher zu bestimmen, wie und wann KI-Services auf Daten zugreifen.
Datenkonformität
Regulatorische Vorgaben können zusätzliche Sicherheits- und Berichtspflichten mit sich bringen oder Unternehmen dazu zwingen, je nach Region unterschiedliche Sicherheitslösungen einzusetzen.
Für Skalierbarkeit entwickeln
Unternehmen möchten eigene KI-Services effizient entwickeln und setzen dabei häufig auf modulare Plattformen, die KI-Modelle, Datenpipelines und Bereitstellungsmechanismen über verschiedene Anwendungsfälle hinweg standardisieren.
Häufige Hindernisse sind jedoch der Mangel an Entwicklern, die Komplexität der Technik und teure Schulungsmaßnahmen.
Herausforderungen
Entwicklermangel
Für die meisten Unternehmen sind Entwickler schwer zu rekrutieren und zeitaufwendig zu qualifizieren.
Engineering-Komplexität
KI-Modelle sind schwierig zu erstellen und zu implementieren, und die zugrunde liegende Technologie verändert sich ständig.
Teure Schulungsmaßnahmen
Wenn Sie erst ein Budget für diesen notwendigen Schritt finden müssen, kann dies die Markteinführung weiter verzögern.
Vom Pilotprojekt zum echten Mehrwert
Viele Unternehmen müssen in der Lage sein, KI-Dienste für große, weltweit verteilte Kundenstämme und Belegschaften zu skalieren.
Da KI ein sich schnell entwickelndes Feld ist, müssen Unternehmen diese Dienste auch kontinuierlich testen und optimieren können. Dabei werden sie jedoch oft durch teure KI-Inferenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die sich schnell ändernden KI-Trends ausgebremst.
Herausforderungen
Teure KI-Inferenz
Das kann die angestrebten Nutzerwachstumsziele des Unternehmens ausbremsen oder die Bereitschaft verringern, unerprobte KI-Anwendungen zu testen.
Einhaltung von Vorschriften
Das kann die Fähigkeit des Unternehmens einschränken, KI-Modelle oder KI-gestützte Anwendungen in bestimmten Regionen auszuführen.
Sich schnell ändernde KI-Trends
Was das Unternehmen leicht von seinen eigentlichen Zielen abbringt, weil ständig neue Modelle und Technologien getestet werden.
KI-Sicherheit von Cloudflare
Während Unternehmen die transformative Kraft der KI immer schneller nutzen wollen, hält die Sicherheit mit dem Tempo der Einführung häufig nicht Schritt. Jeder offiziellen Initiative stehen unzähligen Fälle gegenüber, in denen einzelne Mitarbeitende oder ganze Teams für die Entstehung von Schatten-KI sorgen. Tatsächlich geben 85 % der Entscheidungsträger im IT-Bereich an, dass Mitarbeitende KI-Tools einführen, bevor sie von der IT-Abteilung begutachtet wurden. Darüber hinaus geben 93 % der Mitarbeitenden zu, dass sie ohne vorherige Genehmigung Informationen in KI-Tools eingeben.
Die Cloudflare AI Security Suite verleiht Unternehmen die Gewissheit, die sie für einen schnelleren Einsatz von KI brauchen, indem sie die durch Risiken verursachte Unsicherheit beseitigt. Weitere Informationen finden Sie im KI-Sicherheitsleitfaden für Führungskräfte.
