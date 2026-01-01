AI가 부상한 지 몇 년이 지난 지금, 많은 기업이 기로에 서 있습니다. 기업 중 71%에서 생성형 AI를 어느 정도 채택했지만, 이들 프로젝트의 대다수에서는 아직 성과가 나오지 않았습니다.

이 경영진 요약은 모든 리더가 직면한 AI 추진 과제 를 가속화하는 데 있어 신뢰가 왜 그 기반이 되는지를 보여줍니다.