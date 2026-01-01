Varios años después del auge de la IA, muchas empresas se encuentran en una encrucijada. Aunque el 71 % de ellas han adoptado la IA generativa en cierta medida, la mayoría de esos proyectos aún no han dado resultados.

Este informe ejecutivo muestra por qué la confianza es fundamental para acelerar la hoja de ruta de la IA que afrontan todos los líderes.