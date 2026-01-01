在 AI 崛起的几年后，许多企业发现自己处于一个十字路口。尽管有 71% 的企业在一定程度上采用了生成式 AI，但其中大多数项目尚未带来回报。

本高管简报展示了为何信任是加速每个领导者面临的 AI 战略使命 的基础。