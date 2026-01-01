注册

AI 战略使命

实现从试点到规模化 AI 应用的飞跃。

在 AI 崛起的几年后，许多企业发现自己处于一个十字路口。尽管有 71% 的企业在一定程度上采用了生成式 AI，但其中大多数项目尚未带来回报

本高管简报展示了为何信任是加速每个领导者面临的 AI 战略使命 的基础。

信任是 AI 的基础

企业若要让生成式 AI 和智能体访问客户数据，就必须具备追踪这些服务数据使用情况的能力。

他们还需要能够保护由 AI 驱动的客户体验和员工应用。但他们面临着环境复杂、数据可见性有限和数据合规性等挑战。

挑战

复杂的环境

数据通常存在于多个应用和云中，每个应用和云由不同的安全服务保护。

有限的数据可见性

企业往往无法确切判断 AI 服务访问数据的方式和时间。

数据合规

法规可能会施加额外的安全和报告要求，或者促使企业在不同地区使用不同的安全服务。

为扩展而构建

企业希望能够高效构建自己的 AI 服务，往往尝试采用模块化平台，在各种使用场景中统一 AI 模型、数据流水线和交付机制。

然而，常见的障碍包括开发人员短缺、工程复杂性和高昂的培训成本。

挑战

设备桌面 - 图标磁贴
开发人员短缺

大多数企业面临工程师招聘困难、人才培养周期长的问题。

优化齿轮图标
工程复杂性

AI 模型的构建和部署难度高，且底层技术也在不断演进。

价格图标
高昂的培训成本

寻求预算支持可能导致项目周期进一步延长。

将试点项目转化为真实成果

许多企业需要扩展 AI 服务以覆盖全球分布的客户群和员工队伍。

由于 AI 是一个快速发展的领域，企业还需要能够持续测试和完善这些服务。然而，他们往往受到昂贵的 AI 推理成本、严苛的监管合规和快速变化的 AI 趋势的阻碍。

挑战

价格图标
昂贵的 AI 推理

这可能会阻碍企业的用户增长目标，或者更不愿意测试未经验证的 AI 应用。

文档规则 - 磁贴
监管合规

这可能会限制企业在某些地区运行 AI 模型或 AI 驱动的应用。

ABM - Western Union - LP - 关键 AI 需求（部分）- 卡片 2 - 图标
瞬息万变的 AI 趋势

这会使企业因疲于尝试各种新模型与技术而分心。

Cloudflare AI Security

随着企业争相利用 AI 的变革力量，采用速度往往超越了安全的步伐。每一项获准的 AI 项目背后，都存在无数个人和团队使用的未经授权 AI 应用。事实上，85%的 IT 决策者表示，在 IT 团队能够进行评估之前，员工们就已经开始采用 AI 工具了。93% 的员工承认在未经批准的情况下将信息输入 AI 工具。

Cloudflare AI Security Suite 消除风险的不确定性，让组织更有信心地加速推进 AI 落地。如需了解更多信息，请阅读企业高管 AI 安全指南。

观点

关于安全战略的领导者观点

CISO - 观点 - 卡片 1 - 缩略图
通过文化解锁网络安全韧性

将网络韧性融入企业文化，需要思维和行为均有所转变。以下是领导层将网络安全作为文化增强的 8 种方式。

超越签名，安全运营现代化
超越签名：实现安全运营现代化

利用 AI 行为检测，领先于高级攻击者

CISO - 视角- 缩略图
一种数字原生的网络安全思维

数字原生企业正在利用 Zero Trust，并引领网络安全变革，以下是他们正在体验的五大好处。

近期活动

事件

RSAC｜旧金山｜2026 年 3 月 23－26 日 *

与 Cloudflare 在 RSAC 大会上共聚，探索如何加快和保障您的 AI 部署。一个平台助您在生成式和智能体 AI 的整个生命周期中恢复可见性并保护数据。

事件

Trust Forward Summit | 旧金山 | 2026 年 3 月 25 日 *

Cloudflare 举办的 Trust Forward Summit 是 RSAC 大会上的独家活动，将网络安全领导者、AI 创新者和技术高管汇聚在一起，共同应对数字信任和 AI 驱动创新中最紧迫的挑战。

