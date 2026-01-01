AIの普及が進んで数年が経ち、多くの企業は今、重要な分岐点に立たされています。71%の企業が何らかの形で生成AIを導入しているものの、その多くはまだ十分なリターンを得られていません。

このエグゼクティブ概要では、なぜ信頼が、すべてのリーダーが直面する AIへの取り組み を加速させるための基盤となるのかを紹介しています。