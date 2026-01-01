AI活用の方針
実証実験段階から抜け出し、AIが生む強力な成果を手に入れましょう。
AIの普及が進んで数年が経ち、多くの企業は今、重要な分岐点に立たされています。71%の企業が何らかの形で生成AIを導入しているものの、その多くはまだ十分なリターンを得られていません。
このエグゼクティブ概要では、なぜ信頼が、すべてのリーダーが直面する AIへの取り組み を加速させるための基盤となるのかを紹介しています。
AI活用の土台となるのは「信頼」です
生成AIやAIエージェントを顧客データと連携させるためには、企業はそれらのサービスがデータをどのように使用するかを把握できる必要があります。
加えて、AIを活用した顧客体験や社内向けアプリを保護できる必要もあります。しかし実際には、環境の複雑さ、データの可視性の低さ、データコンプライアンスなどの課題に直面しています。
課題
複雑な環境
多くの場合、データは複数のアプリやクラウドに散在しており、それぞれが異なるセキュリティサービスで保護されています。
データ可視性の制限
企業は、AIサービスがいつ、どのようにデータにアクセスしているかを、十分な確信をもって判断できない場合があります。
データコンプライアンス
規制によって、追加のセキュリティ対策や報告義務が求められたり、地域ごとに異なるセキュリティサービスの利用を余儀なくされる場合があります。
大規模展開を前提に構築する
企業は、自社独自のAIサービスを効率的に構築したいと考えており、多くの場合、AIモデルやデータパイプライン、提供方法をユースケースごとにバラバラにせず、共通化できるモジュール型のプラットフォームを活用しようとします。
しかし実際には、開発者不足、技術的な複雑さ、そして高額なトレーニングコストといった課題が障壁となって立ちはだかります。
課題
開発者不足
多くの企業にとって、エンジニアの採用は難しく、育成にも時間がかかります。
技術的な複雑さ
AIモデルの構築や導入はハードルが高く、その基盤となる技術も常に変化し続けています。
高額なトレーニングコスト
この必要なステップを支える予算が確保されない場合、リリース時期のさらなる遅れに繋がる可能性があります。
実証実験から実成果に移行する
多くの企業は、AIサービスを、大規模でグローバルに分散した顧客や従業員が利用できるように拡張できる必要があります。
AIは進化のスピードが速い分野です。企業はAIを使用したサービスの継続的なテスト、ブラッシュアップ作業を行う必要があります。しかし実際には、AI推論にかかる高いコスト、法規制への対応、そして次々に変化するAIトレンドへの追従といった要因が障壁となり、思うように進められないケースが多くあります。
課題
高額なAI推論
その結果、企業のユーザー数拡大目標が妨げられたり、未実証のAIアプリのテストに消極的になってしまう可能性があります。
規制コンプライアンス
その結果、特定の地域ではAIモデルやAI搭載アプリを運用できる範囲が制限されてしまうことがあります。
急速に変化するAIのトレンド
その結果、新しいモデルやテクノロジーの試行に、企業の意識が取られてしまう可能性があります。
Cloudflare AI Security
多くの企業がAIの変革力を活用しようとそのスピードを速めている一方で、セキュリティ対策が遅れを取っています。正式に承認されたAI導入プロジェクトの裏で、個人やチームが隠れて使用するシャドーAIの事例は数え切れないほど存在します。実際、IT意思決定者の85%が、「ITチームによるAIツールの評価を待たずに従業員がAIツールを導入している」と答え、従業員の93%が、「承認なしにAIツールに情報を入力している」ことを認めています。
CloudflareのAI Security Suiteは、AI導入に伴うリスクに関する不確実性を取り除くことで、組織が安心してAI活用を加速できるよう支援します。詳細については、CxO向けAIセキュリティガイドをご覧ください。
視点
セキュリティ戦略に関する経営幹部の視点
