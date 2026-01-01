在 AI 興起幾年後，許多企業發現自己站在了十字路口。儘管有 71% 的企業已在某種程度上採用生成式 AI，但這些專案中的大多數尚未帶來報酬。

本執行摘要闡述為何信任是加速每位領導者所面對的 AI 使命 的基石。