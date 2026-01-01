信任是 AI 的基礎。
為了將生成式 AI 和代理程式公開給客戶資料，企業需要能夠追蹤這些服務如何使用資料。
此外，他們還需要能夠保護採用 AI 技術的客戶體驗和員工應用程式。但他們面臨環境複雜、資料可見度受限，以及資料合規性等挑戰。
挑戰
複雜的環境
資料通常分佈於多個應用程式和雲端中，而每個應用程式和雲端可能受到不同安全性服務的保護。
資料可見度受限
企業可能無法足夠自信地確定 AI 服務存取資料的方式及時間。
資料合規性
法規可能會施加額外的安全性和報告要求，或促使企業在不同區域使用不同的安全服務。
為擴展而建置
企業希望能夠有效地建置自己的 AI 服務，並且經常嘗試透過模組化平台來實現，從而規範不同使用案例中的 AI 模型、資料管道和傳遞機制。
然而，常見的障礙包括開發人員短缺、工程複雜度、以及昂貴的培訓費用。
挑戰
開發人員短缺
對於大多數企業來說，工程師都很難招聘，培訓起來也很慢。
工程複雜度
AI 模型難以建置和實作，且基礎技術日新月異。
昂貴的培訓
想要獲得預算來支援這一必要步驟，可能會進一步延誤發布時間表。
將試點專案轉化為影響力
許多企業需要能夠擴展 AI 服務，以便服務龐大、全球分佈的客戶群和員工隊伍。
由於 AI 是一個快速發展的領域，企業還需要能夠不斷測試和完善這些服務。然而，昂貴的 AI 推斷、監管合規性和快速變化的 AI 趨勢往往是這些技術的阻礙。
挑戰
昂貴的 AI 推斷
這可能會阻礙企業的使用者增長目標，或降低測試未經驗證的 AI 應用程式的意願。
監管合規性
這可能會限制企業在某些區域執行 AI 模型或 AI 支援的應用程式的能力。
快速變化的 AI 趨勢
這可能會分散企業的注意力，讓企業疲於嘗試新的模式和技術。
Cloudflare AI Security
隨著各組織競相利用 AI 的變革力量，安全性往往跟不上採用速度。對於每一項獲批准的計畫，個人和團隊都使用過無數次影子 AI。實際上，有 85% 的 IT 決策者表示，員工甚至在 IT 團隊評估之前就已經採用了 AI 工具。193% 的員工承認在未經批准的情況下將資訊輸入 AI 工具。
Cloudflare AI Security Suite 透過消除風險的不確定性，使組織能夠信心滿滿地藉助 AI 加速發展。如欲深入瞭解，請閱讀面向 CxO 的 AI 安全性指南。