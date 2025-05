擁抱動態且分散式的環境。Zero Trust 模型也認可了現代 IT 格局的轉變,包括雲端服務的興起、遠端工作成為「新常態」,以及行動裝置使傳統的網路週邊變得過時。



Zero Trust 要求在授予存取權限之前對使用者、裝置和網路流量進行持續驗證,而 DNB 已經證明了他們對分散式基礎架構中涉及的元件非常熟悉。這使得它們能夠更好地瞭解和適應現代 IT 環境。