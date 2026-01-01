Obowiązek związany z SI

Po kilku latach od pojawienia się SI wiele przedsiębiorstw znajduje się na rozdrożu. Choć 71% respondentów w pewnym stopniu wdrożyło generatywną sztuczną inteligencję, większość z tych projektów nie przyniosła jeszcze zysków.

Ten dokument dla kadry kierowniczej przedstawia, dlaczego zaufanie jest podstawą przyspieszenia mandatu AI , z którym mierzy się każdy lider.