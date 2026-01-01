Obowiązek związany z SI
Przejdź od projektów pilotażowych do silniejszego wpływu SI.
Po kilku latach od pojawienia się SI wiele przedsiębiorstw znajduje się na rozdrożu. Choć 71% respondentów w pewnym stopniu wdrożyło generatywną sztuczną inteligencję, większość z tych projektów nie przyniosła jeszcze zysków.
Ten dokument dla kadry kierowniczej przedstawia, dlaczego zaufanie jest podstawą przyspieszenia mandatu AI , z którym mierzy się każdy lider.
Zaufanie jest podstawą AI
Aby generatywna AI i agenci mogli korzystać z danych klientów, przedsiębiorstwa muszą móc kontrolować sposób ich użycia.
Muszą również zapewnić bezpieczeństwo doświadczeń klientów i aplikacji pracowniczych wspieranych przez SI. Jednak stoją przed wyzwaniami takimi jak skomplikowane środowiska, ograniczona widoczność danych oraz zgodność z przepisami dotyczącymi danych.
Wyzwania
Złożone środowiska
Dane często znajdują się w wielu aplikacjach i chmurach, z których każda może być chroniona przez różne usługi bezpieczeństwa.
Ograniczona widoczność danych
Przedsiębiorstwa mogą nie być w stanie określić z wystarczającą pewnością, w jaki sposób i kiedy usługi SI uzyskują dostęp do danych.
Zgodność ze standardami
Regulacje mogą nakładać dodatkowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i raportowania lub zmuszać przedsiębiorstwa do korzystania z różnych usług z zakresu bezpieczeństwa w różnych regionach.
Tworzenie z myślą o dużej skali
Przedsiębiorstwa chcą mieć możliwość efektywnego tworzenia własnych usług opartych na AI i często próbują to osiągnąć poprzez modułowe platformy, które standaryzują modele AI, potoki danych oraz mechanizmy dostarczania rozwiązań w różnych przypadkach użycia.
Do typowych przeszkód należą jednak niedobory specjalistów IT, złożoność inżynieryjna i kosztowne szkolenia.
Wyzwania
Niedobory specjalistów IT
W przypadku większości przedsiębiorstw inżynierów jest trudno zatrudnić i trudno się im szkolić.
Złożoność inżynieryjna
Modele SI są trudne do zbudowania i wdrożenia, a związana z nimi technologia nieustannie się zmienia.
Drogie szkolenie
Znalezienie budżetu na wsparcie tego niezbędnego kroku może dodatkowo opóźnić harmonogram uruchomienia.
Zadbaj o to, aby programy pilotażowe stały się skuteczne
Wiele przedsiębiorstw musi mieć możliwość skalowania usług SI dla dużych, globalnie rozproszonych baz klientów i pracowników.
Ponieważ sztuczna inteligencja jest szybko rozwijającą się dziedziną, przedsiębiorstwa muszą być również w stanie nieustannie testować i udoskonalać te usługi. Często ogranicza je jednak kosztowne wnioskowanie SI, zgodność z przepisami i szybko zmieniające się trendy w zakresie SI.
Wyzwania
Kosztowne wnioskowanie SI
Co może opóźnić realizację celów przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju użytkowników lub sprawić, że będzie ono mniej skłonne do testowania niesprawdzonych aplikacji SI.
Zgodność z przepisami
Co może ograniczać zdolność przedsiębiorstwa do uruchamiania modeli SI lub aplikacji opartych na sztucznej inteligencji w niektórych regionach.
Szybko zmieniające się trendy w zakresie sztucznej inteligencji
Co może rozpraszać przedsiębiorstwo nowymi modelami i technologiami, z którymi można eksperymentować.
Cloudflare AI Security
W sytuacji, gdy organizacje pospiesznie wykorzystują transformacyjną moc SI, zabezpieczenia często pozostają w tyle za wdrożeniami. Na każdą zatwierdzoną inicjatywę przypada niezliczona liczba przypadków wykorzystania szarej strefy SI przez pracowników i zespoły. Aż 85% osób podejmujących decyzje w obszarze IT twierdzi, że pracownicy wdrażają narzędzia SI zanim zespoły IT zdążą je ocenić. 93% pracowników przyznaje, że wprowadza informacje do narzędzi SI bez uzyskania zgody.
Pakiet Cloudflare AI Security Suite zapewnia organizacjom poczucie bezpieczeństwa podczas szybkiego wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, eliminując niepewność związaną z ryzykiem. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Przewodnik po bezpieczeństwie SI dla zarządu.
Perspektywy
Perspektywy przywództwa w zakresie strategii bezpieczeństwa
Odblokowanie odporności cybernetycznej poprzez kulturę
Budowanie cyberodporności w kulturze firmy wymaga zmiany zarówno sposobu myślenia, jak i zachowania. Oto 8 sposobów, w jakie przywództwo może wzmocnić cyberbezpieczeństwo jako kulturę.
Nie tylko sygnatury: modernizacja SecOps
Dzięki behawioralnej detekcji SI można skutecznie wyprzedzać zaawansowane ataki
Cyfrowy natywny sposób myślenia o cyberbezpieczeństwie
Cyfrowi tubylcy korzystają z Zero Trust i przewodzą zmianom w cyberbezpieczeństwie — oto 5 najważniejszych korzyści, których doświadczają.
