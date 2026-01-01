L'IA est désormais incontournable
Passez des projets pilotes à des résultats plus percutants avec l'IA.
Après plusieurs années d'essor de l’IA, de nombreuses entreprises se trouvent à un carrefour. Si 71 % ont adopté l’IA générative dans une certaine mesure, la majorité de ces projets concernés n’ont pas encore produit de retours.
Cette présentation met en lumière la raison pour laquelle la confiance est fondamentale pour accélérer les impératifs de l’IA auxquels chaque dirigeant doit répondre.
La confiance constitue le socle de l’IA
Pour exposer l’IA générative et les agents aux données clients, les entreprises doivent être en mesure de suivre la manière dont ces services utilisent ces données.
Elles doivent également être en mesure de protéger les expériences client et les applications destinées au personnel et soutenues par l’IA. Toutefois, elles se heurtent à des difficultés telles que les environnements complexes, la visibilité limitée des données et la conformité des données.
Difficultés
Environnements complexes
Les données résident souvent au sein de plusieurs applications et clouds, chacun d’entre eux pouvant être protégé par différents services de sécurité.
Visibilité limitée sur les données
Les entreprises ne sont pas toujours mesure de déterminer avec suffisamment de certitude comment et quand les services d’IA accèdent aux données.
Conformité des données
Les réglementations peuvent imposer des exigences supplémentaires en matière de sécurité et de reporting, ou inciter les entreprises à utiliser différents services de sécurité dans différentes régions.
Concevoir pour l’évolutivité
Les entreprises souhaitent pouvoir développer efficacement leurs propres services d’IA, et elles tentent souvent de le faire avec des plateformes modulaires, qui normalisent les modèles d’IA, les pipelines de données, et les mécanismes de diffusion en fonction de différents scénarios d’utilisation.
Cependant, elles se heurtent à des obstacles courants, notamment la pénurie de développeurs, la complexité de l’ingénierie et les formations coûteuses.
Difficultés
Pénurie de développeurs
Pour la plupart des entreprises, les ingénieurs sont difficiles à recruter et mettent du temps à être formés.
Complexité de l’ingénierie
Les modèles d’IA sont difficiles à créer et à mettre en œuvre, et la technologie sous-jacente évolue constamment.
Formation coûteuse
La recherche du budget nécessaire pour financer cette étape peut retarder encore davantage les délais de lancement.
Transformez les projets pilotes en résultats
De nombreuses entreprises doivent être en mesure de faire évoluer leurs services d’IA pour une clientèle et des effectifs importants et répartis dans le monde entier.
L’IA étant un domaine qui évolue rapidement, les entreprises doivent également être en mesure de tester et de perfectionner ces services en continu. Cependant, elles sont souvent ralenties par le coût important de l'inférence IA, la nécessité de conformité aux règlementations et les variations rapides des tendances en matière d’IA.
Difficultés
Coût important de l'inférence IA
Ce qui peut freiner les objectifs de croissance des utilisateurs de l’entreprise, ou la rendre moins encline à tester des applications d’IA non éprouvées.
Conformité réglementaire
Ce qui peut limiter la capacité d’une entreprise à exécuter des modèles d’IA ou des applications basées sur l’IA dans certaines régions.
Variations rapides des tendances en matière d’IA
Ce qui peut détourner l’attention de l’entreprise avec de nouveaux modèles et technologies à expérimenter.
Cloudflare AI Security
À l’heure où les entreprises s’empressent de maîtriser la puissance transformatrice de l’IA, l’adoption prend souvent la sécurité de vitesse. Pour chaque initiative autorisée, il existe d’innombrables occurrences d’IA clandestine imputables à des individus comme à des équipes. Concrètement, 85 % des décideurs informatiques affirment que leurs collaborateurs adoptent les outils IA avant qu’ils n’aient été évalués par les équipes responsables des technologies de l’information. Par ailleurs, 93 % des collaborateurs admettent avoir saisi des informations dans des outils IA sans en avoir reçu l’autorisation.
Cloudflare AI Security Suite fournit aux entreprises la confiance indispensable pour progresser plus rapidement avec l’IA en éliminant l’incertitude liée aux risques. Pour en savoir plus, lisez le Guide de la sécurité de l’IA à l’intention des cadres dirigeants.
