L'IA est désormais incontournable

Après plusieurs années d'essor de l’IA, de nombreuses entreprises se trouvent à un carrefour. Si 71 % ont adopté l’IA générative dans une certaine mesure, la majorité de ces projets concernés n’ont pas encore produit de retours.

Cette présentation met en lumière la raison pour laquelle la confiance est fondamentale pour accélérer les impératifs de l’IA auxquels chaque dirigeant doit répondre.