Il mandato dell'IA
Passa dai progetti pilota a un maggiore impatto dell'IA.
Diversi anni dopo l'ascesa dell'intelligenza artificiale, molte aziende si trovano a un bivio. Sebbene il 71% abbia adottato l'IA generativa in una certa misura, la maggior parte di questi progetti non ha ancora prodotto ritorni.
Questa sintesi mostra perché la fiducia è il fondamento per accelerare il mandato dell'IA che ogni leader deve affrontare.
L'attendibilità è il pilastro dell'IA
Per esporre l’IA generativa e gli agenti ai dati dei clienti, le aziende devono essere in grado di monitorare il modo in cui tali servizi utilizzano i dati.
Devono anche essere in grado di proteggere le esperienze dei clienti e le app della forza lavoro basate sull'intelligenza artificiale. Ma devono affrontare sfide come ambienti complessi, visibilità limitata dei dati e conformità dei dati.
Difficoltà
Ambienti complessi
I dati spesso risiedono su più app e cloud, ognuno dei quali può essere protetto da diversi servizi di sicurezza.
Visibilità dei dati limitata
Le aziende potrebbero non essere in grado di determinare con sufficiente sicurezza come e quando i servizi di intelligenza artificiale accedono ai dati.
Conformità dei dati
I regolamenti possono imporre requisiti di sicurezza e reporting aggiuntivi o spingere le aziende a utilizzare servizi di sicurezza diversi in aree geografiche diverse.
Crea per scalare
Le aziende vogliono essere in grado di creare i propri servizi di intelligenza artificiale in modo efficiente e spesso cercano di farlo tramite piattaforme modulari che standardizzano modelli IA, pipeline di dati e meccanismi di distribuzione in diversi casi d'uso.
Tuttavia, gli ostacoli comuni includono la carenza di sviluppatori, la complessità tecnica e l'addestramento costoso.
Difficoltà
Carenza di sviluppatori
Per la maggior parte delle aziende, i tecnici sono difficili da assumere e lenti da addestrare.
Complessità tecnica
I modelli IA sono difficili da creare e implementare e la tecnologia sottostante è in continua evoluzione.
Formazione costosa
Trovare un budget per supportare questo passaggio necessario può ritardare ulteriormente le tempistiche di lancio.
Trasforma i progetti pilota in impatto
Molte aziende devono essere in grado di scalare i servizi di intelligenza artificiale per basi di clienti e forza lavoro di grandi dimensioni e distribuite a livello globale.
Poiché l'intelligenza artificiale è un campo in rapida evoluzione, le aziende devono anche essere in grado di testare e perfezionare continuamente tali servizi. Tuttavia, sono spesso frenate dalla costosa inferenza dell'IA, dalla conformità normativa e dalle tendenze dell'IA in rapido cambiamento.
Difficoltà
Inferenza IA costosa
Il che può frenare gli obiettivi di crescita degli utenti dell'azienda o renderla meno disposta a testare app di intelligenza artificiale non provate.
Conformità normativa
Il che può limitare la capacità dell'azienda di eseguire modelli IA o app basate sull'IA in determinate aree geografiche.
Tendenze IA in rapido cambiamento
Il che possono distrarre l’azienda con nuovi modelli e tecnologie con cui sperimentare.
Cloudflare AI Security
Mentre le organizzazioni si affrettano a sfruttare il potere trasformativo dell'IA, l'adozione spesso prevale sulla sicurezza. Per ogni iniziativa approvata, esistono innumerevoli casi di shadow AI creati da singoli e team. Infatti, l'85% dei responsabili delle decisioni IT afferma che i dipendenti stanno adottando strumenti di IA prima ancora che i loro team IT possano valutarli. E il 93% dei dipendenti ammette di inserire informazioni negli strumenti IA senza approvazione.
AI Security Suite di Cloudflare offre alle organizzazioni la sicurezza di accelerare l'adozione dell'IA, eliminando l'incertezza legata ai rischi.
