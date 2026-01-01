Após vários anos de ascensão da IA, muitas empresas se encontram em uma encruzilhada. Embora 71% tenham adotado a IA generativa em algum grau, a maioria desses projetos ainda não gerou retornos.

Este resumo executivo mostra por que a confiança é a base para acelerar o mandato da IA que todos os líderes enfrentam.