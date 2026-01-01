Inscreva-se

O mandato da IA

Faça a transição de projetos-piloto para um impacto mais forte da IA.

Após vários anos de ascensão da IA, muitas empresas se encontram em uma encruzilhada. Embora 71% tenham adotado a IA generativa em algum grau, a maioria desses projetos ainda não gerou retornos.

Este resumo executivo mostra por que a confiança é a base para acelerar o mandato da IA que todos os líderes enfrentam.

A confiança é a base da IA

Para expor a IA generativa e os agentes aos dados de clientes, as empresas precisam ser capazes de rastrear como esses serviços usam os dados.

Elas também precisam ser capazes de proteger as experiências dos clientes e os aplicativos da força de trabalho com tecnologia de IA. Mas enfrentam desafios como ambientes complexos, visibilidade de dados limitada e conformidade de dados.

Desafios

Ambientes complexos

Os dados geralmente estão distribuídos entre vários aplicativos e nuvens, cada um possivelmente protegido por serviços de segurança diferentes.

Visibilidade de dados limitada

As empresas podem não ser capazes de determinar com confiança suficiente como e quando os serviços de IA acessam os dados.

Conformidade de dados

As regulamentações podem impor requisitos adicionais de segurança e de relatórios, além de forçar o uso de serviços de segurança diferentes conforme a região.

Criar para escalar

As empresas querem ser capazes de criar seus próprios serviços de IA com eficiência e, muitas vezes, tentam fazê-lo por meio de plataformas modulares que padronizam modelos de IA, pipelines de dados e mecanismos de distribuição para diferentes casos de uso.

No entanto, obstáculos comuns incluem escassez de desenvolvedores, complexidade de engenharia e treinamento caro.

Desafios

Escassez de desenvolvedores

Para a maioria das empresas, é difícil contratar engenheiros e o treinamento deles é demorado.

Complexidade de engenharia

Os modelos de IA são difíceis de criar e implementar, e a tecnologia subjacente está em constante mudança.

Treinamento caro

Encontrar orçamento para apoiar essa etapa necessária pode atrasar ainda mais os cronogramas de lançamento.

Transforme projetos-piloto em impacto

Muitas empresas precisam ser capazes de escalar os serviços de IA para grandes bases de clientes e forças de trabalho distribuídas globalmente.

Como a IA é um campo em rápida evolução, as empresas também precisam ser capazes de testar e refinar continuamente esses serviços. No entanto, elas frequentemente se deparam com obstáculos devido ao alto custo da inferência de IA, à conformidade regulatória e às tendências de IA em constante mudança.

Desafios

Inferência de IA cara

Que podem atrasar as metas de crescimento de usuários da empresa ou torná-la menos disposta a testar aplicativos de IA não comprovados.

Conformidade regulatória

Que podem limitar a capacidade da empresa de executar modelos de IA ou aplicativos com tecnologia de IA em determinadas regiões.

Tendências de IA em constante mudança

Que podem distrair a empresa com novos modelos e tecnologias para experimentar.

Cloudflare AI Security

À medida que as organizações se apressam para aproveitar o poder transformador da IA, a adoção frequentemente supera a segurança. Para cada iniciativa autorizada, existem inúmeras instâncias de IA não autorizada criadas por indivíduos e equipes. Na verdade, 85% dos tomadores de decisão de TI dizem que os funcionários estão adotando ferramentas de IA antes mesmo que suas equipes de TI possam avaliá-las. E 93% dos funcionários admitem inserir informações em ferramentas de IA sem aprovação.

O Cloudflare AI Security Suite oferece às organizações a confiança para avançar mais rapidamente com a IA, eliminando a incerteza em torno do risco. Para saber mais, leia o guia para CxOs sobre segurança de IA.

Perspectivas

Perspectivas de liderança na estratégia de segurança

CISO - Perspectivas - Cartão 1 - Miniatura
Desbloquear a resiliência cibernética por meio da cultura

Criar a resiliência cibernética na cultura da empresa requer uma mudança tanto na mentalidade como no comportamento. Aqui estão oito maneiras pelas quais a liderança pode reforçar a segurança cibernética como cultura.

Leitura (8 min)
Modernizar SecOps além das assinaturas
Além das assinaturas: modernização de SecOps

Utilizar a detecção comportamental por IA para superar invasores avançados

Leitura (7 min)
Uma disposição nativa digital para a segurança cibernética

Os nativos digitais estão tirando proveito do Zero Trust e liderando uma mudança na segurança cibernética: aqui estão os 5 principais benefícios que eles estão vivenciando.

Leitura (6 min)

