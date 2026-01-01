O mandato da IA
Faça a transição de projetos-piloto para um impacto mais forte da IA.
Após vários anos de ascensão da IA, muitas empresas se encontram em uma encruzilhada. Embora 71% tenham adotado a IA generativa em algum grau, a maioria desses projetos ainda não gerou retornos.
Este resumo executivo mostra por que a confiança é a base para acelerar o mandato da IA que todos os líderes enfrentam.
A confiança é a base da IA
Para expor a IA generativa e os agentes aos dados de clientes, as empresas precisam ser capazes de rastrear como esses serviços usam os dados.
Elas também precisam ser capazes de proteger as experiências dos clientes e os aplicativos da força de trabalho com tecnologia de IA. Mas enfrentam desafios como ambientes complexos, visibilidade de dados limitada e conformidade de dados.
Desafios
Ambientes complexos
Os dados geralmente estão distribuídos entre vários aplicativos e nuvens, cada um possivelmente protegido por serviços de segurança diferentes.
Visibilidade de dados limitada
As empresas podem não ser capazes de determinar com confiança suficiente como e quando os serviços de IA acessam os dados.
Conformidade de dados
As regulamentações podem impor requisitos adicionais de segurança e de relatórios, além de forçar o uso de serviços de segurança diferentes conforme a região.
Criar para escalar
As empresas querem ser capazes de criar seus próprios serviços de IA com eficiência e, muitas vezes, tentam fazê-lo por meio de plataformas modulares que padronizam modelos de IA, pipelines de dados e mecanismos de distribuição para diferentes casos de uso.
No entanto, obstáculos comuns incluem escassez de desenvolvedores, complexidade de engenharia e treinamento caro.
Desafios
Escassez de desenvolvedores
Para a maioria das empresas, é difícil contratar engenheiros e o treinamento deles é demorado.
Complexidade de engenharia
Os modelos de IA são difíceis de criar e implementar, e a tecnologia subjacente está em constante mudança.
Treinamento caro
Encontrar orçamento para apoiar essa etapa necessária pode atrasar ainda mais os cronogramas de lançamento.
Transforme projetos-piloto em impacto
Muitas empresas precisam ser capazes de escalar os serviços de IA para grandes bases de clientes e forças de trabalho distribuídas globalmente.
Como a IA é um campo em rápida evolução, as empresas também precisam ser capazes de testar e refinar continuamente esses serviços. No entanto, elas frequentemente se deparam com obstáculos devido ao alto custo da inferência de IA, à conformidade regulatória e às tendências de IA em constante mudança.
Desafios
Inferência de IA cara
Que podem atrasar as metas de crescimento de usuários da empresa ou torná-la menos disposta a testar aplicativos de IA não comprovados.
Conformidade regulatória
Que podem limitar a capacidade da empresa de executar modelos de IA ou aplicativos com tecnologia de IA em determinadas regiões.
Tendências de IA em constante mudança
Que podem distrair a empresa com novos modelos e tecnologias para experimentar.
Cloudflare AI Security
À medida que as organizações se apressam para aproveitar o poder transformador da IA, a adoção frequentemente supera a segurança. Para cada iniciativa autorizada, existem inúmeras instâncias de IA não autorizada criadas por indivíduos e equipes. Na verdade, 85% dos tomadores de decisão de TI dizem que os funcionários estão adotando ferramentas de IA antes mesmo que suas equipes de TI possam avaliá-las. E 93% dos funcionários admitem inserir informações em ferramentas de IA sem aprovação.
O Cloudflare AI Security Suite oferece às organizações a confiança para avançar mais rapidamente com a IA, eliminando a incerteza em torno do risco. Para saber mais, leia o guia para CxOs sobre segurança de IA.
