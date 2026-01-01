El mandato de la IA

Con el auge de la IA ya consolidado, muchas empresas están en un momento decisivo.Si bien el 71 % ha adoptado la IA generativa hasta cierto punto, la mayoría de esos proyectos aún no han generado rentabilidad.

Este informe ejecutivo demuestra por qué la confianza es la clave para acelerar la misión de IA a la que se enfrentan todos los líderes.