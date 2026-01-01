El mandato de la IA
Haz la transición de los proyectos piloto hacia un impacto más sólido de la IA.
Con el auge de la IA ya consolidado, muchas empresas están en un momento decisivo.Si bien el 71 % ha adoptado la IA generativa hasta cierto punto, la mayoría de esos proyectos aún no han generado rentabilidad.
Este informe ejecutivo demuestra por qué la confianza es la clave para acelerar la misión de IA a la que se enfrentan todos los líderes.
La IA se sustenta en la confianza
Para que la IA generativa y los agentes puedan acceder a los datos de los clientes, las empresas deben hacer un seguimiento de cómo esos servicios utilizan los datos.
También deben proteger las experiencias de los clientes y las aplicaciones para la fuerza laboral impulsadas por IA. Pero enfrentan desafíos como entornos complejos, visibilidad limitada de los datos y cumplimiento normativo.
Desafíos
Entornos complejos
Los datos se suelen distribuir entre diversas aplicaciones y entornos en la nube, cada uno protegido por diferentes servicios de seguridad.
Visibilidad de datos limitada
Es posible que las empresas no puedan determinar con suficiente confianza cómo y cuándo los servicios de IA acceden a los datos.
Cumplimiento de los datos
Las regulaciones pueden imponer requisitos adicionales de seguridad e informes, o impulsar a las empresas a utilizar diferentes servicios de seguridad en distintas regiones.
Desarrolla a escala
Las empresas quieren crear sus propios servicios de IA de manera ágil, y suelen hacerlo con plataformas modulares que unifican modelos de IA, datos y formas de entrega para diferentes usos.
Sin embargo, los obstáculos más frecuentes incluyen la escasez de desarrolladores, la complejidad técnica y los elevados costos de capacitación.
Desafíos
Escasez de desarrolladores
Para la mayoría de las empresas, resulta difícil contratar ingenieros y su capacitación suele ser lenta.
Complejidad técnica
Los modelos de IA son difíciles de crear e implementar, y la tecnología subyacente cambia constantemente.
Capacitación costosa
La asignación de presupuesto para respaldar este paso necesario puede ocasionar demoras adicionales en los cronogramas de lanzamiento.
Transforma los proyectos piloto en impacto
Muchas empresas necesitan escalar los servicios de IA para grandes bases de clientes y equipos de trabajo distribuidos a nivel global.
Como la IA es un ámbito en constante evolución, las empresas también deben tener la capacidad de evaluar y perfeccionar continuamente esos servicios. Sin embargo, suelen verse limitadas por la costosa inferencia de la IA, el cumplimiento normativo y la rápida evolución de las tendencias en IA.
Desafíos
Inferencia de IA con alto costo
Que pueden obstaculizar los objetivos de crecimiento de usuarios de la empresa, o reducir su disposición a evaluar aplicaciones de IA aún no verificadas.
Cumplimiento normativo:
Que puede limitar la capacidad de la empresa para ejecutar modelos de IA o aplicaciones basadas en IA en ciertas regiones.
Tendencias de IA que cambian rápidamente
Que puede desviar la atención de la empresa hacia nuevos modelos y tecnologías con los que experimentar.
Cloudflare AI Security
Mientras las organizaciones se apresuran a aprovechar el poder transformador de la IA, la adopción suele superar a la seguridad. Por cada iniciativa aprobada, existen incontables casos de uso de Shadow AI por parte de los individuos y de los equipos. De hecho, el 85 % de los responsables de la toma de decisiones del sector de informática afirman que los empleados están adoptando herramientas de IA incluso antes de que sus equipos informáticos puedan evaluarlas. Y el 93 % de los empleados admite haber introducido información en herramientas de IA sin aprobación previa.
Cloudflare AI Security Suite permite que las organizaciones aceleren la implementación de la IA al eliminar la incertidumbre en torno al riesgo. Para obtener más información, lee la Guía de seguridad de IA para directores estratégicos.
