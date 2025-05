接受动态的分布式环境。Zero Trust 也体现了现代 IT 格局的转变,包括云服务的兴起、远程办公成为“常态”,以及移动设备使传统的网络边界安全方法变得过时。



虽然 Zero Trust 要求持续验证用户、设备和网络流量,然后才授予访问权限;但 DNB 已经证明了其对分布式基础架构中涉及的组件非常熟悉。这让它们能够很好地理解和驾驭现代 IT 环境。