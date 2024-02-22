一种数字原生的网络安全思维

网络攻击的频率和复杂性日益增加。在这种形势下，企业显然需要制定 IT 安全策略，以便不仅能够在遭受攻击后做出响应，而且还能够阻止攻击发生。

我们发现，企业在网络安全方法中采用的策略发生了转变，它们开始三重关注人员、应用和网络。在此背景下，Zero Trust 安全框架已成为一种日渐流行的方法。

这种安全模型最适合于满足日益复杂的数据保护需求，因为它强调 Zero Trust 网络访问 (ZTNA)，即使是在网络边界内也需要持续验证，这与传统的“城堡与护城河”安全方法截然不同。

话虽如此，这种安全模型的广泛采用，离不开那些真正了解新技术潜力的企业的好奇心。数字原生企业 (DNB) 在这方面的作用尤为突出，因为它们依赖技术驱动型运营模式，这让它们成为推进采用 Zero Trust 方法的主要候选者。

此外，研究表明，单起数据泄露事件的全球平均成本超过 400 万美元。因此，采用这项技术对每个企业而言都更加紧迫，数字化企业更需要密切关注，因为他们遭受的损失可能会更大。

通过在 IT 安全领域采用 Zero Trust 方法，采用数字原生思维的传统企业将通过展示其创新承诺，准备好获得优于竞争对手的差异化优势。它们将能够向企业展示自己正在采用现代化数据安全方法；从而帮助它们实现加速推进安全转型的目标。

最近的一个典型示例是，某大型政府医疗服务提供商，虽然被要求使用虚拟专用网络 (VPN)，但其却采用了 ZTNA 并搭配高级端点检测和响应 (EDR)，成功地获得了可见性和控制，以便更好地保护自身免受全球威胁。



拥抱技术 - 表达身份的核心原则

或许有必要谈谈数字原生企业所具备的思维方式。它们的特点是适应能力强，学习意愿高。与一些经历较慢数字化转型的传统企业不同，这些企业选择拥抱新技术，作为其公司文化的核心部分。

在网络安全方面更是如此，DNB 高度重视通过采用新技术，来保护个人数据的需求。由于业务运营高度依赖技术，他们深知数据泄露对所有相关人员造成的潜在后果。DNB 正专注于积极建设强大的安全文化，从而引发网络安全讨论的变革。

此类企业高度重视所有数字化领域，这也有助于激励零售、银行和保险等垂直市场领域加速推进各自的数字化转型。这被认为是一种积极的鼓励，各行各业将继续相互激励，为各自的客户提供最优质的工具和服务。

精明的企业明白，以建立信任为起点，他们可以提升为受众提供的价值。如果客户和消费者相信企业能够保护他们的信息，企业就能通过改善客户体验获益并最终增加收入。





数字原生企业如何推进 Zero Trust

数字优先的企业对网络安全风险有着深刻理解，会优先考虑用户需求，为用户提供无缝的 IT 体验。认识到数据的重要性，企业会采用 Zero Trust 方法。

通过采用这种安全模型，�企业将获得多种优势，并为所有人营造更安全的环境做出贡献。以下是数字原生企业充分利用 Zero Trust 的 5 大优势：

注重用户体验。通过弃用 VPN 并使用 ZTNA 取而代之，数字原生企业清除了用户使用过程中不必要的操作步骤。通过将 ZTNA 与强大的身份验证和经济实惠的硬件安全解决方案集成，企业能够实现改善用户体验和增强安全态势的双赢，这在科技行业极为罕见。 了解数据安全的重要性。通过仅允许用户访问其所需信息，并持续重新评估这些信息访问请求，Zero Trust 架构提供了一个强大的保护策略，防止在发生泄露事件后数据丢失或被盗。Zero Trust 可以通过限制被盗凭据为攻击者提供的访问权限，从根本上缩小数据泄露的“爆炸半径”（影响范围）。



考虑到单起网络安全事件可能带来的巨大损失成本，实施此安全框架可以降低运营风险，因此，物有所值。这对于依赖各种云解决方案（SaaS、IaaS 和 PaaS）处理和存储数据的 DNB 来说尤其如此。 接受动态的分布式环境。Zero Trust 也体现了现代 IT 格局的转变，包括云服务的兴起、远程办公成为“常态”，以及移动设备使传统的网络边界安全方法变得过时。



虽然 Zero Trust 要求持续验证用户、设备和网络流量，然后才授予访问权限；但 DNB 已经证明了其对分布式基础架构中涉及的组件非常熟悉。这让它们能够很好地理解和驾驭现代 IT 环境。 接受持续监控和身份验证的要求。Zero Trust 强调持续监控和验证用户、设备、应用和网络流量，因此，它也有能力为已经熟悉多因素身份验证和生物识别等安全措施的 DNB 提供服务。这让 DNB 更有可能接受并适应 Zero Trust 要求的持续验证流程。 采用 SASE，实现以用户为中心、上下文感知的安全。当 Zero Trust 作为安全访问服务边缘 (SASE) 框架的一部分运行时，它还会考虑上下文因素，以便做出访问决策。其中包括用户的地点、访问时间、企业安全标准、合规政策，以及在授予访问权限时对整体风险的持续评估。熟悉个性化体验和上下文感知技术的 DNB，会理解这些安全措施的优势，并相应地调整其行为。



实施 Zero Trust 安全

鉴于企业努力保护自有资产、防止数据泄露以及赢得客户信任，为了保障未来安全，优先考虑数字原生思维并践行 Zero Trust 原则至关重要。通过促进创新、保护敏感信息和提高品牌忠诚度，这将增强企业安全态势并为企业增加价值。

�数字原生企业在推动采用这种安全框架方面拥有独特的优势，因为它们对网络安全风险的固有理解以及对数据保护的承诺，与 ZTNA 的核心原则完美契合。

虽然听起来可能比较复杂，但通过与合适的技术提供商合作，采用 Zero Trust 安全模型其实相对简单。例如，可以部署 SASE 平台，将网络服务与内置的 Zero Trust 方法相结合，保护用户和设备访问，同时客户也可以对所有资产和数据自动实施 Zero Trust 保护。

这反过来又会促进创新，提升客户体验，培养品牌忠诚度，并推动企业在这个日益互联互通但脆弱的世界取得全面成功，将威胁转化为机遇。

Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。

本文最初发表于 Business Reporter



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阅读《Zero Trust 架构分步实施路线图》指南，进一步了解 Zero Trust 以�及如何开始使用。