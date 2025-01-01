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什么是 VPN？

虚拟专用网络 (VPN) 是一种互联网安全服务，使用户可以好像连接专用网络一样访问互联网。它不仅会加密互联网通信，而且还能够提供高度匿名访问。人们使用 VPN 的一些最常见原因包括：防范公共 WiFi 上的监听、规避互联网审查，或连接到公司内部网络以进行远程办公。

VPN 如何工作？

通常，大多数 Internet 流量是未加密的并且非常公开。当用户创建 Internet 连接（例如在浏览器中访问网站）时，用户的设备会连接到其 Internet 服务提供商（ISP），然后 ISP 连接到 Internet 以查找适当的 Web 服务器，并与之通信来获取请求的网站。

网站请求的每一步中都会公开用户的相关信息。由于用户的 IP 地址在整个过程中都是公开的，ISP 和任何其他中介都可以保留用户浏览习惯的记录。此外，用户设备和 Web 服务器之间流动的数据未经过加密；这为恶意行为者提供了监视数据或攻击用户的机会，例如在途攻击。

反过来说，使用 VPN 服务连接互联网的用户具有更高级别的安全性和隐私性。VPN 连接涉及以下四个步骤：

VPN 客户端* 使用加密连接与 ISP 连接。 ISP 将 VPN 客户端连接到 VPN 服务器，并且维护加密连接。 VPN 服务器解密来自用户设备的数据，然后以未加密的通信连接到 Internet 来访问 Web 服务器。 VPN 服务器与客户端建立一种称为“VPN 隧道”的加密连接。

VPN 客户端和 VPN 服务器之间的 VPN 隧道会经过 ISP，但由于所有数据都已加密，ISP 无法查看用户的活动。VPN 服务器与互联网的通信未经过加密，但 Web 服务器仅会记录 VPN 服务器的 IP 地址，因而无法获得用户的信息。

*VPN 客户端是安装在用户设备上的 VPN 软件。

VPN 是否仅适用于需要隐藏信息的人？

与其他 Internet 隐私服务一样，VPN 有时被归类为用于非法或颠覆活动的工具。但事实上，使用 VPN 有着许多合理又合法的理由。下方列出了最常见的几个：

公共 WiFi 网络防护 - 不借助 VPN 使用公共 WiFi 网络的用户会将自身置于风险之中。他们的互联网流量未经过加密，同一网络上的其他用户可以使用易于获得的工具来监视其活动。这是攻击者窃取登录凭证和其他敏感信息的常见方式。如果用户通过 VPN 连接，则窃听攻击者只能看到加密后的数据，不会泄露任何敏感信息。

- 不借助 VPN 使用公共 WiFi 网络的用户会将自身置于风险之中。他们的互联网流量未经过加密，同一网络上的其他用户可以使用易于获得的工具来监视其活动。这是攻击者窃取登录凭证和其他敏感信息的常见方式。如果用户通过 VPN 连接，则窃听攻击者只能看到加密后的数据，不会泄露任何敏感信息。 远程办公 - 许多企业允许其员工使用 VPN 进行远程办公。这不仅能让远程员工访问公司内部网络，也提供了加密功能来保护企业免受攻击者或间谍的侵害。

- 许多企业允许其员工使用 VPN 进行远程办公。这不仅能让远程员工访问公司内部网络，也提供了加密功能来保护企业免受攻击者或间谍的侵害。 免受压迫国家或地区的审查 - 世界上的某些区域会禁止发表甚至禁止阅读批评政府的观点。这些国家或地区中有许多还向其公民提供删减版本的互联网，屏蔽大量的域。在这些国家或地区接入互联网的人可以使用 VPN 来访问其国家或地区想要阻止的内容，也可以自由地在线发言，因为 VPN 加密可防止他们的活动受到政府监控。

- 世界上的某些区域会禁止发表甚至禁止阅读批评政府的观点。这些国家或地区中有许多还向其公民提供删减版本的互联网，屏蔽大量的域。在这些国家或地区接入互联网的人可以使用 VPN 来访问其国家或地区想要阻止的内容，也可以自由地在线发言，因为 VPN 加密可防止他们的活动受到政府监控。 位置匿名 ：一些 Web 服务基于用户的位置来限制或过滤内容。VPN 可用于匿名化用户的位置并绕开这些限制。

：一些 Web 服务基于用户的位置来限制或过滤内容。VPN 可用于匿名化用户的位置并绕开这些限制。 在线隐私权 - ISP 有出售其用户的私密数据的恶名。同样，某些网站也会出售其访客的信息。VPN 服务提供的隐私性使消费者可以让自己的数据不致被人收集。

VPN 有什么弊端？

VPN 服务无法保证提高安全级别；用户只有信任 VPN 提供商才会感觉使用 VPN 是安全的。不正直的 VPN 提供商可能会出售用户信息或任凭用户遭受攻击。同样值得注意的是，大多数 VPN 服务需要按月支付费用。一些 VPN 用户也许还会遇到性能问题。

VPN 如何影响性能？

有些用户会遭遇 VPN 带来的性能下降，这在很大程度上取决于所使用的 VPN 服务。并非所有 VPN 都生来平等，如果 VPN 服务没有相应的服务器容量来处理其用户创建的负载，这些用户的 Internet 连接速度会降低。此外，如果 VPN 与用户和他们要访问的 Web 服务器都相距很远，由此产生的传输时间可能会造成延迟。例如，如果旧金山的用户要访问一个网站，网站的服务器也位于旧金山，但用户的 VPN 服务位于东京，那么用户请求必须绕过半个地球后再返回，然后连接到只有几英里远的服务器。这有时称为“长号效应”。

进一步了解 VPN 替代方案。