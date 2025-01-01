如何实施零信任安全？

转用 Zero Trust 方法不必过于复杂。组织可以从实施 MFA、关闭不必要的端口和其他一些简单的步骤开始。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 确定开始实施 Zero Trust 安全所需的步骤
  • 了解 Zero Trust

相关内容

Zero Trust 安全

什么是 ZTNA？

最低权限原则

微分段

双因素身份验证

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Zero Trust 安全如何工作

Zero Trust 是一种建立在组织内部已经存在威胁这一假设基础上的安全方法。在 Zero Trust 方法中，任何用户、设备或应用程序都不会自动获得“信任”——取而代之，企业网络中任何地方的每个请求都要经过严格的身份验证，即使是已经连接过该网络的用户和设备也不例外。

Zero Trust 安全架构基于以下原则构建：

要进一步了解这些原则以及它们如何相互结合、相互促进，请参阅什么是 Zero Trust 网络？

报告
2023 年 IDC MarketScape ZTNA 报告

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如何实施零信任安全？

实施全面的 Zero Trust 安全措施需要一定的时间，而且需要大量的跨团队协作。组织的数字环境越复杂（即需要保护的应用程序、用户、办公室、云和数据中心的种类越多），就越需要对在这些点之间移动的每个请求强制实施 Zero Trust 原则。

因此，最成功的 Zero Trust 实施都是从较简单的步骤开始的，所需的工作和支持都较少。通过执行这些步骤，组织可以大大降低受到各种威胁的风险，并为更大规模、更具系统性的改进赢得支持。

下面是其中的五个步骤：

1. MFA

多因素身份验证(MFA) 要求登录应用程序的用户提供两个或多个身份验证因素，而不是只有一个（如用户名和密码）。多因素身份验证比单因素身份验证要安全得多，因为从攻击者的角度来看，窃取合在一起的两个因素的信息非常困难。

推出 MFA 是开始加强关键服务安全的好方法，此外还能温和地向用户介绍更严格的安全方法。

2. 针对关键应用程序推出 Zero Trust 策略

Zero Trust 除身份外，还考虑设备活动和状态。将 Zero Trust 策略置于所有应用程序之前是最终目标，但第一步是置于关键任务应用程序之前。

在设备和应用程序之间设置 Zero Trust 策略有多种方法，包括通过加密隧道、代理或单点登录 (SSO) 提供商。这篇文章提供了有关配置的更多详细信息。

3. 云电子邮件安全和网络钓鱼防护

电子邮件是一种主要的攻击手段。恶意电子邮件甚至可能来自各种可信的来源（通过帐户接管电子邮件欺骗），因此，应用电子邮件安全解决方案是迈向 Zero Trust 的一大步。

如今，用户可通过传统的自托管电子邮件应用程序、基于浏览器的 Web 应用程序、移动设备应用程序等查看电子邮件。因此，在云托管的情况下，电子邮件安全和网络钓鱼检测会更加有效——它可以轻松过滤来自任何来源、发送到任何目的地的电子邮件，而不会干扰电子邮件流量。

4. 关闭不必要的端口

在网络中，端口是计算机接收入站流量的虚拟点。开放的端口就像没有上锁的门，攻击者可以利用它侵入网络内部。端口有成千上万个，但大多数并不经常使用。组织可以关闭不必要的端口，以防止 Web 恶意流量。

5. DNS 过滤

从网络钓鱼网站到路过式下载，不安全的 Web 应用程序是威胁的主要来源。DNS 过滤是一种阻止不受信任的网站解析到 IP 地址的方法——这意味着在过滤器后面的任何人根本无法连接到此类网站。

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有关 Zero Trust 实施的更多信息

有五个步骤可帮助组织顺利建立完整的 Zero Trust 安全框架。Cloudflare 提供了一份白皮书，详细介绍了这些步骤。下载：Zero Trust 架构路线图

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