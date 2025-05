역동적이고 분산된 환경을 수용합니다. Zero Trust는 또한 클라우드 서비스의 부상, 원격 근무의 ‘표준’화, 모바일 디바이스로 인해 기존의 네트워크 경계가 무의미해지는 등 현대 IT 환경의 변화를 인식하고 있습니다.



Zero Trust는 액세스를 허용하기 전에 사용자, 디바이스, 네트워크 트래픽을 지속적으로 확인해야 하지만, DNB는 이미 분산 인프라의 구성 요소에 대한 친숙함을 입증한 바 있습니다. 따라서 최신 IT 환경을 이해하고 탐색하는 데 매우 유리한 위치에 있습니다.