Cloudflare 服務不僅易於整合和管理、具有成本效益，而且透過單個統一介面提供，甚至可幫助規模最大、最專業的組織降低 IT 複雜度，並重新掌控其環境。此外，我們還為大大小小的組織提供可靠的安全性、效能和開發服務，從而為數百萬的新創公司、小型企業和個人開發人員提供了企業級保護和速度。此外，我們還為大大小小的組織提供可靠的安全性、效能和開發服務，從而為數百萬的新創公司、小型企業和個人開發人員提供了企業級保護和速度。深入瞭解 Cloudflare 為以下實體提供的服務：
Cloudflare 基於智慧、安全、高速的全球網路構建。我們透過在內部部署、公用雲端、SaaS 和公用網際網路網域降低複雜度和提高可見度，幫助企業重新掌控其技術和安全性環境。對於個人來說，我們可確保網際網路更安全、更快速、更私密。
Cloudflare 威脅和網路情報已內建到每個連線中，且未與任何一個雲端提供者綁定，可幫您提前應對不斷演變的威脅情勢。Cloudflare 代理大約 20% 的 Web，平均每天封鎖 ~2270 億次威脅。通過我們網路的每一次登入、每一個要求和回應都會使機器學習變得更強大，而我們使用機器學習來偵測並封鎖威脅，以防止其到達您的組織。
Cloudflare 在構建之初就考慮到了資料保護。我們是一家隱私優先的公司，提供端到端加密。我們遵守有關資料當地化和儲存的本地法規。我們不從廣告中獲得收入，因而不會收集和留存代表您處理的個人資料。
Cloudflare 的全��球網路往往比網際網路更快。我們提供與所有主流雲端提供者的直接連線，並與世界上幾乎所有服務提供者互連。我們的資料中心遍佈 335 座城市，對於世界上約 95% 的網際網路使用者而言，延遲大約在 50 毫秒。
您的組織是否需要進階工具、支援和報告？透過 Cloudflare 的企業層方案，您將獲得企業級安全性和效能、有保證的可靠性和正常執行時間 SLA，獨享高端產品、功能和全天候 (24/7/365) 支援。