Was ist Cloudflare?

Cloudflare ist mit Blick auf Datenschutz entwickelt worden. Datenschutz liegt für uns an erster Stelle, weshalb wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzen. Wir halten uns an die lokalen Vorschriften zur Datenlokalisierung und -speicherung. Wir generieren keine Einnahmen aus Werbung und verzichten daher auf die Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten, die wir in Ihrem Auftrag verarbeiten.