Unser riesiges globales Netzwerk, das 330 Städte umfasst, ist eines der schnellsten der Welt. In der Tat können wir ca. 95% der Weltbevölkerung innerhalb von ca. 50 ms erreichen.

Das bedeutet, dass unsere Single-Pass-Sicherheitsprüfung in dem Rechenzentrum stattfindet, das dem Ursprung am nächsten ist, so dass die Sicherheit nie Kompromissen bei der Performance einhergeht.