我們龐大的全球網路遍佈 330 個城市，是世界上最快速的網路之一。事實上，我們與全球約 95% 網際網路連線人口的連線速度不超過約 50 毫秒。

這表示，我們在距離其來源最近的資料中心進行一步到位的安全檢查，因此安全性永遠不會以犧牲效能為代價。