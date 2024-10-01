網站、應用程式、員工和網路是企業的生命線。正因如此，Cloudflare 安全產品組合涵蓋了連線到網際網路的一切人和物。而這一切並不會帶來錯綜複雜的拼湊局面，令企業不堪重負。
我們龐大的全球網路遍佈 330 個城市，是世界上最快速的網路之一。事實上，我們與全球約 95% 網際網路連線人口的連線速度不超過約 50 毫秒。
這表示，我們在距離其來源最近的資料中心進行一步到位的安全檢查，因此安全性永遠不會以犧牲效能為代價。
所有 Cloudflare 客戶都受到 296 Tbps DDoS 緩解能力的保護。
我們 330 個資料中心的每一台伺服器都運行著全棧 DDoS 緩解服務，可抵禦最大規模的攻擊。
我們打造的產品易於部署和設定。易於導入、採用和管理是每款 Cloudflare 產品的核心設計原則。
無需要裝設機架和堆疊的硬體，也沒有要安裝的軟體，對終端使用者完全透明。
我們用幾分鐘和幾小時就能衡量部署情況，不再需要幾天、幾週 (甚至幾個月)。加入 Cloudflare 後，增添新功能就變得快速而簡單。
Cloudflare 的全球網路遍佈大約 120 個國家/地區的 330 個城市。這讓 Cloudflare 在大約 50 毫秒的時間內即可連線到發達國家中約 95% 的網際網路連線人口。我們的全球網路容量超過 296 Tbps。
透過我們網路中的數千萬個網際網路內容，Cloudflare 精心收集的獨特威脅情報可完美地防禦各種複雜攻擊。
我們的龐大運作規模能夠保護我們網路上所有資產不受任何威脅。