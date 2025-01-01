Веб-сайты, приложения, сотрудники и сети — четыре опоры каждого бизнеса. Вот почему в списке сервисов безопасности Cloudflare есть инструменты для всех компонентов и всех пользователей, которые подключаются к Интернету. И с ними вам не придется комбинировать системы или сильно усложнять ИТ-архитектуру.
Наша обширная глобальная сеть, развернутая на базе 335 городов, — одна из самых быстрых на планете. Примерно 95 % всего населения мира находится приблизительно в 50 мс от нас.
Это означает, что проверка в один проход всегда выполняется в центре обработки данных, расположенном ближе всего к источнику, и безопасность никогда не обеспечивается в ущерб производительности.
Все клиенты Cloudflare получают защиту от DDoS-атак емкостью 348 Tbps.
Каждый сервер в каждом из 335 сетевых объектов предоставляет полный набор сервисов на стороне клиента и сервера для нейтрализации DDoS-атак, чтобы защищать от самых масштабных событий.
Мы создаем продукты, простые в развертывании и настройке. Простота подключения, использования и управления является ключевым принципом разработки всех продуктов Cloudflare.
Вам не придется размещать оборудование или устанавливать программное обеспечение. Кроме того, все решения работают максимально прозрачно для конечных пользователей.
Время развертывания мы измеряем в часах и минутах, а не в днях и неделях (тем более не в месяцах). С момента перехода на Cloudflare добавление новых функций становится простым и быстрым.
Глобальная сеть Cloudflare построена на базе 335 городов и примерно 125 стран мира. Это позволяет Cloudflare работать в пределах примерно 50 миллисекунд от примерно 95 % всего населения развитых стран, подключенного к Интернету. Емкость нашей глобальной сети составляет более 348 Tbps.
Благодаря десяткам миллионов интернет-ресурсов, подключенных к нашей сети, уникальные системы Cloudflare для сбора и анализа информации об угрозах легко защищают сеть от сложнейших атак.
Мы работаем в огромных масштабах и заботимся о защите любых ресурсов в нашей сети от любых угроз.