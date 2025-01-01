Наша обширная глобальная сеть, развернутая на базе 335 городов, — одна из самых быстрых на планете. Примерно 95 % всего населения мира находится приблизительно в 50 мс от нас.

Это означает, что проверка в один проход всегда выполняется в центре обработки данных, расположенном ближе всего к источнику, и безопасность никогда не обеспечивается в ущерб производительности.