我们庞大的全球网络覆盖 330 个城市，是世界最快的网络之一。事实上，我们可在大约 50 毫秒内触及 95% 的世界互联网用户。
这意味着我们的单次通过安全检查在最接近来源的数据中心执行，因而安全永远不会以性能为代价。
所有 Cloudflare 客户都受到 296 Tbps DDoS 缓解能力的保护。
我们 330 个数据中心的每一台服务器都运行着全栈 DDoS 缓解服务，可抵御最大规模的攻击。
我们打造的产品易于部署和配置。易于采用、调整和管理是每款 Cloudflare 产品的核心设计原则。
无需在机架和堆栈上安装硬件，无需安装软件，对最终用户完全没有影响。
我们用几分钟（最多几小时）就能衡量部署情况，而非需要几天、几周（甚至几个月）。加入 Cloudflare 后，增添新功能就变得快速而简单。
Cloudflare 的全球网络覆盖大约 120 个国家/地区的 330 个城市。因此，Cloudflare 与 95% 的发达国家互联网用户连接延迟仅约 50 毫秒。我们的全球网络容量超过 50。
我们的网络中有数千万个互联网资产，借助从中精心收集的独特威胁情报，Cloudflare 可无缝防御各种复杂攻击。
我们大规模运营，为我们网络上的所有资产防御任何威胁。