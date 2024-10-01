我们庞大的全球网络覆盖 330 个城市，是世界最快的网络之一。事实上，我们可在大约 50 毫秒内触及 95% 的世界互联网用户。

这意味着我们的单次通过安全检查在最接近来源的数据中心执行，因而安全永远不会以性能为代价。