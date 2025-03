Co to jest Cloudflare? Cloudflare to chmura przystosowana do wyzwań związanych z zapewnieniem pełnej łączności.

Dzisiaj wszystko musi być połączone ze wszystkim, wszędzie i przez cały czas. Te wyjątkowe potrzeby związane z łącznością stwarzają nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości, odporności i prywatności. Jako pierwsza na świecie globalna chmura połączeń, Cloudflare pomaga łączyć i chronić miliony klientów na całym świecie. Różnorodni użytkownicy, od osób prywatnych po największe przedsiębiorstwa na świecie, korzystają z naszej ujednoliconej platformy usług sieciowych, zabezpieczeń i usług dla programistów, aby odnosić sukcesy w świecie.