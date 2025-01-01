Cloudflare 服务易于集成和管理，具有成本效益，提供统一界面，帮助甚至最大、最专业的组织降低 IT 复杂性，并重新掌控其环境。我们还为各种规模的组织提供强大的安全、性能和开发服务——为数百万家初创公司、小型企业和个人开发者提供企业级的保护和速度。
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Cloudflare 建立在一个智能、安全、高速的全球网络之上。我们帮助企业重新掌控自己的技术和安全环境，在其本地、公共云、SaaS 和公共互联网领域降低复杂性并改善可见性。对于个人用户，我们使互联网更安全、更快速、更私密。
Cloudflare 的威胁和网络情报内置于每一个连接中，并且不依赖于任何一家云服务提供商，帮助您领先于不断演变的威胁环境。Cloudflare 代理大约 20% 的 Web 流量，每天平均阻挡 ~2270 亿次威胁。每一次登录、每一个请求和响应通过我们的网络时，都会增强我们应用于检测和阻止威胁的机器学习，防止任何威胁到达您的组织。
Cloudflare 的设计考虑到了数据保护。我们是一家隐私优先的公司，提供端到端加密。我们遵守有关数据本地化和存储的本地法规。我们不从广告中获得收入，因而不会收集和留存代表您处理的个人数据。
Cloudflare 的全球网络往往比互联网更快。我们提供与所有主流云提供商的直接连接，并与世界上几乎所有服务提供商互连。我们在 335 多个城市拥有数据中心，向大约 95% 的世界互联网用户提供约 50 毫秒的延�迟。
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