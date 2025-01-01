Cloudflare 是什么？

Cloudflare 是为“无处不在的世界”打造的云

今天，一切事物在任何地方、任何时候都需要保持连接。这种高度互联带来了与安全、性能、韧性和隐私相关的新挑战。

作为世界上首款全球连通云，Cloudflare 帮助连接和保护全球数以百万计的客户。从个人到全球最大型企业，都在使用我们的一站式网络、安全和开发人员服务平台，在世界任何地方取得成功。

适用于任何组织

Cloudflare 服务易于集成和管理，具有成本效益，提供统一界面，帮助甚至最大、最专业的组织降低 IT 复杂性，并重新掌控其环境。我们还为各种规模的组织提供强大的安全、性能和开发服务——为数百万家初创公司、小型企业和个人开发者提供企业级的保护和速度。

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个人
中小企业
大型企业

如何使用 Cloudflare？

Cloudflare 为何与众不同？

Diagram of how Cloudflare defines the network edge

Cloudflare 建立在一个智能、安全、高速的全球网络之上。我们帮助企业重新掌控自己的技术和安全环境，在其本地、公共云、SaaS 和公共互联网领域降低复杂性并改善可见性。对于个人用户，我们使互联网更安全、更快速、更私密。

Diagram of how Cloudflare defines the network edge

为您的 IT 环境提供一个全球免疫系统。

Illustration of a circle with a check mark

Cloudflare 的威胁和网络情报内置于每一个连接中，并且不依赖于任何一家云服务提供商，帮助您领先于不断演变的威胁环境。Cloudflare 代理大约 20% 的 Web 流量，每天平均阻挡 ~2270 亿次威胁。每一次登录、每一个请求和响应通过我们的网络时，都会增强我们应用于检测和阻止威胁的机器学习，防止任何威胁到达您的组织。

详细了解 Cloudflare 安全产品组合
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合规性和隐私保护均内置于我们的网络中。

Compliance privacy hero illustration

Cloudflare 的设计考虑到了数据保护。我们是一家隐私优先的公司，提供端到端加密。我们遵守有关数据本地化和存储的本地法规。我们不从广告中获得收入，因而不会收集和留存代表您处理的个人数据。

了解详情
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您的互联网专用快车道。

Fast lane internet connection illustration

Cloudflare 的全球网络往往比互联网更快。我们提供与所有主流云提供商的直接连接，并与世界上几乎所有服务提供商互连。我们在 335 多个城市拥有数据中心，向大约 95% 的世界互联网用户提供约 50 毫秒的延迟。

详细了解 Cloudflare 网络
Fast lane internet connection illustration

了解 Cloudflare Enterprise 计划

Enterprise plan support illustration

贵组织是否需要高级工具、支持和报告？通过 Cloudflare 的 Enterprise 计划，您将获得企业级的安全和性能、有保证的可靠性和正常运行时间 SLA、独享高端产品和功能、以及全年无休（24/7/365）支持。

联系 Cloudflare 专家
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Cloudflare 获评 2022 年 Gartner® Peer Insights 的 CDN 和 WAP “客户之选”

了解企业技术人员为何钟爱 Cloudflare 的全球网络。

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