L'intelligence delle minacce della rete di Cloudflare è integrata in ogni connessione, e non è legata a nessun provider cloud, per aiutarti a stare al passo con un panorama delle minacce in continua evoluzione. Cloudflare serve circa il 20% del traffico web e blocca in media ~227 miliardi di minacce al giorno. Ogni accesso, richiesta e risposta che passa attraverso la nostra rete rafforza il machine learning che applichiamo per rilevare e bloccare le minacce, prima che raggiungano la tua organizzazione.