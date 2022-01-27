Что такое Cloudflare? Cloudflare — это облако для любого уголка мира

Сегодня все должно быть связано со всем везде и всегда. Такая гиперподключенность создает новые проблемы, связанные с безопасностью, производительностью, отказоустойчивостью и конфиденциальностью.

Будучи первым в мире облаком подключений — connectivity cloud, Cloudflare помогает соединять и защищать миллионы клиентов по всему миру. Все, от частных лиц до крупнейших предприятий мира, используют нашу единую платформу сетевых услуг, безопасности и сервисов для разработчиков, чтобы добиться успеха в любой точке мира.