Сегодня все должно быть связано со всем везде и всегда. Такая гиперподключенность создает новые проблемы, связанные с безопасностью, производительностью, отказоустойчивостью и конфиденциальностью.
Будучи первым в мире облаком подключений — connectivity cloud, Cloudflare помогает соединять и защищать миллионы клиентов по всему миру. Все, от частных лиц до крупнейших предприятий мира, используют нашу единую платформу сетевых услуг, безопасности и сервисов для разработчиков, чтобы добиться успеха в любой точке мира.
Сервисы Cloudflare легко интегрировать и управлять ими, они экономически эффективны и доступны через единый унифицированный интерфейс, что помогает даже самым крупным и специализированным организациям снизить сложность ИТ и вернуть контроль над своей средой. Мы также предлагаем надежные услуги по обеспечению безопасности, производительности и развитию для организаций любого размера — обеспечение защиты и скорости корпоративного уровня для миллионов стартапов, небольших предприятий и индивидуальных разработчиков.Подробнее о решениях Cloudflare для:
Индивидуальных разработчиков
Небольших предприятий
Корпораций
Cloudflare построена на интеллектуальной, безопасной и высокоскоростной глобальной сети. Мы помогаем бизнесу восстановить контроль над своими технологиями и средой безопасности, уменьшая сложность и улучшая прозрачность своих локальных, общедоступных облаков, SaaS и общедоступных интернет-доменов. Для частных лиц мы делаем Интернет безопаснее, быстрее и конфиденциальнее.
Анализ угроз и сети Cloudflare встроен в каждое соединение и не привязан к какому-либо одному поставщику облачных услуг, чтобы помочь вам оставаться на шаг впереди постоянно меняющегося ландшафта угроз. Cloudflare обслуживает примерно 20 % всего интернет-трафика и блокирует в среднем ~227 миллиардов угроз ежедневно. Каждый вход в систему, запрос и ответ, проходящие через нашу сеть, усиливают машинное обучение, которое мы применяем для обнаружения и блокирования угроз еще до того, как они достигнут вашей организации.
Cloudflare создан с учетом защиты данных. Мы — компания, которая заботится о конфиденциальности и использует сквозное шифрование. Мы соблюдаем местные правила размещения и хранения данных. Мы не получаем доход от рекламы и, следовательно, не выполняем сбор и хранение персональных данных, которые мы обрабатываем от вашего имени.
Глобальная сеть Cloudflare часто работает быстрее, чем Интернет. Мы обеспечиваем прямое подключение ко всем основным поставщикам облачных услуг и подключаемся практически к каждому поставщику услуг по всему миру. Наши центры обработки данных в более чем 335 городах обеспечивают сетевую задержку примерно 50 миллисекунд примерно для 95 % пользователей Интернета в мире.
Вашей организации требуются передовые инструменты, поддержка и отчетность? С тарифным планом корпоративного уровня от Cloudflare вы получаете доступ к безопасности и производительности корпоративного уровня, гарантированную надежность и соглашения об уровне обслуживания, а также эксклюзивный доступ к премиальным продуктам, функциям и круглосуточной поддержке.
Узнайте, что нравится корпоративным техническим специалистам в глобальной сети Cloudflare.