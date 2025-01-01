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遠端員工會帶來哪些安全性挑戰？

在本地工作環境中，內部企業 IT 團隊通常可以控制網路安全性和用於存取該網路的裝置。此外，實體安全性團隊可以控制允許誰進入辦公室以及誰可以存取內部基礎結構。

然而，隨著雲端運算的使用增長，分散式員工越來越普遍。雲端與位置無關，因為它是透過網際網路而不是內部網路存取的。如果一家公司使用雲端，其團隊可以在任何地方工作。即使對於尚未遷移到雲端的公司，「居家辦公」也日漸成為一項受歡迎的選擇。許多公司允許其員工透過網際網路或使用 VPN 遠端存取他們的桌上型電腦。

遠端工作通常可以協助公司提高效率和敏捷性，但它也可能為保護敏感的內部資料帶來許多挑戰。一些主要挑戰包括：

員工端點裝置可能容易受到攻擊。IT 無法直接維護遠端工作人員使用的筆記型電腦、桌上型電腦和其他端點裝置。在許多情況下，這些可能是工作人員自己的個人裝置。

對資料的存取依賴於身分驗證，攻擊者可以使用各種帳戶盜用攻擊來偽造驗證。網路釣魚攻擊、憑證填充攻擊和暴力密碼破解嘗試十分常見，所有這些都可能危及員工的帳戶。

資料可能會透過不安全的網路傳遞。使用網際網路，意味著透過各種網路連線傳輸的資料有可能被攻擊者攔截。當遠端員工使用不安全或易受攻擊的 WiFi 網路時，這種風險還會加劇。比如，如果遠端工作人員在提供免費 WiFi 的咖啡店使用工作筆記型電腦，或者當他們的家庭 WiFi 網路的密碼較弱時，風險更為嚴重。

遠端工作安全性原則如何解決這些挑戰？

許多身分識別與存取管理 (IAM) 技術可以協助降低這些風險，並確保遠端團隊的安全，同時保護敏感的公司資料。

安全 Web 閘道：安全 Web 閘道位於內部員工和不安全的網際網路之間。它們從 Web 流量中過濾有風險的內容，以阻止網路威脅並防止資料丟失。例如，他們可以阻止員工造訪以純文字形式透過 Web 傳送資料的未加密 HTTP 網站。它們還會封鎖有風險或未經授權的使用者行為。安全 Web 閘道可以保護在內部和遠端工作的員工。

安全 Web 閘道使用 DNS 篩選或 URL 篩選來封鎖惡意網站，使用反惡意軟體保護來防止端點入侵，使用資料丟失預防來偵測資料洩漏，以及使用其他形式的威脅防護。例如，Cloudflare Gateway使用瀏覽器隔離來保護員工端點免受惡意 JavaScript 的侵害。

存取控制：存取控制解決方案追蹤和管理使用者對系統和資料的存取，這有助於防止資料洩露。實作存取控制解決方案可確保員工不會對公司系統擁有過多的存取權限，並且未經授權的各方不會獲得對這些系統的任何存取權限。

單一登入 (SSO)：遠端工作人員通常依賴 SaaS 應用程式，而不是在其裝置上本機安裝的應用程式，他們透過瀏覽器存取這些應用程式。然而，逐一登入這些應用程式會促使員工使用較弱的密碼，並且加大 IT 管理使用者存取的難度。SSO 使員工能夠從單個登入螢幕一次登入到其所有 SaaS 應用程式。這使得密碼規則更容易實施，因為只會在一處進行；而且，IT 部門也可根據需要從單個位置新增或移除應用程式存取權限。

多重要素驗證 (MFA)：強大的使用者驗證對於遠端工作安全性原則至關重要，因為無法使用員工實際位於辦公室這一點來驗證他們的身分。即使是最強的密碼也可能遭到入侵，但即使攻擊者獲取了員工的密碼，MFA 也會降低帳戶入侵的威脅。除了密碼之外，MFA 還要求使用至少一種其他形式的驗證。這樣一來，攻擊者若要獲得使用者帳戶的控制權，必須以至少兩種不同的方式來入侵帳戶，而不是一種。這個額外的步驟使攻擊發生的可能性大大降低。

例如，如果 Bob 的公司電子郵件帳戶要求 Bob 輸入密碼和電子金鑰卡中的代碼才能登入，則攻擊者必須以數位方式竊取 Bob 的密碼並實際竊取他的金鑰卡才能入侵他的帳戶。這樣的攻擊不太可能成功。

Cloudflare 如何協助確保遠端團隊的安全？

Cloudflare Zero Trust 是一個平台，旨在協助確保遠端團隊的安全。其將 Cloudflare的全球邊緣網路置於內部應用程式（甚至是內部部署應用程式）之前。Cloudflare Zero Trust 使公司能夠實作 Zero Trust 安全性來保護其資料並確保沒有使用者進行未經授權的存取。

Cloudflare Gateway 也是 Cloudflare Zero Trust 產品套件的一部分。Cloudflare Gateway 提供對網際網路流量的可見性，透過 DNS 篩選篩選有風險或禁止的網站，並使用遠端瀏覽器隔離來防止在瀏覽器中執行惡意程式碼。Cloudflare Gateway 和 Cloudflare Zero Trust 都是為了在不影響效能的情況下完成所有這些工作而構建的網路安全解決方案。