減少 Microsoft Azure 計算時間和成本

Cloudflare 的內容傳遞網路透過我們覆蓋 330 個城市的全球網路快取您網站或應用程式上的內容，從而節省頻寬並同時保護您的來源伺服器。Cloudflare 客戶會看到頻寬使用量平均減少 60%，從而大量節省 Microsoft Azure 計算費用。

##更好的效能和可用性 Cloudflare 的全球 Anycast 內容傳遞網路 (CDN) 遍及 330 個城市，透過快取靜態內容，可有效減少 Azure 代管網站或應用程式的延遲，並根據位置將內容傳送給您的訪客。Cloudflare 的 DNS 由與我們 CDN 相同的網路提供，解決與快取我們使用者內容相同的資料中心的網域，使我們成為最快速和最可靠的全球 DNS 提供者。

防禦大規模 DDoS 攻擊

Cloudflare 的進階 DDoS 保護協助企業保護 Azure 代管的網站和應用程式，免受大量第 3、4 和 7 層 DDoS 攻擊。Cloudflare 的全球 Anycast 網路提供 296 Tbps 的容量，確保抵禦最大的攻擊。在 2016 年的冬天，Cloudflare 緩解了迄今為止最大的第 3 層 DDoS 攻擊。

##防禦應用程式第 7 層攻擊 Cloudflare 建立網頁應用程式防火牆 (WAF, web application firewall) 來保護您的 Microsoft Azure 代管網站或應用程式，免受惡意網頁應用程式攻擊，例如 SQL 資料隱碼攻擊、跨網站指令碼和垃圾評論。Cloudflare 的 WAF 引擎預設運作 OWASP ModSecurity 核心規則集，確保防範 OWASP 十大最常見漏洞。預設情況下，還包括 Cloudflare 為特定內容管理系統、指令碼處理語言和 Web 應用程式建構的規則集。

Cloudflare 的 WAF 智慧地從我們網路上的數百萬個網際網路設備中學習 - 從最小的 Web 資產到最大的企業。藉由編寫您自己的規則，輕鬆自訂 WAF，進一步擴展您的保護。