Redução em horas de processamento e custo com o Microsoft Azure reduzidos

A rede de distribuição de conteúdo da Cloudflare armazena em cache o conteúdo do seu site ou aplicativo na nossa rede global de 330 data centers e, ao mesmo tempo, economiza largura de banda e protege os seus servidores de origem. Em média, os clientes da Cloudflare atingem uma redução de 60% no uso de largura de banda, o que resulta em grande economia na fatura de computação do Microsoft Azure.

Melhor desempenho e disponibilidade

A rede de distribuição de conteúdo (CDN) anycast global da Cloudflare, com 330 data centers, reduz a latência do seu site ou aplicativo hospedado em Azure, pois armazena o conteúdo estático em cache e o entrega aos visitantes de acordo com as suas respectivas localizações. O DNS da Cloudflare é fornecido pela mesma rede do nosso CDN, resolvendo os domínios com os mesmos data centers que armazenam em cache o conteúdo de nossos usuários, o que nos torna o provedor de DNS mais rápido e mais confiável globalmente.

Proteção contra ataques volumétricos de DDoS

A Proteção Avançada contra DDoS da Cloudflare ajuda as empresas a protegerem seus sites e aplicativos hospedados no Azure contra ataques de DDoS de alto volume nas camadas 3, 4 e 7. A rede Anycast global da Cloudflare fornece 296 Tbps de capacidade, garantindo proteção contra os maiores ataques que existem. No primeiro trimestre de 2016, a Cloudflare mitigou o maior ataque DDoS na camada 3 já ocorrido até então.

Proteção contra ataques na camada 7, de Aplicação

O firewall de aplicativos web (WAF) da Cloudflare foi desenvolvido para proteger seu site ou aplicativo hospedados no Microsoft Azure contra ataques maliciosos a aplicativos web, como injeção de SQL, Cross-Site Scripting e spam de comentários. O mecanismo do WAF da Cloudflare executa o Conjunto de Regras Core do OWASP ModSecurity por padrão, garantindo proteção contra as 10 vulnerabilidades mais comuns do OWASP. Os conjuntos de regras específicos para sistemas de gerenciamento de conteúdo, linguagens de script e aplicativos web desenvolvidos pela Cloudflare também são incluídos por padrão.

O WAF da Cloudflare aprende de forma inteligente com os milhões de ativos da internet na nossa rede — desde as menores propriedades da web até as maiores corporações. Facilitamos ao máximo a personalização do WAF possibilitando que você escreva suas próprias regras, ampliando ainda mais sua proteção.