Réduction des heures et des coûts de calcul Microsoft Azure

Le réseau de distribution du contenu de Cloudflare met en cache le contenu de votre site Web ou de votre application, sur notre réseau mondial couvrant 330 villes, ce qui vous permet d'économiser de la bande passante et de protéger vos serveurs d'origine en même temps. En moyenne, les clients Cloudflare constatent une réduction de 60 % dans leur utilisation de la bande passante, ce qui entraîne des économies considérables sur leur facture de calcul Microsoft Azure.

Amélioration des performances et de la disponibilité

Le réseau mondial de distribution de contenu Anycast (CDN) de Cloudflare, qui s'étend sur 330 villes, réduit la latence de votre site Web ou application hébergé par Azure en mettant en cache le contenu statique et en le fournissant à vos visiteurs en fonction de l'emplacement. Le DNS de Cloudflare est basé sur le même réseau que notre CDN, et résout les domaines à l’aide des mêmes datacenters qui mettent en cache le contenu de nos utilisateurs, ce qui en fait le fournisseur de services DNS le plus rapide et le plus fiable au monde.

Protection contre les attaques DDoS volumétriques

La protection anti-DDoS avancée de Cloudflare aide les entreprises à protéger leurs applications et leurs sites web hébergés sur Azure contre les attaques DDoS à fort volume ciblant les couches 3, 4 et 7. Le réseau mondial Anycast de Cloudflare offre une capacité de 296 Tbps, assurant ainsi une protection contre les attaques les plus volumineuses. Au cours de l'hiver 2016, Cloudflare a atténué la plus vaste attaque DDoS sur la couche 3 connue à ce jour.

Protection contre les attaques sur la couche applicative (couche 7 )

Le pare-feu d'applications web (WAF) de Cloudflare est conçu pour protéger vos applications ou vos sites web hébergés sur Microsoft Azure contre les attaques malveillantes visant les applications web, comme les attaques par injection SQL, les attaques de type Cross-Site Scripting et le spam de commentaires. Le moteur du pare-feu WAF de Cloudflare exécute par défaut l'ensemble de règles principal ModSecurity de l'OWASP, garantissant ainsi la protection contre les vulnérabilités les plus courantes figurant au top 10 de la fondation. Les ensembles de règles conçus par Cloudflare pour certains systèmes de gestion de contenu, langages de script et applications web spécifiques sont également inclus par défaut.

Le pare-feu WAF de Cloudflare apprend intelligemment des millions de propriétés Internet présentes sur notre réseau, des plus petits sites web à ceux des plus grandes entreprises. Nous vous facilitons la tâche de personnalisation de votre pare-feu WAF en vous permettant de rédiger vos propres règles, afin d'accroître encore sa protection.