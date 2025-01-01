Скидки на исходящий трафик для общих клиентов

Выбирая продукты Microsoft Azure и Cloudflare, вы получаете сниженный тариф на исходящий трафик.
cf-plus-microsoft-azure
Сэкономьте за счет сниженной платы за исходящий трафик и получите дополнительные возможности, в том числе запас гибкости для поддержки мультиоблачной инфраструктуры, с Microsoft Azure и Cloudflare. Cloudflare обеспечивает конфиденциальную и безопасную доставку трафика между сетями Cloudflare и Azure, используя частные межсетевые соединения, точки обмена трафиком на основе средств частного пиринга и более 108 общедоступных пиринговых связей.

ИНТЕРЕСНО? ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

Отправляя эту форму, вы соглашаетесь получать от Cloudflare информацию, касающуюся наших продуктов, мероприятий и специальных предложений. Вы можете отменить подписку в любое время. Мы не продаем ваши данные и уважаем ваши предпочтения в отношении конфиденциальности. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Преимущества использования Cloudflare с Microsoft Azure

Сокращение вычислительных часов и затрат на Microsoft Azure

Сеть доставки содержимого Cloudflare кэширует контент вашего веб-сайта или приложения в нашей глобальной сети, которая работает на базе 335 городов, экономя пропускную способность и одновременно защищая ваши серверы-источники. В среднем клиенты Cloudflare отмечают сокращение использования пропускной способности на 60 %, что приводит к значительной экономии на счетах за вычислительные ресурсы Microsoft Azure.

Повышенная производительность и доступность

Глобальная сеть доставки контента Anycast (CDN) Cloudflare, охватывающая 335 городов, снижает задержку вашего веб-сайта или приложения, размещенного в Azure, за счет кэширования статического контента и доставки его вашим посетителям с учетом их местоположения. DNS Cloudflare работает на той же сети, что и наша CDN, разрешая домены с помощью тех же центров обработки данных, которые кэшируют контент наших пользователей, что делает нас самым быстрым и надежным поставщиком DNS в мире.

Защита от объемных DDoS-атак

Усовершенствованные средства Cloudflare для защиты от DDoS-атак помогают защищать веб-сайты и приложения, размещенные в Azure, от массовых DDoS-атак уровней 3, 4 и 7. Глобальная сеть Cloudflare Anycast предоставляет 348 Tbps емкости — этого хватит, чтобы противостоять даже очень масштабным событиям. Зимой 2016 года компания Cloudflare нейтрализовала крупнейшую на сегодняшний день DDoS-атаку 3-го уровня.

Защита приложений от атак на уровне 7

Межсетевой экран Cloudflare для веб-приложений (WAF) защищает веб-сайты и приложения, размещенные в Microsoft Azure, от внедрения кода SQL, cross-site scripting, спама в комментариях и других вредоносных атак. Механизм Cloudflare WAF по умолчанию использует основной набор правил OWASP ModSecurity, обеспечивая защиту от 10 наиболее распространенных уязвимостей OWASP. Наборы правил, созданные Cloudflare для конкретных систем управления контентом, языков сценариев и веб-приложений, также включены по умолчанию.

WAF интеллектуально учится на миллионах интернет-ресурсов в нашей сети — от самых маленьких объектов до крупнейших предприятий. Мы упрощаем настройку WAF, позволяя вам создавать свои собственные правила, и тем самым больше расширяем вашу защиту.

Приступим!

Связаться с нами

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак