Сокращение вычислительных часов и затрат на Microsoft Azure

Сеть доставки содержимого Cloudflare кэширует контент вашего веб-сайта или приложения в нашей глобальной сети, которая работает на базе 335 городов, экономя пропускную способность и одновременно защищая ваши серверы-источники. В среднем клиенты Cloudflare отмечают сокращение использования пропускной способности на 60 %, что приводит к значительной экономии на счетах за вычислительные ресурсы Microsoft Azure.

Повышенная производительность и доступность

Глобальная сеть доставки контента Anycast (CDN) Cloudflare, охватывающая 335 городов, снижает задержку вашего веб-сайта или приложения, размещенного в Azure, за счет кэширования статического контента и доставки его вашим посетителям с учетом их местоположения. DNS Cloudflare работает на той же сети, что и наша CDN, разрешая домены с помощью тех же центров обработки данных, которые кэшируют контент наших пользователей, что делает нас самым быстрым и надежным поставщиком DNS в мире.

Защита от объемных DDoS-атак

Усовершенствованные средства Cloudflare для защиты от DDoS-атак помогают защищать веб-сайты и приложения, размещенные в Azure, от массовых DDoS-атак ур�овней 3, 4 и 7. Глобальная сеть Cloudflare Anycast предоставляет 348 Tbps емкости — этого хватит, чтобы противостоять даже очень масштабным событиям. Зимой 2016 года компания Cloudflare нейтрализовала крупнейшую на сегодняшний день DDoS-атаку 3-го уровня.

Защита приложений от атак на уровне 7

Межсетевой экран Cloudflare для веб-приложений (WAF) защищает веб-сайты и приложения, размещенные в Microsoft Azure, от внедрения кода SQL, cross-site scripting, спама в комментариях и других вредоносных атак. Механизм Cloudflare WAF по умолчанию использует основной набор правил OWASP ModSecurity, обеспечивая защиту от 10 наиболее распространенных уязвимостей OWASP. Наборы правил, созданные Cloudflare для конкретных систем управления контентом, языков сценариев и веб-приложений, также включены по умолчанию.

WAF интеллектуально учится на миллионах интернет-ресурсов в нашей сети — от самых маленьких объектов до крупнейших предприятий. Мы упрощаем настройку WAF, позволяя вам создавать свои собственные правила, и тем самым больше расширяем вашу защиту.