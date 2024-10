Reduzierte Rechenstunden und Kosten für Microsoft Azure

Das Content Delivery Network von Cloudflare cacht Inhalte Ihrer Website oder Anwendung in unserem globalen Netzwerk mit über 330 Städten, was Ihre Bandbreitennutzung reduziert und gleichzeitig Ihre Ursprungsserver schützt. Im Durchschnitt sehen Cloudflare-Kunden eine Reduzierung der Bandbreitennutzung um 60 %, was zu massiven Einsparungen bei Ihrer Microsoft Azure Compute-Rechnung führt.

Verbesserte Performance und Verfügbarkeit

Das globale Anycast Content Delivery Network (CDN) von Cloudflare, das 330 Städte umfasst, reduziert die Latenzzeiten Ihrer mit Azure gehosteten Website oder Anwendung, indem statische Inhalte zwischengespeichert und Ihren Besuchern standortbezogen bereitgestellt werden. Das DNS von Cloudflare wird über dasselbe Netzwerk betrieben wie unser blitzschnelles CDN. Wir lösen Domains mit denselben Rechenzentren auf, in denen auch die Inhalte unserer Benutzer zwischengespeichert werden. Dadurch sind wir der schnellste und zuverlässigste DNS-Provider weltweit.

Schutz vor volumetrischen DDoS-Angriffen

Cloudflares erweiterter DDoS-Schutz unterstützt Unternehmen dabei, ihre mit Azure gehosteten Websites und Anwendungen vor hochvolumigen DDoS-Angriffen auf Ebene 3, 4 und 7 zu schützen. Das globale Anycast-Netzwerk von Cloudflare bietet eine Kapazität von 296 Tbps, die selbst vor den größten Angriffen Schutz bietet. Im Winter 2016 bekämpfte Cloudflare den bisher größten Ebene-3-DDoS-Angriff.

Schutz vor Angriffen auf Anwendungsebene 7

Die Web Application Firewall (WAF) von Cloudflare dient dem Schutz Ihrer mit Microsoft Azure gehosteten Website oder Anwendung vor böswilligen Webanwendungsangriffen wie SQL-Injection, Cross-Site Scripting oder SPAM-Kommentaren. Die WAF-Engine von Cloudflare führt standardmäßig das OWASP ModSecurity Core Rule Set aus, wodurch der Schutz vor den 10 häufigsten Schwachstellen gemäß OWASP sichergestellt wird. Von Cloudflare erstellte Regelsätze für spezifische Content-Management-Systeme, Skriptsprachen und Webanwendungen sind ebenfalls standardmäßig enthalten.

Die WAF von Cloudflare lernt auf intelligente Weise von Millionen von Internet-Websites in unserem Netzwerk; von der kleinsten Website bis hin zum größten Unternehmen. Wir gestalten die Anpassung der WAF durch Schreiben Ihrer eigenen Regeln absolut reibungslos, wodurch Sie Ihren Schutz noch mehr erweitern können.