减少 Microsoft Azure 计算时间和成本

Cloudflare 的 内容交付网络通过我们遍及 330 个城市的全球网络缓存您网站或应用程序上的内容，从而节省带宽并保护您的源站。平均而言，Cloudflare 客户的带宽使用减少了 60%，从而为您节省 Microsoft Azure 计算费用。##更高的性能和可用性 Cloudflare 的全球 Anycast 内容交付网络 (CDN) 覆盖 330 个城市，通过缓存静态内容并根据位置传送给访问者，从而减少了 Azure 托管的网站或应用程序的延迟。Cloudflare 的 DNS 由与我们的 CDN 相同的网络提供支持，并使用相同的数据中心解析域名来缓存用户内容，从而使我们成为全球最快、最可靠的 DNS 提供商。

防御大规模 DDoS 攻击

Cloudflare 的高级 DDoS 保护可以帮助企业保护其 Azure 托管网站和应用程序免受大容量第 3、4 和 7 层 DDoS 攻击。Cloudflare 的全球 Anycast 网络提供 296 Tbps 容量，确保抵御最大攻击。2016 年冬天，Cloudflare 缓解了迄今为止最大�规模的第 3 层 DDoS 攻击。

####防御应用程序第 7 层攻击 Cloudflare 的 Web application firewall (WAF) 保护 Microsoft Azure 托管的网站或应用程序免受恶意 Web 应用程序攻击，例如 SQL 注入、跨站点脚本以及垃圾评论。Cloudflare 的 WAF 引擎默认运行 OWASP ModSecurity 核心规则集，确保对 OWASP 十大最常见漏洞的防范。默认情况下，还包括 Cloudflare 为特定内容管理系统、脚本语言和 Web 应用程序构建的规则集。

Cloudflare 的 WAF 智能地向我们网络上数以百万计互联网资产学习 — 既有最小的 Web 资产，也有最大型的企业。您可以轻松编写自己的规则来从定制 WAF，进一步扩展您的保护。