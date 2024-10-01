共同客户出口费用折扣

客户现在可以选择 Microsoft Azure 与 Cloudflare 产品和服务，享受出口费用折扣优惠
cf-plus-microsoft-azure
节省出口费用并获得额外选择与灵活性，在 Microsoft Azure 和 Cloudflare 的帮助支持您的多云基础结构。流量如果通过 Cloudflare 交付给用户，可利用私有互连、互联网交换（借助私有对等互连）以及超过 108 个公共对等互连链路在 Cloudflare 和 Azure 网络之间私密、安全地进行传输。

是否感兴趣？ 开始交谈

提交此表格，即表示您同意接收关于 Cloudflare 产品、活动和特惠的信息。您可以随时退订此类消息。我们重视您的隐私选择，绝不会出售您的数据。请参阅我们的隐私政策以了解相关信息。

搭配使用 Cloudflare 和 Microsoft Azure 的好处

减少 Microsoft Azure 计算时间和成本

Cloudflare 的 内容交付网络通过我们遍及 330 个城市的全球网络缓存您网站或应用程序上的内容，从而节省带宽并保护您的源站。平均而言，Cloudflare 客户的带宽使用减少了 60%，从而为您节省 Microsoft Azure 计算费用。##更高的性能和可用性 Cloudflare 的全球 Anycast 内容交付网络 (CDN) 覆盖 330 个城市，通过缓存静态内容并根据位置传送给访问者，从而减少了 Azure 托管的网站或应用程序的延迟。Cloudflare 的 DNS 由与我们的 CDN 相同的网络提供支持，并使用相同的数据中心解析域名来缓存用户内容，从而使我们成为全球最快、最可靠的 DNS 提供商。

防御大规模 DDoS 攻击

Cloudflare 的高级 DDoS 保护可以帮助企业保护其 Azure 托管网站和应用程序免受大容量第 3、4 和 7 层 DDoS 攻击。Cloudflare 的全球 Anycast 网络提供 296 Tbps 容量，确保抵御最大攻击。2016 年冬天，Cloudflare 缓解了迄今为止最大规模的第 3 层 DDoS 攻击

####防御应用程序第 7 层攻击 Cloudflare 的 Web application firewall (WAF) 保护 Microsoft Azure 托管的网站或应用程序免受恶意 Web 应用程序攻击，例如 SQL 注入、跨站点脚本以及垃圾评论。Cloudflare 的 WAF 引擎默认运行 OWASP ModSecurity 核心规则集，确保对 OWASP 十大最常见漏洞的防范。默认情况下，还包括 Cloudflare 为特定内容管理系统、脚本语言和 Web 应用程序构建的规则集。

Cloudflare 的 WAF 智能地向我们网络上数以百万计互联网资产学习 — 既有最小的 Web 资产，也有最大型的企业。您可以轻松编写自己的规则来从定制 WAF，进一步扩展您的保护。

开始使用

联系我们

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2024 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标