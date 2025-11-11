SaaS 应用为您提供支持混合办公所需的灵活性和敏捷性。但使用未经授权的 SaaS 应用和 AI 工具可能会带来新的安全风险。
Cloudflare 的 SASE 平台简化了管理从世界任何地方访问 SaaS 应用的过程，包括生成式 AII 和现代协作工具。您能够增加对应用使用情况的可见性，严格控制访问，并保护数据 —— 同时确保员工拥有提高高效工作所需的工具。
发现员工使用的所有 SaaS 应用。管理影子 IT 和生成式 AI 工具的使用，同时加强数据保护并维持合规性。
重新掌控对 SaaS 应用的访问。限制员工�使用未经批准的工具，或将其重定向到已批准的应用租户或替代资源。
降低通过 SaaS 应用和 AI 泄露数据的风险，防止员工分享敏感和受监管的数据。
通过现代化的访问策略减少人工操作。对所有互联网资源应用一致的访问策略，同时维持全面的可见性。
Cloudflare 使您能够发现您组织中 SaaS 和 AI 工具的使用情况。从集中式仪表板了解谁在何时何地使用哪些工具——然后采取行动。
查看 SaaS 和 AI 工具中应用活动的详细分类视图。查看整体使用趋势以更好地针对您的安全工作。
为每个应用标记批准状态，将已批准的工具与未批准和审核中的应用区分开来。
应用安全策略，以阻止未经批准的工具，将员工重定向到已批准的应用租户或替代资源，或限制其使用。
实施 DLP 规则，限制文件上传等操作，或对针对待审核应用隔离会话，以降低数据暴露风险。
代表游戏开发商运营游戏的 Mynet 已经汇集超过 80 款顶级游戏作品。随着公司转向混合办公模式，Mynet 需要提供对 SaaS 应用和其他资源的安全访问，而无需依赖 VPN。
公司采用了 Cloudflare Access，通过单点登录(SSO)提供对云控制台、SaaS 应用以及后台工具的安全访问。因此，Mynet 简化了远程访问，提升了用户体验，并加强了安全性。
作为 SASE 策略的一部分，您可以使用 Cloudflare 的统一云原生服务平台，重新获得对内部访问的可见性和控制。
通过统一管理、灵活的接入方式以及基于 API 和 Terraform 的直观自动化，快速添加新应用和用户。
借助设计为在所有 Cloudflare 数据中心运行的安全服务，在任何位置实现一致、低延迟的性能。
通过单一控制平面和可按任意顺序部署的组合式云原生服务，以更高效地部署 SASE。
整合面向公共和专用流量的现有单点解决方案，加速您的安全和网络现代化进程。