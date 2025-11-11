利用 Cloudflare 发现影子 IT 和 AI 通过统一平台提升可见性和控制

SaaS 应用为您提供支持混合办公所需的灵活性和敏捷性。但使用未经授权的 SaaS 应用和 AI 工具可能会带来新的安全风险。

Cloudflare 的 SASE 平台简化了管理从世界任何地方访问 SaaS 应用的过程，包括生成式 AII 和现代协作工具。您能够增加对应用使用情况的可见性，严格控制访问，并保护数据 —— 同时确保员工拥有提高高效工作所需的工具。