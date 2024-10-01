发现员工使用的所有 SaaS 应用。管理影子 IT 和生成式 AI 工具的使用，同时加强数据保护并维持合规性。
重新掌控对 SaaS 应用的访问。确保员工只使用经过授权的应用和批准的 AI 工具。
降低通过 SaaS 应用和 AI 泄露数据的风险，防止员工分享敏感和受监管的数据。
通过现代化的访问策略减少人工操作。对所有互联网资源应用一致的访问策略，同时维持全面的可见性。
利用支持内联和基于 API 的云访问安全代理(CASB)功能，获得全面的可见性并实现安全的 SaaS 访问。
应用身份感知、基于上下文的 Zero Trust 策略，控制用户如何以及在何处访问您的 SaaS 应用。
在所有 SaaS 应用中实施一致、细粒度的数据丢失防护(DLP)控制，预防意外或存在风险的数据共享。
利用 Cloudflare 庞大的全球网络提升访问性能。用户在世界任何地方都能享受快速性能。
代表游戏开发商运营游戏的 Mynet 已经汇集超过 80 款顶级游戏作品。随着公司转向混合办公模式，Mynet 需要提供对 SaaS 应用和其他资源的安全访问，而无需依赖 VPN。
公司采用了 Cloudflare Access，通过单点登录(SSO)提供对云控制台、SaaS 应用以及后台工具的安全访问。因此，Mynet 简化了远程访问，提升了用户体验，并加强了安全性。
使用 Cloudflare 的云原生安全和连接统一平台，您可以查看正在使用的应用并控制谁可以访问它们。
通过利用多云互操作性和可定制的网络连接，满足全方位的安全和网络需求。
通过一个距离 95% 互联网用户约 50 ms 的全球网络控制 SaaS 访问，并提供更佳的用户体验。
在代理约 20% Web 和每日阻止 ~1580 亿次威胁的过程中收集丰富情报，从而阻止更多攻击。
将每项混合办公安全服务整合到单一界面中，减少工具泛滥和警报疲劳。