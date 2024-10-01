利用 Cloudflare 发现影子 IT 通过统一平台提升可见性和控制

SaaS 应用为您提供支持混合办公所需的灵活性和敏捷性。但使用未经授权的 SaaS 应用和 AI 工具可能会带来新的安全风险。

Cloudflare 的安全访问服务边缘 (SASE) 平台能够实现高性能、安全的访问，并在全球任何地方管理 SaaS 应用。您能够增加对应用使用情况的可见性，严格控制访问，并保护数据 —— 同时确保员工拥有提高工作效率所需的工具。