利用 Cloudflare 发现影子 IT

通过统一平台提升可见性和控制
Secure SaaS access - Hero Illustration

SaaS 应用为您提供支持混合办公所需的灵活性和敏捷性。但使用未经授权的 SaaS 应用和 AI 工具可能会带来新的安全风险。

Cloudflare 的安全访问服务边缘 (SASE) 平台能够实现高性能、安全的访问，并在全球任何地方管理 SaaS 应用。您能够增加对应用使用情况的可见性，严格控制访问，并保护数据 —— 同时确保员工拥有提高工作效率所需的工具。

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Cloudflare 的不同之处
改善可见性

发现员工使用的所有 SaaS 应用。管理影子 IT 和生成式 AI 工具的使用，同时加强数据保护并维持合规性。

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加强访问控制

重新掌控对 SaaS 应用的访问。确保员工只使用经过授权的应用和批准的 AI 工具。

Prevent data exfiltration
避免数据泄露

降低通过 SaaS 应用和 AI 泄露数据的风险，防止员工分享敏感和受监管的数据。

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简化安全运营

通过现代化的访问策略减少人工操作。对所有互联网资源应用一致的访问策略，同时维持全面的可见性。

工作方式

使用 Cloudflare 的 Zero Trust 安全解决方案管理影子 IT

Secure SaaS access application - Diagram

Cloudflare 让您能够通过统一的 SASE 平台发现所有应用使用并控制访问。

查看 SASE 参考架构
Secure SaaS access application - Diagram
获得全面的可见性

利用支持内联和基于 API 的云访问安全代理(CASB)功能，获得全面的可见性并实现安全的 SaaS 访问。

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实施 Zero Trust 安全

应用身份感知、基于上下文的 Zero Trust 策略，控制用户如何以及在何处访问您的 SaaS 应用。

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防止数据泄露

在所有 SaaS 应用中实施一致、细粒度的数据丢失防护(DLP)控制，预防意外或存在风险的数据共享。

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提升访问性能

利用 Cloudflare 庞大的全球网络提升访问性能。用户在世界任何地方都能享受快速性能。

Mynet 利用 Cloudflare 提供安全的 SaaS 应用访问

代表游戏开发商运营游戏的 Mynet 已经汇集超过 80 款顶级游戏作品。随着公司转向混合办公模式，Mynet 需要提供对 SaaS 应用和其他资源的安全访问，而无需依赖 VPN。

公司采用了 Cloudflare Access，通过单点登录(SSO)提供对云控制台、SaaS 应用以及后台工具的安全访问。因此，Mynet 简化了远程访问，提升了用户体验，并加强了安全性。

“Cloudflare 简化了我们在整个组织中实施访问控制的方法。我们节省的时间和金钱可以进一步改善我们的服务。”

—安全组，Mynet

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选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球连通云简化影子 IT 管理

使用 Cloudflare 的云原生安全和连接统一平台，您可以查看正在使用的应用并控制谁可以访问它们。

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组合式架构

通过利用多云互操作性和可定制的网络连接，满足全方位的安全和网络需求。

Lightning bolt icon
性能

通过一个距离 95% 互联网用户约 50 ms 的全球网络控制 SaaS 访问，并提供更佳的用户体验。

威胁情报

在代理约 20% Web 和每日阻止 ~1580 亿次威胁的过程中收集丰富情报，从而阻止更多攻击。

同一界面

将每项混合办公安全服务整合到单一界面中，减少工具泛滥和警报疲劳。

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