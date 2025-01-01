什么是数据迁移？ | 定义和共同流程

数据迁移是将数字信息转移到不同的位置（如转移到云存储）、应用程序、数据库或计算环境的过程。
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数据迁移是选择、准备和将现有数据从一个计算环境转移到另一个环境的过程。 数据可以在应用程序、存储系统、数据库、数据中心和业务流程之间进行迁移。
每个组织的数据迁移目标和过程都是独一无二的。 他们必须考虑许多因素，如成本、时间、技术要求、对业务运营的影响、数据丢失的可能性、合规要求等等。
企业可能出于多种原因开展数据迁移项目，如：：
考虑以下例子：当有人买了一台新电脑时，他们通常喜欢安装最新版本的软件，而只是把最重要的文件从旧电脑上复制过来。 添加臃肿的过时软件和文件会不必要地占用存储空间，拖慢他们的新设备。 同样，有效的数据迁移可以确保新系统利用正确的清理、提取和转换的数据。
数据迁移可以成为 数字化转型的一个关键推动因素 ，即利用数字技术来实现业务工作负载和流程的现代化。 它往往与 云迁移 ，特别是确保没有过时或损坏的数据被迁移到一个组织的新云基础设施。
数据中心存储软件应用程序所使用的文件或数据库，这些软件应用程序驱动业务流程和工作流程。 因此，数据迁移通常被划分为五种类型：
对于每种类型的数据迁移，没有 "一刀切 "的过程。 然而，一个完整的数据迁移计划包含三个阶段，然后由其他一些组件和阶段组成。
迁移前（规划/发现）
迁移前是最初的规划阶段，它确保迁移将顺利进行，并旨在将风险降至最低。 在这个阶段，数据迁移团队建立项目目标、范围、所需人员/资源和关键要求。
迁移前的任务可以包括（但不限于）：
迁移（"上线"）。
一旦计划被创建，正确的权限得到保证，并且所有的数据都准备好迁移到目标系统，实际的数据迁移就开始了。 "上线 "的执行可以包括：
数据迁移在 "翻开开关 "后并没有完成。 必须对迁移的结果进行审计和验证，以确保所有的东西都被正确地转移和记录。
一旦迁移后的审计被认为是成功的，旧系统就可以退役了。
在数据迁移中，企业可能决定将一个系统迁移到另一个系统，或将两个系统合并成一个全新的系统。 无论他们选择哪种策略，有两种常见的数据迁移方法。
"大爆炸" 迁移： "大爆炸 "数据迁移在一个阶段将整个数据集从遗留系统转移到新的目标系统。 这种迁移通常发生在计划中的停工期间（如周末或假日）或期间。
优点：
缺点：
"涓涓细流" 迁移： 需要避免数据无法访问时期的全球企业或关键基础设施供应商，可以采用 "涓涓细流 "的数据迁移方式。 这种分阶段的方法以较小的增量打包和传输数据。
优点：
缺点：
数据迁移和术语 "数据整合 " ，有时可以互换使用，但它们是不同的。 与数据迁移项目（只发生一次）不同，数据整合是一个持续的过程，涉及到增量数据的变化。 此外，与数据迁移不同，数据整合可以将驻留在不同地点的数据合并为一个统一的视图。
数据迁移可能是数据集成计划的一个关键里程碑。 例如，一个企业可能将大量的非结构化数据（如音乐、视频和图像）迁移到一个新的 对象存储 服务，但将这些数据与托管在其他地方的媒体处理工具进行整合。
Cloudflare R2 是一个与AWS S3兼容的全球分布式对象存储，允许开发人员以零出口费用存储大量非结构化数据。 R2使客户能够快速、轻松地将存储在其他云提供商的数据对象迁移到他们选择的R2桶中， R2 Migrator （也被称为Super Slurper）。
Cloudflare D1，一个边缘的SQL数据库，也使开发人员能够直接导入现有的SQLite表及其数据。
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