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“数字化转型”是什么意思？

数字转型意味着使用数字技术来改变或创建全新的商业模式。数字化转型可以成为提高业务流程效率，改善客户体验或完全改变产品种类的一种方式。

就像Uber或Lyft这样的叫车公司改变了出租车行业的方式。这些公司不是简单地"打乱"了出租车行业。相反，他们使用了在出租车行业最初发展时无法获得的数字技术将这个行业进行了改造和转型。

过去，出租车会以某种视觉或物理方式来显示服务状态–将其涂成黄色或在车辆顶部贴上标志。而这些新的叫车拼车公司意识到，可供出租的指示也可以是数字化，而不是物理的：也就是应用程序中的通知，而不是新的车辆颜色。他们还改变了呼叫乘车的过程：消费者可以使用互联网以数字方式请求乘车，而不再是在路边挥手或向门房侍者求助。

企业还可以使用数字技术以更多的幕后方式更改其业务模型，以提高效率并吸引客户。

数字化转型为什么不可或缺？

通过结合更先进的数字技术来剥离手动流程，可以增强或提高许多业务活动的效率。没有哪位会计师宁愿舍弃计算机化的电子表格而回到笔墨分帐的时代。同样，许多公司发现云计算使他们的业务更高效，响应速度更快。许多开发人员发现，当他们使用无服务器架构时，他们便可以更有效地开发应用程序，而不必费心地扩展和维护服务器。

企业应如何进行数字化转型？

首先，企业应该确定数字化转换过程的业务目标是什么。应该有明确定义的目标：是为了改进流程，改善客户体验，发布新产品系列还是其他一些目标。

数字化转型是一份长期的承诺。它会牵涉深层次的改变，因此通常不是短期过程。企业不应一味求快而拔苗助长。

最后，企业需要确保其实施的数字技术具有可扩展性，并且能随着公司的发展而增长。转向本地硬件和内部管理的服务器可能无法扩展，因为本地硬件不能按需增加，并且额外的服务器管理意味着需要更多的人手。

数字化转型是否一定需要迁移到云？

与传统技术堆栈相比，云计算具有许多优势，因此，许多企业确实在其数字化转型过程中至少部分迁移到了云中。实际上，对于某些企业而言，云迁移是其数字化转型的核心部分。但是，某些企业可以完全不进行云迁移也能实现数字化转型。

迁移到云有许多合理的业务原因：更低的成本、更大的灵活性、更高的可靠性、更大的可扩展性等等。正确的方法是查看企业可以在这些方向上获得什么，而不是仅仅因为大多数公司正在这样做而人云亦云。采用这种方法可确保迁移到云计算的过程有序、充分且结构合理，而不是一场伴随影子 IT 和冗余流程的混乱大战。

Cloudflare如何协助数字化转型？

Cloudflare 为数字世界中的大规模运营提供了许多基本服务和技术。Cloudflare 全球网络位于 Cloudflare 客户的基础设施之前，以确保 Web 属性和应用程序保持快速、可靠和安全。

对于那些将云迁移纳入其数字化转型的企业，Cloudflare产品堆栈无关基础设施，这意味着它可以与任何云配置和任何云供应商一起部署。

了解全球连通云如何协助推动数字化转型。