Qu'est-ce que la migration des données ? | Définition et processus communs

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que la migration des données ?

La migration des données correspond au processus de sélection, de préparation et de déplacement des données existantes d'un environnement informatique à un autre. Les données peuvent être migrées entre les applications, les systèmes de stockage, les bases de données, les datacenter et les processus d'entreprise.

Les objectifs et les processus de migration des données de chaque organisation sont uniques. Ils doivent tenir compte de nombreux facteurs tels que les coûts, le calendrier, les exigences techniques, l'incidence sur les activités de l'entreprise, le risque de perte de données, les obligations en matière de conformité, etc.

Pourquoi les entreprises migrent-elles leurs données ?

Les entreprises peuvent se lancer dans des projets de migration de données pour un certain nombre de raisons, notamment pour :

Réduire les coûts liés aux supports, au stockage ou à d'autres équipements informatiques

Accroître et faire évoluer la capacité de stockage

Améliorer l'expérience des clients sur le site web ou l'expérience numérique

Centraliser et simplifier la gestion des données

Accélérer les performances des applications

Fusionner des données provenant de l'acquisition d'une entreprise

Répondre à de nouvelles obligations en matière de conformité ou de sécurité

Améliorer les capacités d'analyse des données et de production de rapports

Prenons l'exemple suivant : lorsqu'une personne achète un nouvel ordinateur, elle préfère généralement installer les versions les plus récentes des logiciels et se contenter de copier les fichiers les plus importants de son ancien ordinateur. L'ajout de logiciels et de fichiers obsolètes occuperait inutilement de l'espace de stockage et ralentirait son nouvel appareil. De la même façon, une migration efficace des données garantit que le nouveau système utilise des données correctement nettoyées, extraites et transformées.

La migration des données peut être un élément clé de la transformation numérique à savoir le recours à la technologie numérique pour moderniser les charges de travail et les processus de l'entreprise. Elle va souvent de pair avec la migration vers le cloud ; en particulier pour garantir qu'aucune donnée obsolète ou corrompue ne soit conservée lors de la migration vers la nouvelle infrastructure cloud d'une organisation.

Quels sont les principaux types de migration de données ?

Les datacenters stockent des fichiers ou des bases de données utilisés par les applications logicielles, qui interviennent dans les processus d'entreprise et les flux de travail. La migration des données est communément classée en cinq catégories :

La migration de stockage permet de transférer des données d'un support de stockage à un autre. Il peut arriver que les organisations changent de format de support physique (en passant par exemple du papier aux fichiers numériques ou aux disques durs), ou qu'elles passent d'un stockage sur site à un stockage cloud. Les données peuvent également être migrées entre un ou plusieurs systèmes de stockage cloud. Après une migration de stockage, le mode d'accès aux données change, mais les données elles-mêmes ne changent pas. La migration des applications permet de transférer des applications logicielles d'un environnement informatique à un autre. Il peut s'agir de migrer des programmes d'application d'un serveur sur site vers un environnement cloud, d'un cloud à l'autre (par exemple, d'AWS à Microsoft Azure), ou de mettre à niveau une application et de supprimer l'ancienne. Chaque application ayant un modèle de données unique, le format des données (ainsi que la façon dont elles sont perçues par les utilisateurs finaux) peut changer au cours d'une migration d'application. La migration des processus métier transfère des applications ou des bases de données (telles qu'une plateforme CRM ou ERP) qui sont exploitées par des humains pour produire un service pour les clients. La migration des processus métier est généralement motivée par une fusion, une acquisition ou une réorganisation de l'entreprise. La migration de base de données, parfois appelée migration de schéma, déplace les données entre deux ou plusieurs bases de données. Les bases de données sont gérées par des systèmes de gestion de base de données (SGBD) tels qu'Oracle, MySQL, PostgreSQL et d'autres. La migration des bases de données peut donc correspondre au passage d'un SGBD à un autre ou à la mise à niveau vers une version plus récente du SGBD. La migration du datacenter fait référence au transfert des actifs d'un datacenter vers un autre emplacement ou un autre environnement d'exploitation.La migration d'un datacenter est particulièrement complexe car les datacenters comprennent des ressources informatiques qui stockent, récupèrent, distribuent ou archivent des données et des applications. Selon les objectifs de l'organisation, la migration du datacenter peut impliquer un changement complet du matériel physique, des machines virtuelles, ou des solutions cloud.

En quoi consiste le processus de migration des données ?

Il n'existe pas de processus unique qui fonctionnerait pour tous les types de migration de données. Toutefois, un plan complet de migration des données comporte toujours trois phases, qui comprennent ensuite un certain nombre d'autres composants et étapes.

Pré-migration Migration (mise en service) Post-migration (test/audit)

Pré-migration (planification/découverte)

La pré-migration correspond à la phase de planification initiale, son but étant de garantir que la migration se déroulera sans heurts et de limiter au minimum les risques. Au cours de cette phase, les équipes chargées de la migration des données définissent les objectifs du projet, sa portée, le personnel et les ressources nécessaires, ainsi que les conditions essentielles.

Les tâches de pré-migration peuvent comprendre (sans s'y limiter) :

Évaluation (profilage) des sources, destinations et formats de données

Contrôle de la qualité des données, des anomalies ou des doublons

Identification des utilisateurs concernés et les perturbations potentielles

Définition des exigences en matière de matériel, de logiciel et de sécurité

Détermination des besoins en matière de coûts, du personnel et des outils de migration des données

Établissement d'une chronologie de la migration jusqu'à son achèvement

Nettoyage ou reformatage des données

Sauvegarde des données et décision concernant la gestion des données obsolètes

Choix d'une méthode spécifique (décrite dans la section suivante)

Création de plans pour l'atténuation des risques et pour la communication avec les parties prenantes

Migration (mise en service)

Une fois que le plan a été créé, que les autorisations nécessaires ont été obtenues et que toutes les données sont prêtes à être migrées vers le système cible, la migration des données proprement dite commence. L'exécution de la mise en service peut comprendre

Chargement des autorisations et des paramètres nécessaires

Test de la migration avec un miroir de l'environnement réel

Mise en œuvre des politiques de migration des données et des règles de sécurité

Test des données dans le nouveau système pour en vérifier l'exactitude

Résolution des problèmes liés à la migration

Post-migration (validation)

Il existe quelques stratégies spécifiques pour les migrations d'applications vers l'informatique dématérialisée, telles que le réhébergement (également appelé "lift and shift"), le remaniement, la replatformisation, etc. Pour en savoir plus, consultez la section « Qu'est-ce que la migration vers le cloud ? »

Il ne suffit pas d'avoir « appuyé sur le bouton » pour que la migration soit terminée. Les résultats de la migration doivent être contrôlés et validés pour vérifier que tout a été correctement transféré et enregistré.

Une fois que l'audit post-migration a été jugé concluant, l'ancien système peut être mis hors service.

Stratégies courantes pour la migration des données

Lors d'une migration de données, les organisations peuvent décider de migrer un système vers un autre ou de fusionner deux systèmes pour en créer un nouveau. Quelle que soit la modalité retenue, il existe deux stratégies courantes pour la migration des données.

La migration « Big bang » : elle déplace en une seule phase un ensemble de données de l'ancien système vers le nouveau système cible. Cette migration a généralement lieu pendant une période d'arrêt planifiée (comme un week-end ou un jour férié).

Avantages :

Nécessite un délai de mise en œuvre plus court

Les utilisateurs n'ont pas besoin de passer d'un système à l'autre.

Coût potentiellement moins élevé puisque les deux systèmes n'ont pas besoin d'être entretenus simultanément

Inconvénients :

Intensifie la charge des phases initiales de planification, de développement et de test

Les utilisateurs ont peu de temps pour se familiariser avec le nouveau système

En cas de défaillance dans une partie du système, les autres parties peuvent en subir les conséquences, au point parfois de nécessiter un retour complet à l'ancien système.

« Migration au compte-gouttes »: les entreprises mondiales ou les fournisseurs d'infrastructures essentielles qui doivent éviter les périodes d'inaccessibilité des données peuvent opter pour une migration au compte-gouttes. Cette manière d'envisager progressivement la migration permet de regrouper et de transférer les données par petites étapes.

Avantages :

Peut se produire pratiquement à tout moment

Les utilisateurs finaux ont plus de temps pour apprendre et s'adapter au nouveau système.

Les défaillances d'une partie du système ont moins de répercussions sur l'ensemble de l'organisation.

Inconvénients :

Exige une plus grande synchronisation au sein de l'organisation

Confusion potentielle de l'utilisateur final lors du passage d'un système à l'autre

Coûts potentiellement plus élevés liés à l'exécution concomitante de l'ancien et du nouveau système pendant un certain temps.

Migration des données ou intégration des données

La migration des données et le terme « intégration des données » sont parfois utilisés à tort de manière interchangeable. À la différence d'un projet de migration de données, qui n'a lieu qu'une seule fois, l'intégration de données est un processus continu qui implique des modifications incrémentielles des données. En outre, contrairement à la migration des données, l'intégration des données peut combiner des données résidant à différents endroits en une vue unifiée.

La migration des données peut être une étape clé dans les initiatives d'intégration des données. Par exemple, une entreprise peut migrer de grandes quantités de données non structurées (telles que de la musique, des vidéos et des images) vers un nouveau service de stockage d'objets, tout en faisant le choix d'intégrer ces données dans un outil de traitement des médias hébergé ailleurs.

Cloudflare peut-il fournir une assistance pour la migration des données ?

Cloudflare R2 est un stockage d'objets distribués à l'échelle mondiale, compatible avec AWS S3, qui permet aux développeurs de stocker de grandes quantités de données non structurées sans frais de sortie. R2 permet aux clients de migrer rapidement et facilement des objets de données stockés chez d'autres fournisseurs de cloud vers un compartiment R2 de leur choix, avec le R2 Migrator (également connu sous le nom de Super Slurper).

Cloudflare D1, une base de données SQL en périphérie, permet également aux développeurs d'importer directement des tables SQLite existantes et leurs données.

En savoir plus sur la plateforme de développement de Cloudflare.