什麼是資料移轉？ | 定義和常見流程

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什麼是資料移轉？

資料移轉是選取、準備現有資料，以及將現有資料從一個運算環境移到另一個運算環境的程序。 資料可能會在應用程式、儲存系統、資料庫、資料中心和業務程序之間移轉。

每個組織的資料移轉目標和程序都是獨一無二的。 他們必須考慮許多因素，例如成本，時間，技術要求，對業務運營的影響，數據丟失的可能性，合規要求等。

企業為什麼要遷移資料？

企業可能基於多種原因進行資料移轉專案，例如：

降低媒體、儲存或其他 IT 設備成本

擴充及擴充儲存容量

改善客戶的網站或數位體驗

集中並簡化資料管理

加速應用程式效

合併公司收購的資料

滿足新的合規性或安全性需求

增強資料分析和報告功能

考慮下面的例子：當有人購買一台新計算機時，他們通常更喜歡安裝最新版本的軟件，只需複製舊計算機中最重要的文件。 添加過時的軟件和文件的膨脹將不必要地佔用存儲空間並降低新設備的速度。 同樣地，有效率的資料移轉可確保新系統利用正確清理、擷取和轉換的資料。

資料移轉可成為 數位轉型 的重要推動因素，也就是利用數位技術將業務工作負載和程序現代化。 它通常會與 雲端移 轉緊密合作，特別是為了確保不會將過時或損毀的資料遷移到組織的新雲端基礎架構。

數據遷移的主要類型是什麼？

資料中心會儲存軟體應用程式所使用的檔案或資料庫，以推動業務程序和工作流程。 因此，數據遷移通常分為五種類型：

儲存體移轉 會將資料從一個儲存媒體傳輸到另一個。 組織可能會變更實體媒體格式 (例如從紙張到數位檔案或硬碟)，或從內部部署儲存變更為 雲端儲存。 數據也可以在一個或多個雲存儲系統之間進行遷移。 在儲存移轉之後，存取資料的方式會發生變更，但資料本身並未變更。 應用程式移轉 軟體應用程式從一個運算環境轉移到另一個 這可能包括將應用程式從內部部署伺服器遷移到 雲端 環境、雲端之間 (例如，從 AWS 到 Microsoft Azure)，或升級應用程式並淘汰舊的應用程式。 因為每個應用程式都有唯一的資料模型，因此在應用程式移轉期間，資料的格式 (以及使用者檢視資料的方式) 可能會變更。 商務程序移轉 會傳輸人員操作的應用程式或資料庫 (例如 CRM 或 ERP 平台)，以便為客戶提供服務。 公司合併、收購或重組通常會提示商務程序移轉。 資料庫移轉(有時也稱為結構描述移轉) 在兩個或多個資料庫之間移動資料。 數據庫使用數據庫管理系統（DBMS）（例如甲骨文，MySQL，PostgreSQL 等）進行管理，因此數據庫遷移可能意味著從一個數據庫管理系統轉移到另一個數據庫管理系統，或升級到較新的 DBMS 版本。 資料中心移轉 是指將資產從一個資 料中心 轉移到另一個位置或作業環境。 資料中心移轉特別複雜，因為資料中心包括儲存、擷取、散發或封存資料和應用程式的 IT 資產。 視組織的目標而定，資料中心移轉可能涉及完全變更的實體硬體、 虛擬機器或雲端解決方案。

資料移轉程序涉及哪些內容？

每種類型的資料移轉都沒有「一種大小適合所有人」的程序。 不過，完整的資料移轉計劃包含三個階段，其中包含許多其他元件和階段。

遷移前 遷移（「現場直播」） 移轉後 (測試/稽核)

移轉前 (規劃/探索)

移轉前是初始規劃階段，可確保移轉順利進行，並將風險降至最低。 在此階段，資料移轉團隊會建立專案目標、範圍、所需人員/資源以及重要需求。

移轉前工作可以包括 (但不限於)：

評估 (剖析) 資料來源、目的地和格式

檢查資料品質、異常或重複

識別受影響的使用者和可能的

定義硬體、軟體和安全性需求

決定所需的成本、人員和資料遷移工具

設定移轉完成時間表

清理或重新格式化數據

備份資料並決定如何處理過時的資料

決定特定方法（在下一節中描述）

制定風險緩解和利益相關者溝通計劃

遷移（「現場直播」）

建立計劃之後，即可保護正確的權限，而且所有資料都準備好移轉至目標系統，實際的資料移轉便會開始。 「上線」執行可以包括：

載入必要的權限和設定

使用即時環境的鏡像測試移轉

實施數據遷移政策和安全規則

在新系統中測試數據以確保數據準確

修正移轉中的問題

移轉後 (驗證)

在「翻轉交換機」之後，資料移轉未完成。 移轉的結果必須經過稽核和驗證，以確保所有項目都已正確傳輸和記錄。

一旦移轉後稽核被視為成功，就可以解除委任舊系統。

常見的資料移轉方法

在資料移轉過程中，組織可能會決定將一個系統遷移到另一個系統，或將兩個系統合併為一個全新的系統。 無論他們選擇哪種策略，都有兩種常見的資料遷移方法。

"大爆炸"遷移： 「大爆炸」數據遷移將整個數據集在一個階段從舊系統移動到新的目標系統。 此遷移通常會在計劃的停機時間期間 (例如週末或假日) 期間或期間進行。

優點：

需要較短的實施時間表

用戶不需要在兩個不同的系統之間來回切換

因為不需要同時維護兩個系統，因此可能會降低成本

缺點：

增加了初始規劃，開發和測試階段的負擔

用戶幾乎沒有時間熟悉新系統

系統某個部分的故障可能會導致其他部分出現問題-需要完整的回滾到舊系統

"Trickle-feed " 遷移： 需要避免數據無法訪問時間的全球企業或關鍵基礎設施提供商可能會進行「騙取」數據遷移。 此階段式方法會以較小的增量封裝和傳輸資料。

優點：

幾乎可以隨時發生

讓終端使用者有更多時間學習並適應新系統

在系統的一個部分故障對整個組織的影響較小

缺點：

需要在整個組織中更多的同步

對於在系統之間來回切換的潛在終端使用者混淆

在一段時間內同時運行舊系統和新系統的成本可能會更高

資料移轉與資料整合

數據遷移和術語 「數據集成」 有時可以互換使用，但它們是不同的。 與資料移轉專案 (只發生一次) 不同，資料整合是一個持續的程序，涉及增量資料變更。 此外，與資料移轉不同的是，資料整合可以將位於不同位置的資料合併為一個統一檢視。

資料移轉可能是資料整合方案的重要里程碑。 舉例來說，企業可能會將大量非結構化資料 (例如音樂、影片和影像) 移轉至新的 物件儲存 服務，但會將該資料與其他地方託管的媒體處理工具整合。

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