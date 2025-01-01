什麼是資料移轉？ | 定義和常見流程

數據遷移是將數字信息移動到不同位置（例如到雲存儲），應用程序，數據庫或計算環境的過程。
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資料移轉是選取、準備現有資料，以及將現有資料從一個運算環境移到另一個運算環境的程序。 資料可能會在應用程式、儲存系統、資料庫、資料中心和業務程序之間移轉。
每個組織的資料移轉目標和程序都是獨一無二的。 他們必須考慮許多因素，例如成本，時間，技術要求，對業務運營的影響，數據丟失的可能性，合規要求等。
企業可能基於多種原因進行資料移轉專案，例如：
考慮下面的例子：當有人購買一台新計算機時，他們通常更喜歡安裝最新版本的軟件，只需複製舊計算機中最重要的文件。 添加過時的軟件和文件的膨脹將不必要地佔用存儲空間並降低新設備的速度。 同樣地，有效率的資料移轉可確保新系統利用正確清理、擷取和轉換的資料。
資料移轉可成為 數位轉型 的重要推動因素，也就是利用數位技術將業務工作負載和程序現代化。 它通常會與 雲端移 轉緊密合作，特別是為了確保不會將過時或損毀的資料遷移到組織的新雲端基礎架構。
資料中心會儲存軟體應用程式所使用的檔案或資料庫，以推動業務程序和工作流程。 因此，數據遷移通常分為五種類型：
每種類型的資料移轉都沒有「一種大小適合所有人」的程序。 不過，完整的資料移轉計劃包含三個階段，其中包含許多其他元件和階段。
移轉前 (規劃/探索)
移轉前是初始規劃階段，可確保移轉順利進行，並將風險降至最低。 在此階段，資料移轉團隊會建立專案目標、範圍、所需人員/資源以及重要需求。
移轉前工作可以包括 (但不限於)：
遷移（「現場直播」）
建立計劃之後，即可保護正確的權限，而且所有資料都準備好移轉至目標系統，實際的資料移轉便會開始。 「上線」執行可以包括：
在「翻轉交換機」之後，資料移轉未完成。 移轉的結果必須經過稽核和驗證，以確保所有項目都已正確傳輸和記錄。
一旦移轉後稽核被視為成功，就可以解除委任舊系統。
在資料移轉過程中，組織可能會決定將一個系統遷移到另一個系統，或將兩個系統合併為一個全新的系統。 無論他們選擇哪種策略，都有兩種常見的資料遷移方法。
"大爆炸"遷移： 「大爆炸」數據遷移將整個數據集在一個階段從舊系統移動到新的目標系統。 此遷移通常會在計劃的停機時間期間 (例如週末或假日) 期間或期間進行。
優點：
缺點：
"Trickle-feed " 遷移： 需要避免數據無法訪問時間的全球企業或關鍵基礎設施提供商可能會進行「騙取」數據遷移。 此階段式方法會以較小的增量封裝和傳輸資料。
優點：
缺點：
數據遷移和術語 「數據集成」 有時可以互換使用，但它們是不同的。 與資料移轉專案 (只發生一次) 不同，資料整合是一個持續的程序，涉及增量資料變更。 此外，與資料移轉不同的是，資料整合可以將位於不同位置的資料合併為一個統一檢視。
資料移轉可能是資料整合方案的重要里程碑。 舉例來說，企業可能會將大量非結構化資料 (例如音樂、影片和影像) 移轉至新的 物件儲存 服務，但會將該資料與其他地方託管的媒體處理工具整合。
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