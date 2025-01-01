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「數位轉型」是什麼意思？

數位轉型意味著使用數位技術來改變或完全新建商業模式。數位轉型可以提高業務流程效率、改善客戶體驗或完全改變產品供應。

想一想 Uber 或 Lyft 這樣的拼車公司是如何改變出租車行業的。這些公司並沒有簡單地「破壞」計程車業務。相反，他們接受了計程車業務，並使用了計程車產業最初發展時無法獲得的數位技術對其進行了改造。

過去，車輛會以某種視覺或實體方式顯示它可以租用——透過將車塗成黃色，或在車輛頂部貼上標誌。這些新的拼車公司意識到，可供租用的指示器可以是數位的，而不是實體的：也就是應用程式中的通知，而不是新的車輛顏色。他們還改變了叫車的過程：消費者可以使用網際網路以數位方式叫車，而不是揮舞手臂或向旅館服務尋求幫助。

企業還可以使用數位技術以更幕後的方式改變其商業模式，以便更高效，對客戶更具吸引力。

為什麼數位轉型是必要的？

透過結合更進階的數位技術來擺脫手動流程，可以增強或提高許多業務活動的效率。沒有會計師願意捨棄電腦化的試算表，回到筆墨記賬的時代。同樣，許多公司發現雲端運算使他們的業務更加高效和回應迅速。許多開發人員發現，當他們使用無伺服器架構時，他們可以更有效地開發應用程式，而不必費心啟動和維護伺服器。

企業應該如何進行數位轉型？

首先，企業應該確定數位轉型過程的業務目標是什麼。應該有明確定義的目標：無論是改進程序、提升客戶體驗、發佈新產品線還是其他目標。

數位轉型需要長期投入。它涉及深層次變更，因此通常不是一個短期的過程。企業不應指望快速完成此過程。

最後，企業需要確保他們實作的數位技術是可擴展的，並將隨著公司的發展而成長。向內部部署硬體和內部託管伺服器的遷移可能無法擴展，因為內部部署硬體不會隨需增加，並且額外的伺服器管理需要更多的人員。

數位轉型是否需要移轉到雲端？

與傳統技術堆疊相比，雲端運算提供了許多優勢，因此許多企業在其數位轉型過程中至少部分遷移到雲端。事實上，對於一些企業來說，雲端移轉是其數位轉型的核心部分。但是，一些企業可以在完全不遷移到雲端的情況下進行數位轉型。

移轉到雲端有合理的業務理由：更低的成本、更大的靈活性、更高的可靠性、更大的可擴展性等。正確的方法是看看企業在這些方向上可以獲得什麼，而不是僅僅因為這是大多數公司正在做的事情就移轉到雲端。採用這種方法可確保移轉到雲端的過程有序、充分且架構合理，而不是一場伴隨影子 IT 和多餘程序的混亂大戰。

Cloudflare 如何協助數位轉型之旅？

Cloudflare 為在數位世界中大規模營運提供了許多基本服務和技術。Cloudflare 全球網路位於 Cloudflare 客戶的基礎結構前方，以確保 Web 資產和應用程式保持快速、可靠和安全。

對於那些將雲端移轉納入其數位轉型的企業來說，Cloudflare 產品堆疊與基礎結構無關，這意味著它可以與任何雲端設定和任何雲端廠商一起部署。

瞭解全球連通雲如何協助實現數位轉型。