Was ist Datenmigration? | Definition und gemeinsame Prozesse

Was ist Datenmigration?

Datenmigration ist der Prozess der Auswahl, Vorbereitung und Verschiebung vorhandener Daten von einer Computerumgebung in eine andere. Daten können zwischen Anwendungen, Speichersystemen, Datenbanken, Datenzentren und Geschäftsprozessen migriert werden.

Die Ziele und Prozesse der Datenmigration sind in jedem Unternehmen einzigartig. Sie müssen viele Faktoren wie Kosten, Zeitplan, technische Anforderungen, Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, das Potenzial für Datenverluste, Compliance-Anforderungen und vieles mehr berücksichtigen.

Warum migrieren Unternehmen Daten?

Unternehmen können Datenmigrationsprojekte aus einer Reihe von Gründen durchführen, z. B:

Senkung der Kosten für Medien, Speicher und andere IT-Ausrüstung

Erweiterung und Skalierung der Speicherkapazität

Verbessern Sie die Website oder das digitale Erlebnis der Kunden

Zentralisierung und Vereinfachung der Datenverwaltung

Beschleunigung der Anwendungsleistung

Zusammenführen von Daten aus einer Firmenübernahme

Erfüllung neuer Compliance- oder Sicherheitsanforderungen

Verbesserung der Datenanalyse- und Berichtsfunktionen

Ein Beispiel: Wenn jemand einen neuen Computer kauft, zieht er es in der Regel vor, die neuesten Softwareversionen zu installieren und nur die wichtigsten Dateien von seinem alten Computer zu kopieren. Das Hinzufügen von überflüssiger Software und Dateien würde unnötig viel Speicherplatz beanspruchen und das neue Gerät verlangsamen. Ebenso gewährleistet eine effiziente Datenmigration, dass das neue System korrekt bereinigte, extrahierte und transformierte Daten verwendet.

Die Datenmigration kann ein wichtiger Faktor für die digitale Transformation sein - die Nutzung digitaler Technologien zur Modernisierung von Geschäftsabläufen und -prozessen. Sie geht oft Hand in Hand mit cloud migration - insbesondere um sicherzustellen, dass keine veralteten oder beschädigten Daten in die neue Cloud-Infrastruktur eines Unternehmens migriert werden.

Was sind die wichtigsten Arten der Datenmigration?

In Rechenzentren werden Dateien oder Datenbanken gespeichert, die von Softwareanwendungen verwendet werden, die Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe steuern. Die Datenmigration wird in der Regel in fünf Kategorien eingeteilt:

Speichermigration überträgt Daten von einem Speichermedium auf ein anderes. Unternehmen können ihre physischen Medienformate ändern (z. B. von Papier zu digitalen Dateien oder Festplattenlaufwerken) oder von der Speicherung vor Ort zu Cloud-Speicherwechseln. Daten können auch zwischen einem oder mehreren Cloud-Speicher-Systemen migriert werden. Nach einer Speichermigration ändert sich zwar der Zugriff auf die Daten, nicht aber die Daten selbst. Anwendungsmigration verlagert Softwareanwendungen von einer Computerumgebung in eine andere. Dies kann die Migration von Anwendungsprogrammen von einem Server vor Ort zu einer Cloud Umgebung, zwischen Clouds (z. B. von AWS zu Microsoft Azure) oder die Aktualisierung einer Anwendung und die Ausmusterung der alten umfassen. Da jede Anwendung ein eigenes Datenmodell hat, kann sich das Format der Daten (sowie die Art und Weise, wie sie von den Endbenutzern angezeigt werden) während einer Anwendungsmigration ändern. Die Geschäftsprozessmigration überträgt Anwendungen oder Datenbanken (z. B. eine CRM- oder ERP-Plattform), die von Menschen betrieben werden, um eine Dienstleistung für Kunden zu erbringen. Eine Geschäftsprozessmigration wird in der Regel durch eine Unternehmensfusion, -übernahme oder -umstrukturierung ausgelöst. Bei der Datenbankmigration, die manchmal auch als Schemamigration bezeichnet wird, werden Daten zwischen zwei oder mehreren Datenbanken verschoben. Datenbanken werden mit Datenbankverwaltungssystemen (DBMS) wie Oracle, MySQL, PostgreSQL und anderen verwaltet, so dass eine Datenbankmigration den Wechsel von einem DBMS zu einem anderen oder ein Upgrade auf eine neuere DBMS-Version bedeuten kann. Die Migration von Rechenzentren bezieht sich auf die Übertragung von Anlagen von einem Rechenzentrum zu einem anderen Standort oder einer anderen Betriebsumgebung. Eine Migration von Rechenzentren ist besonders komplex, da Rechenzentren IT-Ressourcen umfassen, die Daten und Anwendungen speichern, abrufen, verteilen oder archivieren. Je nach den Zielen des Unternehmens kann die Migration des Rechenzentrums einen vollständigen Wechsel der physischen Hardware, virtuelle Maschinenoder Cloud-Lösungen umfassen.

Wie läuft der Prozess der Datenmigration ab?

Es gibt kein "Einheitsverfahren" für jede Art von Datenmigration. Ein vollständiger Datenmigrationsplan enthält jedoch drei Phasen, die wiederum eine Reihe weiterer Komponenten und Phasen umfassen.

Vor der Abwanderung Migration ("Go-Live") Nach der Migration (Test/Audit)

Vor der Migration (Planung/Erkundung)

Die Vormigrationsphase ist die erste Planungsphase, die einen reibungslosen Ablauf der Migration gewährleistet und darauf abzielt, die Risiken zu minimieren. In dieser Phase legen die Datenmigrationsteams die Projektziele, den Umfang, die erforderlichen Mitarbeiter/Ressourcen und die kritischen Anforderungen fest.

Zu den Aufgaben vor der Migration gehören unter anderem:

Bewertung (Profiling) von Datenquellen, -zielen und -formaten

Überprüfung der Datenqualität, von Anomalien oder Duplikaten

Identifizierung betroffener Nutzer und potenzieller Unterbrechungen

Festlegung von Hardware-, Software- und Sicherheitsanforderungen

Ermittlung der Kosten, des Personals und der erforderlichen Datenmigrationswerkzeuge

Festlegung eines Zeitplans für den Abschluss der Migration

Bereinigung oder Neuformatierung von Daten

Sicherung von Daten und Festlegung des Umgangs mit veralteten Daten

Entscheidung für eine bestimmte Vorgehensweise (im nächsten Abschnitt beschrieben)

Erstellung von Plänen zur Risikominderung und zur Kommunikation mit den Interessengruppen

Migration ("Go-Live")

Sobald der Plan erstellt wurde, die richtigen Berechtigungen gesichert sind und alle Daten für die Migration in das Zielsystem bereit sind, beginnt die eigentliche Datenmigration. Die "Go-Live"-Ausführung kann Folgendes umfassen:

Laden der erforderlichen Berechtigungen und Einstellungen

Testen der Migration mit einer Spiegelung der Live-Umgebung

Umsetzung der Datenmigrationsrichtlinien und Sicherheitsregeln

Testen der Daten im neuen System, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind

Behebung von Problemen bei der Migration

Post-Migration (Validierung)

Die Datenmigration ist mit dem "Umlegen des Schalters" nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse der Migration müssen geprüft und validiert werden, um sicherzustellen, dass alles korrekt übertragen und protokolliert wurde.

Sobald das Post-Migrations-Audit als erfolgreich eingestuft wurde, kann das alte System außer Betrieb genommen werden.

Gemeinsame Ansätze zur Datenmigration

Bei einer Datenmigration können Unternehmen beschließen, ein System auf ein anderes zu migrieren oder zwei Systeme zu einem völlig neuen zusammenzuführen. Unabhängig davon, welche Strategie sie wählen, gibt es zwei gängige Ansätze für die Datenmigration.

"Big-Bang-Migration": Bei der "Big-Bang"-Datenmigration wird ein gesamter Datenbestand in einer Phase vom Altsystem auf das neue Zielsystem übertragen. Diese Migration erfolgt in der Regel über oder während einer geplanten Ausfallzeit (z. B. an einem Wochenende oder Feiertag).

Vorteile:

Erfordert einen kürzeren Zeitrahmen für die Umsetzung

Die Benutzer müssen nicht zwischen zwei verschiedenen Systemen hin- und herwechseln.

Potenziell geringere Kosten, da nicht beide Systeme gleichzeitig gewartet werden müssen

Nachteile:

Erhöht den Aufwand in den ersten Planungs-, Entwicklungs- und Testphasen

Die Benutzer haben wenig Zeit, sich mit dem neuen System vertraut zu machen

Fehler in einem Teil des Systems können zu Problemen in anderen Teilen führen, was ein vollständiges Rollback zum alten System erfordert.

"Trickle-feed" Migration: Globale Unternehmen oder Anbieter kritischer Infrastrukturen, die Zeiten der Unzugänglichkeit von Daten vermeiden müssen, können stattdessen eine "Trickle-feed"-Datenmigration durchführen. Bei diesem stufenweisen Ansatz werden die Daten in kleineren Schritten gebündelt und übertragen.

Vorteile:

Kann praktisch jederzeit passieren

Gibt den Endnutzern mehr Zeit, das neue System zu erlernen und sich daran zu gewöhnen

Ausfälle in einem Teil des Systems haben weniger Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen

Nachteile:

Erfordert mehr Synchronisierung innerhalb der Organisation

Mögliche Verwirrung der Endbenutzer beim Wechsel zwischen den Systemen

Potenziell höhere Kosten durch den Betrieb des alten und des neuen Systems über einen gewissen Zeitraum

Datenmigration vs. Datenintegration

Datenmigration und der Begriff "Datenintegration" werden manchmal synonym verwendet, sind aber nicht identisch. Im Gegensatz zu einem Datenmigrationsprojekt, das nur einmal stattfindet, ist die Datenintegration ein fortlaufender Prozess, der schrittweise Datenänderungen beinhaltet. Anders als bei der Datenmigration können bei der Datenintegration auch Daten, die sich an verschiedenen Orten befinden, in einer einheitlichen Ansicht kombiniert werden.

Die Datenmigration kann ein wichtiger Meilenstein für Datenintegrationsinitiativen sein. So kann ein Unternehmen beispielsweise große Mengen unstrukturierter Daten (wie Musik, Videos und Bilder) auf einen neuen Objektspeicher Service migrieren, diese Daten aber mit einem Medienverarbeitungstool integrieren, das an einem anderen Ort gehostet wird.

