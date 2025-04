Link zum Artikel kopieren

Was ist Cloud-Speicher?

Cloud-Speicher ist eine Methode zur Datenspeicherung und -organisation in der Cloud, einem Netzwerk von Remote-Servern, auf die über eine Internetverbindung zugegriffen werden kann. Mit cloudbasierter Speicherung können Benutzer und Unternehmen von jedem Ort mit Internetverbindung aus ihre Daten speichern, darauf zugreifen und sie pflegen, anstatt ihre Dateien auf einen bestimmten Standort oder ein bestimmtes Gerät beschränken zu müssen.

Vor der Verbreitung von Cloud Computing pflegten Benutzer ihre Daten auf einer persönlichen Festplatte oder in einem firmeneigenen Rechenzentrum und beschränkten ihre Nutzung dieser Daten auf einen Standort. Dies ist vergleichbar mit dem Unterschied zwischen einem Festnetzanschluss und einem Mobiltelefon: Solange der Benutzer zu Hause ist, kann er jedes Mal, wenn es klingelt, den Festnetzanruf annehmen, aber sobald er sein Grundstück verlässt, wird er unerreichbar. Mit einem Mobiltelefon kann er jedoch an jedem Ort einen Anruf entgegennehmen.

Beim Cloud-Speicher funktioniert es auf dieselbe Weise. Benutzer müssen nicht mehr zu Hause (oder in ihrem Bürogebäude) bleiben, um rund um die Uhr auf ihre Daten zugreifen zu können; stattdessen können sie ihre Dateien unterwegs einsehen, ohne teure und beschränkte Hardware mit sich herumschleppen zu müssen.

Wie funktioniert Cloud-Speicher?

Cloud-Speicher-Anbieter ermöglichen es Benutzern, Speicherplatz in Netzwerken von Remote-Datenservern zu mieten. Benutzer bezahlen Cloud-Anbieter für die Möglichkeit, Anwendungen auszuführen, Dienste zu hosten und Daten in der Cloud zu sichern, und halten sich in der Regel an Nutzungsbeschränkungen, die gegen eine zusätzliche Gebühr erweitert werden können, sodass sie ihren Speicherbedarf bei Bedarf skalieren können.

Sind Cloud-Speicher sicher?

Anbieter von Cloud-Speichern müssen sicherstellen, dass Dateien in der Cloud nicht kompromittiert werden, verloren gehen oder zerstört werden. Da es keine Möglichkeit gibt, sich vollständig gegen Hardware-Ausfälle abzusichern, verwenden Cloud-Anbieter redundante Speichermethoden, indem sie wichtige Hardware, Datenpfade und Stromversorgungen duplizieren, um ihre Cloud-Speicherdienste jederzeit am Laufen zu halten.

Nehmen wir zum Beispiel an, ein Benutzer möchte die gesamte Fotobibliothek auf seinem Smartphone in der Cloud sichern. Mehrere Kopien seiner Fotos werden an mehrere Datenserver gesendet, sodass er in dem unwahrscheinlichen Fall, dass sein Telefon irreparabel beschädigt wird oder einer der Server in Flammen aufgeht, diese Dateien immer noch von einem anderen Server abrufen kann.

Was sind die Vorteile von Cloud-Speichern?

Datenzugriff: Benutzer können von verschiedenen Orten und Geräten aus auf ihre Dateien zugreifen und ihre Dateien bei Bedarf problemlos mit anderen Benutzern teilen.

Benutzer können von verschiedenen Orten und Geräten aus auf ihre Dateien zugreifen und ihre Dateien bei Bedarf problemlos mit anderen Benutzern teilen. Skalierbarkeit: Die Aufrüstung der bestehenden lokalen Infrastruktur kann teure Hardware und zusätzlichen IT-Support erfordern, was Unternehmen wertvolle Zeit, Geld und Mühe kostet. Cloud-Speicher ermöglicht es Unternehmen, ihren Speicherbedarf zu skalieren, ohne dass dafür intern zusätzliche Kosten und Fachkenntnisse erforderlich sind.

Die Aufrüstung der bestehenden lokalen Infrastruktur kann teure Hardware und zusätzlichen IT-Support erfordern, was Unternehmen wertvolle Zeit, Geld und Mühe kostet. Cloud-Speicher ermöglicht es Unternehmen, ihren Speicherbedarf zu skalieren, ohne dass dafür intern zusätzliche Kosten und Fachkenntnisse erforderlich sind. Notfallwiederherstellung: Wenn Daten an einem einzigen physischen Ort gespeichert werden, sind sie anfällig für Naturkatastrophen, menschliche Fehler und Hardware-Ausfälle. Bei Online-Cloud-Speichern gibt es derartige Probleme nicht, da Cloud-Anbieter den Verlust kritischer Daten mit redundanten Speichersystemen (Daten werden auf Servern repliziert, die sich einen geografischen Standort teilen) und geografischer Replikation (Daten werden über mehrere Server und geografische Standorte hinweg repliziert) verhindern.

Was sind die Nachteile von Cloud-Speichern?

Sicherheitsbedrohungen: Online-Cloud-Speicher bieten ein sicheres und effizientes Datenmanagement. Das bedeutet jedoch nicht, dass Cloud-Anbieter gegen Datenschutzprobleme, Hacks und Sicherheitsverletzungen immun sind. Die Weitergabe sensibler Daten an Drittanbieter kann eine Reihe von Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit von Daten, der Übertragung von Dateien über das Internet und der Verwaltung des internen und externen Dateizugriffs aufwerfen. Einige dieser Probleme können mit einem gehosteten Private-Cloud-Dienst vermieden werden, obwohl Private-Cloud-Optionen oft teurer sind als Public-Cloud- und Hybrid-Cloud-Dienste.

Online-Cloud-Speicher bieten ein sicheres und effizientes Datenmanagement. Das bedeutet jedoch nicht, dass Cloud-Anbieter gegen Datenschutzprobleme, Hacks und Sicherheitsverletzungen immun sind. Die Weitergabe sensibler Daten an Drittanbieter kann eine Reihe von Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit von Daten, der Übertragung von Dateien über das Internet und der Verwaltung des internen und externen Dateizugriffs aufwerfen. Einige dieser Probleme können mit einem gehosteten Private-Cloud-Dienst vermieden werden, obwohl Private-Cloud-Optionen oft teurer sind als Public-Cloud- und Hybrid-Cloud-Dienste. Begrenztes Datenmanagement: Benutzer, die sich für einen öffentlichen oder hybriden Cloud-Speicherdienst entscheiden, geben die Kontrolle über ihre Datenorganisation teilweise oder vollständig an einen externen Anbieter ab. Ältere On-Premise-Infrastrukturen sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit bestimmten Cloud-Speichersystemen, und eine vollständige Migration zur Cloud ist häufig ein komplizierter Prozess. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem interne Private-Cloud-Speicherung oder gehostete Private-Cloud-Speicherung für diejenigen sinnvoller sein kann, die die vollständige Kontrolle über die Art und Weise, wie ihre Daten gespeichert werden, behalten wollen.

Benutzer, die sich für einen öffentlichen oder hybriden Cloud-Speicherdienst entscheiden, geben die Kontrolle über ihre Datenorganisation teilweise oder vollständig an einen externen Anbieter ab. Ältere On-Premise-Infrastrukturen sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit bestimmten Cloud-Speichersystemen, und eine vollständige Migration zur Cloud ist häufig ein komplizierter Prozess. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem interne Private-Cloud-Speicherung oder gehostete Private-Cloud-Speicherung für diejenigen sinnvoller sein kann, die die vollständige Kontrolle über die Art und Weise, wie ihre Daten gespeichert werden, behalten wollen. Anbieter-Lock-in: So wie es schwierig sein kann, von einer On-Premise-Infrastruktur zu einem Cloud-Dienst zu migrieren, kann es auch schwierig sein, von einem Cloud-Anbieter zu einem anderen zu wechseln. Je länger ein Unternehmen einen bestimmten Cloud-Anbieter nutzt, desto größer ist das Risiko, dass es aufgrund vertraglicher Bestimmungen, Inkompatibilitäten zwischen den Systemen der Anbieter und fehlender Datenmigrationstools und -dienste an den Anbieter gebunden ist.

Wie wird Cloud-Speicher verwaltet?

Es gibt mehrere Bereitstellungsmodelle für Cloud-Speicher, darunter persönlicher Speicher, privater Speicher, öffentlicher Speicher und hybrider Speicher.

Persönlicher Speicher ermöglicht es einzelnen Benutzern, Daten in der Cloud zu speichern und von verschiedenen internetfähigen Geräten, wie z. B. einem Mobiltelefon, Tablet oder Laptop, darauf zuzugreifen. Dies ist die Hauptmethode, mit der Verbraucher ihre Dateien in der Cloud sichern. Mithilfe von Cloud-Computing-Diensten wie Google Cloud können Benutzer ihre Daten über mehrere Geräte synchronisieren und sie überall dort abrufen, wo sie eine sichere Internetverbindung haben.

Öffentlicher Speicher bezieht sich auf einen Cloud-Speicher-Anbieter, der die Daten mehrerer Benutzer in einer öffentlichen Cloud verwaltet. Jeder Benutzer mietet Speicherplatz in der Cloud, während der Aufwand und die Kosten für die Wartung der zugrunde liegenden Infrastruktur vom Cloud-Anbieter übernommen werden. Obwohl sich die Benutzer den Cloud-Speicher teilen (eine Praxis, die als „Mehrmandantenfähigkeit“ bezeichnet wird), haben sie keinen Zugang zu den Daten des jeweils anderen, so wie wenn sich verschiedene Bewohner ein Wohnhaus teilen, ohne die Wohneinheiten des anderen betreten zu dürfen.

Privater Speicher ist ein Cloud-Speicher-Dienst, der privat für ein einzelnes Unternehmen eingerichtet wird. Eine Standardlösung für den privaten Speicher kann in einem lokalen Rechenzentrum (interne private Cloud) oder per Fernzugriff durch einen Drittanbieter (gehostete private Cloud) verwaltet werden. Da er nur für ein Unternehmen zugänglich ist, bietet der private Speicher ein höheres Maß an Sicherheit als der öffentliche Speicher. Für Unternehmen, die sich für die Bereitstellung interner privater Clouds entscheiden, kann sich dies jedoch als eine weniger zuverlässige Option erweisen, da sie einen kritischen Datenverlust erleiden können, wenn ihre lokalen Einrichtungen kompromittiert werden.

Hybrider Speicher bezieht sich auf eine Kombination aus öffentlichem und privatem Speicher. Unternehmen, die sich keine teuren privaten Speicheroptionen leisten können, können sich dafür entscheiden, einige ihrer Daten in einer privaten Cloud zu hosten und gleichzeitig die Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit einer öffentlichen Cloud zu nutzen.

Wie werden Dateien in der Cloud gespeichert?

Cloud-Dienste sind mit drei Hauptarten der Datenspeicherung kompatibel: Dateispeicher, Blockspeicher und Objektspeicher.

Dateispeicher ist ein hierarchisches System der Datenorganisation, das Datenordner innerhalb von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen verschachtelt. In jedem Ordner werden die Dateien mit Metadaten* versehen, um sie leichter identifizieren und abrufen zu können, wobei dieser Vorgang bei einer großen Datenmenge wesentlich komplizierter wird. Der Dateispeicher ist zwar eine der erschwinglichsten Cloud-Speicherlösungen, er lässt sich aber nicht einfach skalieren.

Beim Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Speichersysteme kann es hilfreich sein, jedes System als eine Art der Organisation von Kleidung zu betrachten. Dateispeicher ist wie die Aufbewahrung von Kleidung in getrennten, beschrifteten Kommodenschubladen. Eine Schublade könnte für Hemden und Shirts sein, wobei kleinere Bereiche innerhalb der Schublade für Anzughemden, T-Shirts und Unterhemden reserviert sind. Es ist ein unkompliziertes System, das leicht zu überblicken ist – es kann aber unhandlich werden, wenn es zur Organisation von Hunderten von einzelnen Kleidungsstücken verwendet wird.

Blockspeicher organisiert die Daten in Speichereinheiten, die „Blöcke“ genannt werden. Jeder Block besteht aus Dateien, die zu gleich großen Datenblöcken angeordnet und mit einer eindeutigen Kennung versehen wurden. Das steuernde Betriebssystem behandelt jede dieser Einheiten wie eine separate Festplatte und ermöglicht die Speicherung in der Umgebung, die am praktischsten ist. Während die Blockspeicherung die Organisation und das Wiederauffinden von Daten einfacher macht als die Dateispeicherlösung, insbesondere für Unternehmen mit großen Datenmengen, sind Blockspeicher mit Einschränkungen bei Metadaten verbunden und oft eine weniger kostengünstige Option.

Blockspeicher entspricht dem Ersetzen einer Kommode durch Plastikwannen: Jede Wanne fasst die gleiche Menge an Kleidung und kann mit der Art der Kleidung, die sie enthält, beschriftet werden: Hemden, Socken, Hosen usw. Anstatt zu versuchen, Platz für eine große Kommode zu finden (oder einen separaten Raum zu bauen, der mehrere Kommoden aufnehmen kann), können die Wannen überall dort abgestellt werden, wo ein einfacher Zugriff möglich ist.

Objektspeicher bezieht sich auf die Erstellung verschiedener Einheiten, die als „Objekte“ bezeichnet werden und jeweils unstrukturierte Daten, Metadaten und eine eindeutige ID enthalten. Da Objekte in einem flachen Adressraum (und nicht in einem Dateiverzeichnis) gespeichert werden und eine komplexere Anpassung der Metadaten ermöglichen, machen Objektspeicher das Abrufen von Daten noch einfacher als Datei- und Blockspeicher. Die Objektspeicherlösung kombiniert auch einige der Vorteile von Datei- und Blockspeicher, da sie sowohl kostengünstig (Benutzer zahlen nur für den benötigten Speicherplatz) als auch skalierbar ist (Benutzer können Objektspeichersysteme zur Verwaltung großer Datenmengen verwenden).

Objektspeicher sind wie das Erstellen kompakter, maßgeschneiderter Behälter für jede Art von Kleidung und das Beschriften jedes Behälters mit einem Edding. Ein Behälter könnte für blaue Anzughemden sein, ein anderer für pinkfarbene Fahrradshorts und ein dritter für Socken mit Tiermotiven. Obwohl die Behälter nicht verändert werden können, lassen sie sich leichter lagern und identifizieren als Wannen oder Kommoden.

Eine noch einfachere Art der Objektspeicherung wird Binary Large Object (Blob) genannt. Blob-Speicher ermöglichen die Speicherung beliebig großer unstrukturierter Datensammlungen.

*Metadaten helfen bei der Organisation von Dateien, indem sie Datenelementen Deskriptoren zuweisen, z. B. Titel, Tags, Kategorien, frühere Änderungen und Berechtigungen. Je detaillierter die Metadaten sind, desto einfacher ist es, eine Datei innerhalb eines Datenspeichersystems zu finden und abzurufen.

Wie unterstützt Cloudflare Cloud-Speicher?

Cloudflare agiert als unabhängige Drittpartei bei Cloud-Speicher-Bereitstellungen und nutzt ein globales Anycast-Netzwerk, um für Unternehmen, die Cloud-Speicher-Lösungen einsetzen, den Traffic zu beschleunigen, die Sicherheit zu verbessern und die Performance zu steigern. Cloudflare trägt auch dazu bei, das Anbieter-Lock-in zu minimieren, indem es Multi-Cloud-Implementierungen unterstützt und die Anzahl der operativen Änderungen, die auf Netzwerkebene vorgenommen werden müssen, reduziert.